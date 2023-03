Venerdì 17 marzo troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dell'Acquario, nel frattempo Plutone stazionare nel domicilio del Capricorno. Venere, il Nodo Nord e Urano, intanto, protrarranno il moto in Toro, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Il Sole, Saturno, Nettuno e Mercurio, in ultimo, permarranno nel segno dei Pesci come Giove resterà stabile in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Pesci, meno roseo per Leone e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: loquaci. La spiccata parlantina della quale godranno presumibilmente i nati Pesci nel giorno che precede il weekend parrà rivelarsi estremamente convincente alle orecchie altrui, tanto che ad essere premiati saranno i nativi che lavorano a provvigione perché riusciranno a persuadere anche il cliente meno propenso all'acquisto.

2° posto Gemelli: voglia di compagnia. La solitudine potrebbe essere bandita dal vocabolario di casa Gemelli questo venerdì, in quanto il segno Mobile sembrerà voler trascorrere l'intera giornata in compagnia di altre persone nella maniera più scanzonata possibile.

3° posto Acquario: focus relazionale. Il quadrato tra il Luminare notturno e la Bianca Signora parrà illuminare a giorno, nel corso del 17 marzo, alcune intricate e irrisolte faccende relazionali del segno dell'Acquario, inducendo lo stesso a cercare di fare il primo passo verso le persone coinvolte.

I mezzani

4° posto Scorpione: attendisti. Sebbene non vi saranno clamorosi colpi di scena in vista durante le ventiquattro ore in questione, i nati Scorpione avranno buone chance di assumere un mood attendista che profumerà di grande pazienza verso ciò che sarà.

5° posto Cancro: romantici. Sarà presumibilmente contento il partner dei nati Cancro, in quanto questo venerdì il segno d'Acqua si rivelerà oltremodo romantico e incline a soddisfare anche i desideri più trasgressivi della controparte.

6° posto Toro: vecchi hobby. Una passione riposta nel cassetto tempo addietro potrebbe essere rispolverata dai nati Toro in questo giorno di fine stagione, col segno Fisso che si ricorderà in un istante quanto tale hobby lo faceva stare bene.

7° posto Capricorno: secondi fini. Semaforo acceso sul giallo nel luogo di lavoro per i nati Capricorno, con quest'ultimi che potrebbero ricevere delle strane e inaspettate adulazioni che nasconderanno dei secondi fini.

8° posto Ariete: affaccendati. Sembrerà non esserci nemmeno il tempo per pensare questo venerdì per il primo segno zodiacale, in quanto lo stesso si troverà probabilmente a dover far fronte a diverse attività e molte di queste non potrà delegarle o rinviarle.

9° posto Bilancia: puntini sulle "i". Sarà probabile che il venerdì di casa Bilancia nasconda delle insidie relazionali non da poco, col segno Cardinale che farebbe meglio a mettere prontamente i puntini sulle "i" con la persona in questione per evitare che la situazione degeneri.

Ultime posizioni

10° posto Leone: lavoro flop. Giornata da prendere con le pinze al lavoro per i felini perché i risultati potrebbero essere bel al di sotto delle loro aspettative e l'alea sarà di far naufragare tutto l'entusiasmo accumulato recentemente in campo professionale.

11° posto Vergine: al limite. Le faccende monetarie rappresenteranno, c'è da scommetterci, il centro dei pensieri dei nati Vergine questo venerdì, col segno Mutevole che si accorgerà che mantenendo il medesimo tenore di vita avuto sinora il bilancio economico ne risentirebbe ulteriormente.

12° posto Sagittario: stop. Ventiquattro ore di marzo che ci parlano presumibilmente di chiusure per gli arcieri, stop che il segno del Sagittario si auto-imporrà per evitare di cadere in tentazioni di svariata natura. Esercizio parecchio complicato che i nativi dovrebbero perseguire con tenacia.