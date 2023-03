Le previsioni dell'oroscopo del 1° aprile invitano i Leone a capire quale sia il momento per fermarsi, mentre i Toro sono molto aperti in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Vergine: ci sono delle decisioni da prendere nel più breve tempo possibile. Cercate di non temporeggiare e di dedicarvi solamente alle cose importanti: nella vita bisogna cogliere l'attimo.

11° Bilancia: l'Oroscopo del 1° aprile vi invita a essere un po' più audaci. Cercate di non essere troppo riflessivi in amore. Nel lavoro, invece, prendetevi tutto il tempo necessario prima di prendere una decisione.

10° Leone: siete molto determinati, forse anche troppo. Talvolta nella vita è necessario capire quale sia il limite da non varcare, onde evitare di farsi del male.

9° Ariete: siete molto determinati e pieni di spirito d'iniziativa. Non aspettate che siano gli altri a fare un passo in avanti nei vostri confronti, ma osate e mettetevi in gioco quando ne avrete l'opportunità.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Toro: siete persone che quando amano si donano al 100% senza remore e rancore. Anche l'orgoglio non sapete come sia fatto, perché di solito lasciate prevalere i vostri desideri.

7° Scorpione: non siete molto propensi a lasciarvi giudicare. Nel momento in cui notate che una persona vi sta scrutando vi chiudete a riccio.

Buon momento per iniziare un nuovo percorso professionale.

6° Acquario: l'oroscopo del 1° aprile vi invita a inseguire i vostri sogni. Siete persone istintive, che difficilmente riescono a contenersi. Buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi.

5° Gemelli: non amate essere al centro dell'attenzione e quando capita finite per chiudervi in voi stessi.

Meglio rischiare e prendere un due di picche piuttosto che non provarci affatto.

Oroscopo primi quattro segni del 1° aprile

4° in classifica, Pesci: ci sono dei progetti da rivedere, specie per quanto riguarda la sfera professionale. Non arrendetevi e andate avanti per la vostra strada senza fermarvi.

3° Cancro: siete sicuri di voi stessi, di solito non vi lasciate minimamente scalfire da quello che dicono o pensano le persone che vi circondano.

Buon momento per iniziare a pensare di più a se stessi.

2° Capricorno: siete passionali e intriganti. Approfittate di queste due caratteristiche, specie se siete single. Frequentate posti molto affollati che possano essere in grado di darvi la possibilità di conoscere più persone possibile.

1° Sagittario: l'oroscopo del 1° aprile vi invoglia a essere più determinati. Non soffermatevi troppo sulle apparenze e vedrete che ne trarrete dei grandi risultati. Ottimo momento per il lavoro.