Secondo l'oroscopo del 22 marzo, i nati sotto il segno dei Pesci non si devono sforzare troppo. I Bilancia, invece, avrebbero bisogno di staccare un po' la spina, magari con una piccola vacanza.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: non dovete tirare troppo la corda. Nella vira è importante anche imparare a venirsi in contro e a smussare dei lati del carattere che non piacciono alle persone che vi circondano.

11° Pesci: giornata molto faticosa. La mattinata potrebbe cominciare con un po' di stanchezza. Verso il pomeriggio ci sarà una leggera ripresa, ma il consiglio è quello di non sforzarvi troppo.

10° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 22 marzo vi invitano ad essere un po' più creativi. In amore dovete mettere da parte l'orgoglio se volete ottenere qualche risultato interessante.

9° Acquario: momento un po' burrascoso per quanto riguarda il vostro umore. Se siete in procinto di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarsi un attimo e riflettere attentamente.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 22 marzo vi invita ad essere più orgogliosi di voi stessi. Spesso tendete a buttarvi in basso e questa è una cosa che non vi potete permettere.

7° Gemelli: chi ha avuto delle discussioni in amore o in famiglia di recente, adesso può recuperare.

Dal punto di vista professionale è tempo di tirare un po' le somme e di inquadrare la vostra posizione.

6° Cancro: nella vita è necessario staccare un po' la spina e cimentarsi in esperienze del tutto nuove. L'abitudine potrebbe portarvi alla noia, quindi, è il caso di essere più energici.

5° Bilancia: non siete molto loquaci.

Sia in amore sia nel lavoro è importante mettere da parte l'orgoglio. Ci sono dei nervi tesi con il partner, forse sarebbe il caso di godersi una piccola vacanza.

Oroscopo segni fortunati 22 marzo

4° in classifica Ariete: ci sono delle cose da mettere a posto, ma nulla che non possa essere risolto nel giro di qualche giorno.

In ambito sentimentale ci sono delle novità, ma dovete valutare bene a cosa rinuncereste.

3° Scorpione: impegnatevi allo scopo di ottenere ciò che desiderate, soprattutto in amore. Questo è il momento di darvi da fare e di non arrendersi. Novità in arrivo in ambito professionale.

2° Leone: spesso non riuscite a porvi un freno. Questo, per certi versi, è positivo, ma per altri vi impone di fare molta attenzione. Ci sono persone che potrebbero non apprezzare molto la vostra esuberanza.

1° Toro: siete molto testardi secondo l'oroscopo del 22 marzo. Quando vi mettete una cosa in testa difficilmente cambiate idea. Siete molto dinamici, soprattutto nella vita di coppia.