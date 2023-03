Secondo le previsioni dell'oroscopo del 26 marzo, i nati sotto il segno del Sagittario devono dare tempo al tempo. I Vergine continuano ad essere molto alti in classifica.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: l'arrivo della primavera vi porterà anche qualche novità e un po' di suscettibilità. Cercate di non lasciarvi impressionare troppo da quello che pensano gli altri.

11° Acquario: l'Oroscopo del 26 marzo vi invita a darvi da fare se volete raggiungere un traguardo importante. Date tempo al tempo e vedrete che tutto prenderà il verso giusto.

10° Capricorno: giornata molto produttiva sia in amore sia nel lavoro. Cercate di non fare troppi castelli in aria e guardate al presente con ottimismo e con determinazione.

9° Sagittario: se state pensando di apportare delle modifiche sostanziali alla vostra sfera lavorativa, dovete cominciare dalle piccole cose, è inutile fasciarsi la testa prima di cadere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: giornata molto interessante per quanto riguarda i nuovi incontri. Attenti, però, alle persone di cui vi circonderete, perché potrebbero esserci delle complicazioni. Non è tutto oro quello che luccica.

7° Toro: cambiamenti in arrivo sia sul fronte del lavoro, sia su quello sentimentale secondo l'oroscopo del 26 marzo.

Se non siete più sicuri della relazione in cui vi trovate, non temporeggiate e ricordatevi che la vita è adesso.

6° Scorpione: il modo migliore per convincere le persone a fare quello che volete è cercare di fare leva sui loro sentimenti e sulle loro sensazioni. Con calma e diplomazia, infatti, potrete arrivare molto lontano.

5° Gemelli: giornata molto produttiva sul lavoro. Se siete molto impegnati, tra riunioni, colloqui e incontri, cercate di darvi sempre un tono e di mostrarvi particolarmente sicuri di voi.

Oroscopo segni fortunati del 26 marzo

4° in classifica Pesci: l'oroscopo del 26 marzo vi invita a godervi questa domenica circondati dall'affetto e dalla vicinanza delle persone a cui tenete di più.

Interessanti risvolti anche dal punto di vista professionale.

3° Cancro: buon momento per iniziare una nuova conoscenza o per intraprendere un percorso lavorativo differente da quello che avete. Cercate sempre nuovi stimoli e nuove certezze in amore.

2° Leone: giornata molto interessante sia dal punto di vista personale sia professionale. Dovete mettervi in gioco e non dovete arrendervi mai, specie se siete interessati a conseguire un obiettivo.

1° Vergine: i nati sotto questo segno continuano a mantenere una posizione dominante. In questo momento la Luna è a vostro favore, quindi, cercate di sfruttare il più possibile questo vantaggio.