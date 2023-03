L'oroscopo della giornata di martedì 21 marzo preannuncia grandi capacità di amare per il Toro, forte della Luna e di Venere in buon aspetto, mentre il Leone avrà davanti a sé se nuove sfide da affrontare. Il Sagittario potrebbe essere un po’ turbato in amore, mentre i Gemelli potrebbero essere più istintivi in ambito professionale.

Di seguito approfondiamo nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo della giornata di martedì 21 marzo.

Previsioni oroscopo martedì 21 marzo 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali soddisfacenti per voi nativi del segno.

Mostrerete una discreta intesa nei confronti della persona che amate, utile per continuare a vivere un rapporto sereno. Sul fronte lavorativo Giove e Marte saranno due validi alleati per portare avanti i vostri progetti professionali, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: quadro astrale a vostro favore in questa giornata di martedì. Secondo l'Oroscopo, godrete della buona posizione della Luna e di Venere, e avrete grandi capacità di amare. Se siete single le amicizie avranno un peso importante nella vostra vita, ma anche nuovi incontri potrebbero assumere un ruolo sempre più centrale. Nel lavoro Mercurio sostiene nuove iniziative che, se ben pensate, possono portarvi lontano.

Voto - 9️⃣

Gemelli: potreste assumere un atteggiamento più istintivo sul fronte professionale. Alcuni progetti potrebbero non sembrarvi così chiari, ciò nonostante andare a tentoni potrebbe essere controproducente. In amore La Luna vi guarderà male questo martedì di marzo. Meglio non forzare troppo la vostra storia d'amore con il partner.

Voto - 6️⃣

Cancro: i buoni sentimenti non mancheranno in questa giornata di martedì. La Luna e Venere porteranno passione e romanticismo nella vostra vita, che saprete condividere con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale alcuni progetti potrebbero rivelarsi ostici da superare. Idee e buone capacità non vi mancheranno perciò mostrate la giusta determinazione e riuscirete nel vostro obiettivo.

Voto - 8️⃣

Leone: con Venere in quadratura dal segno del Toro faticherete a essere romantici nei confronti del partner. Fortunatamente, avrete ancora buon senso e interesse verso la vostra anima gemella. Aprirsi al dialogo dunque potrebbe esservi d'aiuto. In ambito lavorativo avrete nuove sfide dinanzi a voi. Un po’ d'ansia sarà normale, ma sarà importante riuscire a dare una buona impressione di voi. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di martedì altalenante per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Anche se Venere vi permetterà di mostrare la vostra vena romantica, con la Luna in opposizione potrebbe non essere così semplice fare breccia nel cuore della persona che amate. In ambito lavorativo alcuni imprevisti vi metteranno in difficoltà.

L'aiuto di una mano più esperta potrebbe aiutarvi non poco. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale tutto sommato discreta secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Single oppure no, risulterete abbastanza socievoli e simpatici agli occhi degli altri. Con un po’ di fortuna, potreste riuscire a vivere legami più intensi. Nel lavoro alcuni progetti richiederanno particolare attenzione. Meglio non essere superficiali. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in Pesci vi darà una mano sul fronte amoroso, ciò nonostante, con Venere in opposizione dal segno del Toro, sperare in una vita sentimentale stabile non sarà possibile. Dovrete dimostrare interesse e buone emozioni nei confronti della persona che amate per poter vivere un buon rapporto.

Nel lavoro le capacità per gestire bene i vostri progetti non vi mancano, ma l'ambiente di lavoro potrebbe non essere dei migliori. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in quadratura dal segno dei Pesci potrebbe turbarvi un po’ in questa giornata. In amore attenzione dunque al vostro modo di approcciarvi al partner, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro meglio non prendere l'iniziativa se non siete sicuri di ciò che state per fare. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale soddisfacente. Avrete buoni propositi per la vostra storia d'amore, grazie alla Luna e Venere favorevoli, che vi permetteranno di godere di un ottimo rapporto. In ambito lavorativo prenderete le giuste decisioni grazie a Mercurio, e con Saturno favorevole riuscirete a metterle in pratica.

Attenzione comunque a Giove negativo che vi ostacolerà. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali non molto soddisfacenti in ambito amoroso. Venere in quadratura potrebbe mettere in mostra il lato peggiore di voi, e la vostra relazione di coppia potrebbe risentirne. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a stelle favorevoli come Giove e Marte, anche se l'umore non sarà dei migliori. Voto - 6️⃣

Pesci: ottima giornata per godere al meglio della vostra relazione di coppia. La Luna e Venere in buon aspetto vi metteranno a vostro agio, e vi permetteranno di vivere forti emozioni insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete grandi aspettative, e con Mercurio e Saturno favorevoli cercherete di mantenerle. Voto - 8️⃣