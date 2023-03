Il 15 marzo 2023 sarà una giornata particolare per tutti i segni dell'Oroscopo. Alcuni avranno dei vantaggi, altri subiranno una battuta d'arresto. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa prevedono gli astri.

Previsioni zodiacali del 15 marzo 2023: prima sestina

Ariete: secondo l'oroscopo del 15 marzo in amore dovrete cercare di essere maggiormente in equilibrio con voi stessi per potervi donare in maniera proficua al vostro partner. Se siete single per il momento cercate di non impegnarvi troppo. Sul lavoro fate attenzione ai contrasti con i colleghi.

Toro: l'amore di coppia non sarà particolarmente felice, dovrete cercare di fare meno danni possibili. Per quel che riguarda il lavoro, invece, avrete la possibilità di sognare una nuova attività che vi renderà particolarmente felici e soddisfatti.

Gemelli: in amore potreste essere presi alla sprovvista e alcune persone potrebbero non volere il vostro bene. Se siete ancora dei cuori solitari potreste non prendere troppo bene un rifiuto inatteso. Il lavoro potrebbe richiedere maggiore calma per evitare di fare passi falsi.

Cancro: dopo qualche giorno di burrasca potrebbe tornare il sereno con la persona amata, non cullatevi però sugli allori. L'aspetto lavorativo vi renderà particolarmente felici, andate avanti con cautela.

Leone: nel rapporto di coppia potreste avere qualche piccolo battibecco, cercate di non rendere più grave del previsto alcune piccole incomprensioni. Nel lavoro all'orizzonte potrebbe esserci un cambiamento.

Vergine: il momento non è entusiasmante, cercate solamente di non incrinare un rapporto che ormai dura da tempo. Il lavoro non vi fa dormire sonni tranquilli, provate a essere maggiormente ottimisti.

Previsioni astrologiche del 15 marzo 2023: seconda sestina

Bilancia: vivrete una giornata molto felice e piena di novità con la vostra dolce metà, che potreste ricordare a lungo. La sfera lavorativa prevede delle situazioni che potrebbero portare alla realizzazione di progetti importanti.

Scorpione: l'amore potrebbe portarvi ad avere delle sensazioni che non provate da molto tempo, cogliete l'attimo.

Concludete alcune cose irrisolte prima di buttarvi su altre attività lavorative.

Sagittario: se siete in coppia sarà una giornata ricca di sentimenti e passione, cercate solo di non sprecare l'occasione. Il lavoro potrebbe non andare come vi aspettavate, ma non drammatizzate troppo.

Capricorno: avrete bisogno di tutta la pazienza di questo mondo per affrontare una questione con la vostra dolce metà. L'aspetto lavorativo potrebbe essere in netto e costante miglioramento.

Acquario: in amore cercate di cavalcare i punti che vi uniscono e tralasciate quelli che potrebbero essere motivo di frizione. Cercate di essere coerenti con voi stessi in alcune scelte professionali.

Pesci: non chiudetevi troppo in voi stessi, il partner ha bisogno di essere coinvolto e informato. Bene il fronte lavorativo, cogliete al volo la positività del momento.