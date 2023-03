Secondo le previsioni dell'oroscopo del 2 aprile, i nati sotto il segno della Vergine devono darsi da fare in amore, i Toro invece sono in cerca di novità e nuovi inizi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Bilancia: la Luna opposta vi rende particolarmente introversi. Non sapete bene in che direzione andare e di solito quando vi trovate in questa circostanza finite per andare nel pallone. Cercate di essere cauti.

11° Leone: quando vi mettete una cosa in testa difficilmente riuscite a cambiare idea. I nati sotto questo segno devono essere scaltri e dinamici se vogliono arrivare lontano.

10° Toro: giornata molto interessante per quanto riguarda i nuovi inizi. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo in amore. L'Oroscopo del 2 aprile vi invita a essere calmi.

9° Sagittario: ci sono delle novità in arrivo, ma forse è il caso di non prendere sotto gamba delle faccende molto importanti. Ricordatevi di contare sempre su voi stessi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Cancro: giornata produttiva sul lavoro, ma dovete prendervi un po' di tempo per voi. Ogni tanto è importante anche staccare la spina, e rilassarsi lontano da tutto e tutti.

7° Gemelli: state con il piede sull'acceleratore. Questo è un momento molto positivo per quanto riguarda il lavoro e le nuove opportunità, ma dovete essere audaci e pieni di voglia di fare nuove esperienze.

6° Capricorno: l'oroscopo del 2 aprile vi invita a mantenere la calma. In amore potrebbe nascere qualche disguido, dovuto probabilmente anche a qualche cavillo burocratico o professionale. Cercate di non esagerare.

5° Scorpione: ci sono dei cambiamenti importanti da prendere in considerazione. In amore è giunto il tempo di prendere una decisione.

Non potete lasciare le persone con il fiato sospeso per troppo tempo.

Oroscopo segni fortunati del 2 aprile

4° in classifica, Vergine: non è tempo di essere troppo frettolosi. Ricordate che per le cose belle non bisogna avere troppa fretta. In ambito sentimentale dovete darvi da fare un po' di più se tenete a qualcuno.

3° Ariete: momento pieno di soddisfazione.

Cercate di tenere gli occhi ben aperti e non prendete delle decisioni in maniera estremamente frettolosa. Questo è un ottimo momento per osare.

2° Pesci: giornata all'insegna delle scoperte e delle rivelazioni. Una persona che non vi aspettavate potrebbe sorprendervi e lasciarvi senza parole. Dal punto di vista professionale ci sono delle belle novità in arrivo.

1° Acquario: occhi aperti per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono ottime probabilità di emergere, quindi cercate di tenere sempre gli occhi ben aperti e siate scaltri.