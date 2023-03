L'oroscopo settimanale dal 27 marzo al 2 aprile 2023 è pronto a rivelare ciò che il futuro riserva ai segni zodiacali della seconda sestina astrologica (dalla Bilancia fino ai Pesci).

Iniziamo quindi a illustrare le previsioni zodiacali da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Nella prossima settimana qualche nativo potrebbe trovarsi a dover prendere importanti decisioni riguardo le relazioni amorose oppure per questioni lavorative.

Le stelle suggeriscono di seguire l'istinto e di prestare attenzione ai segnali del destino. Sul fronte dell'amore, potrebbero esserci dei cambiamenti inaspettati che richiederanno di essere gestiti con equilibrio e saggezza. Per quanto riguarda il lavoro, dimostrare il proprio valore permetterà di ottenere una promozione o un avanzamento di carriera. In generale, la fortuna potrebbe sorridere alla Bilancia in questa settimana, ma occorrerà avere la giusta dose di attenzione, in modo da cogliere le opportunità al volo e sfruttarle a proprio vantaggio.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ venerdì 31, sabato 1;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30, domenica 2;

★★★ martedì 28 marzo;

★★ mercoledì 29 marzo 2023.

♏ Scorpione: voto 7.

La settimana dal 27 marzo al 2 aprile 2023 è stata valutata con un buon "voto 7". Sul fronte dell'amore, le relazioni potrebbero diventare più intense e profonde, portando a momenti di grande intimità e condivisione. Per i single, ci potrebbe essere la possibilità di incontrare qualcuno di interessante, ma occorrerà rimanere aperti e non chiudersi in se stessi.

Per quanto riguarda il lavoro, più di qualcuno potrebbe ricevere una promozione o un riconoscimento per il proprio impegno, ma dovrà in seguito impegnarsi per mantenere alta la fiducia ricevuta. Le stelle indicano che sarà necessario essere molto organizzati per ottenere risultati apprezzabili. La fortuna invece sembra essere poco presente: sarà importante non lasciarsi distrarre e mantenere un atteggiamento positivo.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno mercoledì 29 marzo;

mercoledì 29 marzo; ★★★★★ giovedì 30, venerdì 31;

★★★★ martedì 28, sabato 1;

★★★ domenica 2 aprile;

★★ lunedì 27 marzo 2023.

♐ Sagittario: voto 6. Si prepara per voi nativi una settimana da considerare buona, con voto 6 in pagella. Nel campo dell'amore, si prevede che ci saranno alcuni momenti di incertezza e qualche difficoltà. Potrebbero esserci dei conflitti o delle discussioni che richiederanno una maggiore attenzione e impegno da parte di coloro interessati. Sul fronte del lavoro invece, le stelle non sembrano essere favorevoli in questo frangente. Ci potrebbero essere degli ostacoli da superare e delle situazioni tali da richiedere un vostro intervento.

Tuttavia, ciò non significa che non ci saranno opportunità di miglioramento in futuro. Per quanto riguarda la fortuna, dovrete mantenere una certa cautela e non fare scelte rischiose o impulsive. Venerdì e sabato probabili momenti di turbolenza: l'importante sarà mantenere la calma e prendere le decisioni giuste al momento giusto.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ martedì 28, mercoledì 29;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30, domenica 2;

★★★ sabato 1°aprile;

★★ venerdì 31 marzo 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. La settimana per il Capricorno si preannuncia con un voto di 5 sulla scala da 5 a 10. Nel campo dell'amore, ci potrebbero essere delle tensioni o dei contrasti con il partner, che potrebbero portare a delle discussioni o dei conflitti.

Sul fronte del lavoro, si prevede una settimana abbastanza complicata. Potrebbero esserci dei ritardi o delle difficoltà nella realizzazione dei progetti, e i rapporti con i colleghi potrebbero non essere facili. Il Capricorno dovrà essere molto concentrato e non demoralizzarsi di fronte alle difficoltà. Per quanto riguarda la fortuna, le stelle non sembrano essere favorevoli in questa settimana. Più di qualche nativo dovrà fare attenzione a non fare scelte rischiose o precipitose, che potrebbero portare a conseguenze negative. Anche la fortuna potrebbe essere scarsa, ma sarà importante mantenere la calma e la determinazione per superare le difficoltà e cercare di migliorare la situazione.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ domenica 2 aprile;

★★★★ lunedì 27, venerdì 31, sabato 1;

★★★ martedì 28, mercoledì 29;

★★ giovedì 30 marzo.

♒ Acquario: voto 6.

Per questa settimana si intravvede una luce brillante sull'amore. Potreste incontrare qualcuno che vi farà battere il cuore più forte o riscoprire la passione in una relazione esistente. Non abbassate la guardia ma siate aperti alle opportunità che senz'altro si presenteranno. Per quanto riguarda il lavoro, ci potrebbe essere una situazione che richiederà una maggiore attenzione da parte tua. Potresti dover affrontare un problema o una sfida inaspettata, ma non preoccuparti, avrai le capacità e le risorse per superarlo. Sii proattivo e cerca soluzioni creative. Per quanto riguarda la fortuna, l'influsso di Saturno suggerisce una maggiore attenzione ai dettagli. Prendetevi il tempo necessario per analizzare le situazioni e fai le scelte in modo oculato.

Ci potrebbero essere delle opportunità interessanti che richiedono una maggiore considerazione, quindi non fatevi sfuggire i dettagli importanti.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 27, domenica 2;

★★★★ martedì 28, mercoledì 29, sabato 1;

★★★ giovedì 30 marzo;

★★ venerdì 31 marzo 2023.

♓ Pesci: voto 7. La settimana per voi dei Pesci si prevede con voto di 7. Nel campo dell'amore, si prevede che i Pesci possano godere di momenti felici e sereni con il partner. Potrebbe esserci una maggiore intimità e comprensione reciproca. Sul fronte del lavoro, sarà una settimana con buone opportunità di crescita e sviluppo professionale. Diversi nativi potrebbero avere idee innovative e creative che potrebbero portare a risultati positivi.

Ci potrebbe essere anche una maggiore collaborazione con i colleghi e un'atmosfera lavorativa più serena. Per quanto riguarda la fortuna, le stelle sembrano essere favorevoli in questa settimana. Potrebbe esserci una possibilità di ottenere guadagni inaspettati o di avere una maggiore stabilità finanziaria, con la possibilità di godere di momenti felici nell'amore e di sviluppare le proprie idee nel lavoro. La fortuna potrebbe essere dalla parte, ma sarà comunque importante rimanere concentrati per ottenere il massimo dai risultati positivi che potrebbero arrivare.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: