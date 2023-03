Le previsioni dell'oroscopo del 24 marzo invitano i Leone ad essere un po' meno testardi e ferrei. I Toro avranno un'evoluzione dal punto di vista professionale.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: siete molto testardi e difficilmente riuscite a farvi passare la mosca sotto al naso. Non amate i compromessi e preferite sempre ragionare con la vostra testa.

11° Pesci: non bisogna tirare troppo la corda. Sia in amore sia nel lavoro è importante capire quale sia il limite oltre il quale conviene non spingersi. L'Oroscopo del 24 marzo vi invoglia ad essere più oculati.

10° Vergine: buon momento per mettere da parte l'orgoglio e per recuperare un rapporto in sospeso. I nati sotto questo segno devono imparare anche a dosare la propria rabbia e la propria emotività.

9° Bilancia: ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Non arrendetevi fino a quando non sarete riusciti a raggiungere gli obiettivi sperati. Giornata un po' stancante.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: non siate troppo irruenti. Ricordate che è possibile esprimere il proprio punto di vista anche con calma e serenità. In ambito sentimentale, invece, ci vuole un po' di coraggio in più.

7° Cancro: spesso vi perdete in chiacchiere e tergiversate su argomenti che non avete il piacere di affrontare.

Tuttavia, nella vita è importante prendere di petto determinate situazioni.

6° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 24 marzo vi invitano a guardare a vanti e a non pensare troppo al passato. Ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario darsi da fare e lottare per emergere. Questo è uno di quelli.

5° Scorpione: buon momento per farsi valere in ambito sentimentale.

Anche nel lavoro ci sono delle situazioni da mettere in chiaro. Cercate di non essere troppo polemici e andate dritti al sodo.

Oroscopo segni fortunati del 24 marzo

4° in classifica Sagittario: ci vuole coraggio e un pizzico di fortuna per svoltare in ambito professionale. Non siate troppo impazienti e date tempo al tempo. Le soddisfazioni arriveranno per chi sa aspettare.

3° Ariete: secondo l'oroscopo del giorno 24 marzi, i nati sotto questo segno devono essere più risoluti. Non fermatevi alle apparenze, specie se si tratta di persone conosciute da poco tempo.

2° Toro: dopo alti e bassi dal punto di vista professionale, adesso potete tirare un sospiro di sollievo. non prendetevi troppo sul serio e imparate anche a giocare su voi stessi e sui vostri difetti, ne guadagnerete di armonia con il prossimo.

1° Gemelli: giornata molto produttiva per quanto riguarda la sfera professionale. Imparate ad osare a non lasciare nulla di intentato. Anche in ambito sentimentale c'è un bel miglioramento.