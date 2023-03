L'oroscopo di aprile è pronto a dare tutte le indicazioni relative all'intero mese. In particolare lo Scorpione dovrebbe consultare il partner prima di fare delle scelte, mentre l'Ariete dovrebbe essere più deciso.

Previsioni zodiacali di aprile 2023: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del mese di aprile dovrete essere più sicuri di voi stessi soprattutto in amore, se tenete particolarmente a una persona cercate di prendere con decisione il suo cuore. Sul lavoro non abbiate eccessiva fretta, il periodo è propizio e le stelle saranno dalla vostra parte.

Toro: il mese dal punto di vista sentimentale non avrà tantissimi sussulti se siete in coppia, mentre per i single ci potrebbe essere diverse e interessanti opportunità. Miglioramenti graduali ma palpabili sul lavoro, avrete anche qualche richiesta che farete fatica a rifiutare.

Gemelli: non mancheranno i divertimenti e le avventure se siete alla ricerca di quelle particolari situazioni, per quanto riguarda l'amore dovrete invece pazientare un po'. Cercate di pensare a ulteriori attività lavorative, quella attuale potrebbe non durare molto a lungo.

Cancro: svilupperete un'evidente serenità dal punto di vista sentimentale, col passare dei giorni riuscirete a essere sempre più convinti della strada intrapresa.

Per quel che riguarda il lavoro mettete in gioco le vostre capacita che non sono poche e potrebbero risultare vincenti.

Leone: tenderete a occuparvi poco della persona amata, non fate l'errore di metterla in secondo piano rispetto ad altre situazioni che al momento vi stanno distraendo. L'ambiente lavorativo non è più sereno come un tempo, fate prevalere la ragione e soffocate un pochino l'istinto.

Vergine: in amore cercate di guardare meno l'apparenza e più la parte interiore delle persone, nella seconda quindicina del mese tutto vi sarà più chiaro. Cercate di credere di più in voi stessi e nei vostri mezzi, il lavoro non potrà che darvi belle soddisfazioni.

Le predizioni astrologiche di aprile 2023: la seconda sestina

Bilancia: dovrete essere maggiormente sereni ed equilibrati, cercate specialmente di non riversare sulla persona amata il vostro nervosismo. Aprile potrebbe essere un mese faticoso sotto l'aspetto professionale, tenete perché arriveranno anche delle soddisfazioni importanti e redditizie.

Scorpione: in amore siate maggiormente comprensivi, le decisioni si prendono in due e a volte dovete sentire le ragioni dell'altro e farle vostre. Sul lavoro siate decisi e intraprendenti, sicuramente la strada è quella giusta e dovrete solo correggere il tiro in alcune occasioni specifiche.

Sagittario: alcuni incontri che farete potrebbero risultare importanti, cercate di capire quali sono in questo momento le vostre priorità e andate diretti verso quella specifica direzione.

Nel lavoro non siate troppo rigidi, rispettate regole e orari ma utilizzate anche un minimo di flessibilità.

Capricorno: cercate di mantenere l'entusiasmo che avete, la persona amata sarà particolarmente fiera di voi e avrà occhi solamente per voi. Sul lavoro non avrete niente di cui lamentarvi, sarete orgogliosi di quello che state facendo e di ciò che state creando.

Acquario: in un periodo non particolarmente brillante avrete bisogno dell'aiuto morale del vostro partner, ascoltate i suoi consigli e prendete le vostre decisioni. Con alcuni colleghi di lavoro non andate proprio d'accordo, fatevene una ragione e proseguite il vostro percorso.

Pesci: la vostra gelosia potrebbe condizionare l'andamento del mese, siate più cauti e fidatevi maggiormente della persona che avete al vostro fianco. Interessante la situazione a livello lavorativo, potrebbero esserci delle evoluzioni davvero positive.