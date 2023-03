Le previsioni dell'oroscopo del 17 marzo esortano i Vergine ad essere più determinati. I Toro, invece, devono dimostrare più grinta e determinazione per ottenere dei traguardi importanti nella vita.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: in ambito sentimentale siete un po' bloccati. Forse non vi sentite esattamente a vostro agio e questo potrebbe portare alla nascita di qualche piccolo intoppo.

11° Ariete: giornata molto produttiva per il lavoro, ma un po' meno per quanto riguarda le faccende amorose. Siete un po' tesi. Cercate di trovare il modo di rilassarvi un po'.

10° Toro: ci vuole grinta e determinazione per andare avanti e per emergere nella vita. L'Oroscopo del 17 marzo vi invita ad essere meno testardi. Certe volte è necessario capire dove bisogna fermarsi.

9° Capricorno: in amore ci sono degli alti e bassi. Nel lavoro, invece, è tempo di osare. Circondatevi delle persone giuste e non abbiate paura di mettervi in gioco al 100%.

Previsioni 17 marzo posizioni centrali

8° in classifica Leone: siete un po' in balia degli eventi. Cercate di fermarvi un attimo e di capire quale sia la cosa più giusta da fare. in ambito sentimentale dovete fermarvi un attimo per riflettere.

7° Scorpione: l'oroscopo del 17 marzo vi invita ad essere più coraggiosi. Spesso tendete a rinunciare a delle cose in quanto avete paura delle conseguenze.

Ebbene, sappiate che è necessario rischiare per essere felici.

6° Cancro: siete un po' titubanti. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità in arrivo, ma dovete avere pazienza e mostrarvi disponibili ad allargare i vostri orizzonti e vivere nuove esperienze.

5° Gemelli: nel lavoro è importante capire quali siano i limiti da non superare.

Ci sono delle situazioni che vi metteranno alla prova e sarete in grado di capire se ne vale davvero la pensa.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Vergine: ci vuole impegno e determinazione per riuscire a raggiungere i traguardi importanti. Non aspettate che sia il prossimo a fare un passo nei vostri confronti. Se volete una cosa, alzatevi e prendetela.

3° Bilancia: dovete mettervi in gioco ma, al contempo, non dovete trascurare i vostri affetti. Una persona cara, infatti, potrebbe cominciare a mostrarsi un po' spazientita.

2° Sagittario: ci sono tante occasioni in arrivo per voi, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ci sono novità anche sul fronte del lavoro, ma è meglio essere cauti.

1° Pesci: la Luna è favorevole, quindi, è importante osare. L'oroscopo del 17 marzo vi invita ad essere più propositivi e gettativi a capofitto nelle situazioni, specie in quelle sentimentali.