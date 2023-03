Le previsioni dell'oroscopo del mese di aprile vedono gli Scorpione particolarmente carismatici, mentre i Pesci sono saranno impegnati dal punto di vista professionale.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Sagittario: in amore dovrete cercare di essere un po' più liberi. Non ponetevi troppi paletti e cercate di allargare i vostri orizzonti. Momenti di tensione per quanto riguarda le relazioni appena nate.

11° Pesci: per il lavoro questo sarà un mese molto impegnativo. Cercate di mantenere la calma e di non prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa.

Siete un po' troppo drastici nelle decisioni.

10° Vergine: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Siete un po' chiusi in voi stessi, è necessario uno sprono per riuscire a emergere.

9° Bilancia: in amore potreste avere un punto di vista totalmente differente da quello del vostro partner. Cercate di essere determinati e di non soffermarvi troppo di fronte alle apparenze. L'Oroscopo del mese di aprile vi invita a godervi di più il presente.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Gemelli: se in amore ci sono dei progetti da concretizzare, datevi da fare e non fermatevi. Ricordate che nella vita è necessario essere scaltri e veloci: non siate troppo rigidi.

7° Cancro: secondo l'oroscopo del mese di aprile i nati sotto questo segno devono prepararsi a vivere un momento molto soddisfacente sul lavoro. Cercate di non trascurare la sfera sentimentale.

6° Capricorno: ci sono alti e bassi in amore. Se non riuscite a tenere separata la sfera sentimentale da quella professionale potreste incappare in alcuni problemi.

Cervate di osare un po' di più.

5° Ariete: in amore dovete essere un po' più spigliati. Specie se state vivendo una relazione appena nata, cercate di coltivarla e di prendervene cura poco alla vota. Buon momento per iniziare un nuovo progetto.

Oroscopo primi quattro segni del mese di aprile

4° in classifica, Toro: siete molto determinati.

Le previsioni dell'oroscopo del mese di aprile vi invitano a fare solo le cose di cui avete voglia. Non perdete tempo in cose o situazioni che non vi creano serenità.

3° Acquario: l'amore procede a gonfie vele. In questo periodo potreste arrivare anche a prendere una decisione molto importante che potrebbe cambiare il vostro futuro.

2° Scorpione: se siete interessati a una persona esternate i vostri sentimenti. Questo è un ottimo momento per emergere e per darvi da fare. Siete particolarmente carismatici, quindi approfittatene.

1° Leone: siete molto dinamici e determinati. Quando vi mettere in testa una cosa difficilmente riuscite a dimenticarvene e a lasciar correre. In amore dovete inseguire i vostri desideri e vedrete che sarete soddisfatti.