Nell'oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dall'orbita dei Pesci (dove transitano Nettuno e Saturno) al segno del Toro (dove risiedono il Nodo Nord, Urano e Venere), mentre il Sole viaggerà dai gradi dei Pesci all'Ariete (dove staziona Giove). Marte terminerà l'anello di sosta in Gemelli e passerà al segno successivo del Cancro, nel frattempo Plutone abbandonerà il domicilio del Capricorno per andarsi a posizionare in Acquario. Lilith, infine, continuerà il moto retrogrado in Leone.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Pesci, meno roseo per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: nuovi inizi. L'inizio del capodanno astrologico del 21 marzo sarà seguito tre giorni più tardi dalla momentanea uscita plutoniana dall'orbita di quadratura, due cambiamenti astrali particolarmente rilevanti per i nati Ariete che permetteranno probabilmente agli stessi di far partire qualche allettante iniziativa che gli frulla in mente da un po'. Le giornate maggiormente favorevoli per fiondarsi in investimenti oculati, per avviare nuove collaborazioni professionali oppure per far partire dei lavori domestici di ristrutturazione saranno quelle di sabato e domenica, dove soprattutto la prima decade avrà una marcia in più in tal senso.

2° posto Pesci: ottimizzazioni. Col passaggio del satellite maschile nel secondo campo e la fine dello sfiancante anello di sosta marziale in Gemelli, i nati Pesci potrebbero finalmente ottimizzare alcuni progetti in essere, limando eventuali imperfezioni e stilando un business plan che li conduca verso un maggior equilibrio economico.

Tali messe a punto, grazie anche a Plutone in dodicesima dimora, avranno ottime chance di avere un felice epilogo nonché di trovare la giusta dimensione in tempi brevi.

3° posto Leone: proposte. Al cospetto dei felini, perlopiù delle prime due decade, giungeranno presumibilmente delle ghiotte occasioni sia di carattere monetario che lavorativo, in particolar modo nei giorni del 24, 25 e 26 marzo.

Sebbene alcune delle stesse si riveleranno da cogliere al volo, l'alea che correrà il segno di Fuoco sarà di gettarsi su troppi fronti contemporaneamente e ciò lo porterebbe a vanificare il duro lavoro svolto sinora. Per evitare ciò, sarà bene che il segno Fisso questa settimana ponderi con estrema oculatezza le occasioni che gli arriveranno e, al contempo, riservi una corsia preferenziale ai progetti già avviati e consolidati.

I mezzani

4° posto Acquario: rimpatriate. Sia che si tratti di rivedere i vecchi compagni del liceo oppure quei parenti che vivono da anni all'estero, i nati Acquario potrebbero trascorrere la seconda parte della settimana a incontrare persone alle quali vogliono bene ma che non vedono da parecchio tempo. Lunedì e martedì, invece, il segno d'Aria dovrà fare attenzione a qualche piccola provocazione proveniente dal fronte professionale, provando a non crucciarsi più di tanto. Mercoledì, inoltre, saranno splendide le effemeridi per concedersi una parentesi romantica col partner.

5° posto Scorpione: inizio smart. Le due giornate iniziali saranno, c'è da scommetterci, le migliori della settimana per i nati Scorpione, soprattutto nel ménage amoroso dove riusciranno a esaudire anche i desideri più arditi del partner.

Mercoledì, però, qualche avvisaglia i nativi inizieranno ad avvertire sul fronte relazionale, ambito dove noteranno di non essere trattati come al solito. Sentori che prenderanno maggiormente forma da giovedì in poi, quando il segno d'Acqua si sentirà di non poter riporre una gran fiducia negli altri.

6° posto Toro: l'unione fa la forza. Un po' per lo spostamento plutoniano e un po' per le metaforiche bastonate che il Grande Maestro gli ha riservato per oltre due anni sull'essere individualisti, i nati Toro questa settimana potrebbero essere particolarmente propensi a stringere delle nuove alleanze. Il motto dei nativi sarà "L'unione fa la forza" e tale ricerca di collaborazione potrà comprendere anche settori inattesi, ad esempio instaurando una società no profit per scopi umanitari.

7° posto Cancro: spazio riservato. Lunedì e domenica saranno, con buona probabilità, due momenti ottimi per far comprendere ai nati Cancro che, a prescindere dalla vita che svolgono e dagli impegni in programma, dovrebbero sempre avere un luogo riservato esclusivamente a loro stessi nel quale rimettere in ordine i pensieri e lasciarsi cullare dalla solitudine. Da martedì a sabato, invece, saranno giornate indicate per far sì che tale spazio riservato divenga un punto fermo nell'esistenza nativa d'ora in avanti.

8° posto Capricorno: scontrarsi con la realtà. Imparare una nuova lingua, partire per un viaggio oppure occuparsi in prima persona di alcune opere manutentive potrebbero essere dei desideri che coinvolgeranno attivamente i nati Capricorno nella settimana in questione.

Il rischio, però, sarà di doversi accorgere di non avere le competenze adeguate, i soldi necessari o una congrua porzione di tempo a disposizione. Sebbene lo scontro con la realtà diverrà inevitabile per i nativi, quest'ultimi saranno chiamati a imparare che essere poliedrici non vuol dire riuscire in tutto.

9° posto Bilancia: sulle spine. Eccezion fatta per le routinarie giornate di lunedì e martedì, la restante settimana avrà buone chance di riservare dei momenti non troppo sereni ai nati Bilancia, i quali si troveranno invischiati all'interno di una diatriba dialettica tra due persone care dove dovranno prendere posizione. Far da paciere o agire diplomaticamente non rappresenteranno soluzioni adeguate, servirà schierarsi.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: buoni propositi al bando. Seguire un regime alimentare più salutare o riprendere le sedute in palestra saranno, con ogni probabilità, alcuni buoni propositi messi in cantiere nell'ultimo periodo dagli arcieri che, nel corso di questa settimana, difficilmente potranno essere attuati per cause di forza maggiore.

11° posto Gemelli: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso sul fronte professionale di casa Gemelli sino a sabato, in quanto il connubio tra il Sole in Ariete e il colpo di coda di Marte sui loro gradi farà presumibilmente sì che i nativi pecchino di perentorietà con parigrado e subalterni, inasprendo un clima al lavoro che già non era dei più armoniosi.

Domenica, invece, sarà una giornata dai toni più miti dove sarà possibile lasciarsi coccolare dall'amato bene e dai figli.

12° posto Vergine: prove su prove. Sette giorni dove agli occhi dei nati Vergine sembrerà non esistere la formula perfetta per riprendere le redini dell'armonia interiore, a causa di alcuni imprevisti pratici e qualche ruggine relazionale che farà da contorno. A tal proposito, il segno Mobile si metterà di buzzo buono a fare prove su prove, sia su come comportarsi con gli altri che su come reagire ai contrattempi, per cercare di attingere nuovamente al pozzo della serenità.