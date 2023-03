L'Oroscopo della giornata di mercoledì 29 marzo vedrà i nativi Pesci più altruisti e gentili in ambito amoroso, oltre che romantici, mentre Cancro mostrerà una spiccata felicità in amore. Poche novità per il l'Acquario, che dovranno difendersi da Venere in quadratura, mentre Leone dovrà essere più convincente nelle proprie candidature. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 29 marzo [VIDEO].

Previsioni oroscopo mercoledì 29 marzo 2023 segno per segno

Ariete: questo cielo non sarà particolarmente favorevole in questa giornata di mercoledì, colpa della Luna in quadratura, che smorzerà il vostro entusiasmo.

Single oppure no, godetevi il buono che arriverà nella vita, senza prendervelo con la forza. In ambito lavorativo vi darete da fare grazie a Giove e Mercurio favorevoli, ma con Marte in quadratura, non caricatevi troppo di lavoro. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale godibile e soddisfacente secondo l'oroscopo di mercoledì. La Luna e Venere vi faranno sentire in pace e sintonia con voi stessi e con il partner. Voi single sarete più sicuri di voi e abili a fare conquiste. In ambito lavorativo avrete energie e voglia di fare a sufficienza per raggiungere importanti obiettivi. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale equilibrata in questa giornata di mercoledì. Creatività e sintonia saranno alla base di un rapporto solido tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza troppe sbavature, ciò nonostante, non vi mancherà la grinta per poter andare avanti al meglio delle vostre possibilità. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di mercoledì convincente per voi nativi del segno, almeno dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, la Luna e Venere vi metteranno a vostro agio con la vostra fiamma, portando felicità in voi.

Con un po’ di fortuna, potrete lasciarvi andare a splendidi momenti. Nel lavoro avrete buone energie grazie a Marte, ma la mole di lavoro sarà corposa, e dovrete darvi da fare per raggiungere il traguardo. Voto - 7️⃣

Leone: dovrete essere più convincenti quando mandate le vostre candidature. Secondo l'oroscopo, la voglia di fare non vi mancherà, ma dovrete dimostrarla anche agli altri.

In amore Venere in quadratura renderà il rapporto con il partner più rigido. Se siete single il dialogo con amici e persone fidate potrebbe rivelarsi costruttivo. Voto - 6️⃣

Vergine: sarete più sentimentali del solito grazie alla Luna in sestile e Venere in trigono. Secondo l'oroscopo, sarà più facile costruire un buon rapporto con la persona che amate. Anche voi single mostrerete maggior interesse nei confronti della vostra fiamma. Sul fronte professionale guadagni e spese non sono così bilanciati al momento. Cercate di risolvere la situazione. Voto - 7️⃣

Bilancia: il rapporto con il partner potrebbe farsi un po’ complicato a causa della Luna in quadratura. Non vivrete un vero e proprio periodo di crisi, ciò nonostante dovrete essere più comprensivi e rispettosi nei confronti della persona che amate.

In ambito lavorativo farete tutto con impegno, ma la voglia e l'interesse sono in calo. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno del Cancro vi darà una mano con la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Non sarà il caso di sollevare un inutile polverone per questioni da poco. Concentratevi su come risolvere i vostri problemi di coppia. Nel lavoro mostrerete impegno e buona volontà, ma per i buoni risultati, dovrete avere pazienza. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile in questa giornata di mercoledì. Vi sentirete piuttosto a vostro agio con la persona che amate, riuscendo a godere di piacevoli emozioni. Per quanto riguarda il lavoro sarete molto attenti ai dettagli, e con abbastanza voglie ed energie da gestire al meglio i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in opposizione potrebbe causarvi qualche piccolo malinteso tra voi e la vostra anima gemella. Certo, Venere in trigono vi darà una mano, ciò nonostante sarà importante non superare certi limiti. Sul fronte lavorativo alcune idee potrebbero non rivelarsi così efficaci a causa di stelle sfavorevoli come Marte, Giove e Mercurio. Voto - 6️⃣

Acquario: poche novità sul fronte sentimentale in questa giornata di mercoledì. Secondo l'oroscopo, dovrete difendervi da Venere in quadratura, che influenzerà negativamente il vostro rapporto. Sul fronte professionale continuerete a essere tra i migliori nel vostro settore grazie a questo cielo. Potrete presto aspirare a obiettivi più ambiziosi.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che continuerà a essere al centro per voi nativi del segno. Questo cielo vi regalerà buone emozioni e, single oppure no, godrete di momenti davvero piacevoli. Sul fronte professionale Marte porterà buone energie, e con il giusto impegno, raggiungere ottimi risultati. Voto - 8️⃣