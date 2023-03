L'Oroscopo della giornata di mercoledì 22 marzo vedrà i nativi Ariete innamorati grazie a un luminoso Sole e una galante Luna in congiunzione, mentre Gemelli assumerà un atteggiamento più agonistico al lavoro. Pesci godrà di un ottimo equilibrio tra vita sentimentale e professionale, mentre Leone non dovrà essere troppo impulsivo al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 22 marzo.

Previsioni oroscopo mercoledì 22 marzo 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali splendide dal punto di vista sentimentale.

Questo cielo vedrà il Sole e la Luna sostenere la vostra relazione di coppia. Anche voi cuori solitari sarete in vena di condividere le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro la posizione favorevole di Giove e Mercurio vi permetterà di gestire bene le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale ottima grazie a Venere in congiunzione. L'enorme ottimismo che avrete vi permetterà di godere al meglio del rapporto con la vostra anima gemella. Se siete single non fatevi scrupolo di trascinare e trascinarvi nel divertimento più sfrenato. In ambito lavorativo i progetti a lungo termine saranno favoriti da stelle come Urano e Nettuno. Voto - 8️⃣

Gemelli: la vostra carica agonistica sarà in aumento grazie a stelle favorevoli come Mercurio, Giove e Marte, quest'ultimo ancora per poco.

Avrete tutte le capacità necessarie per raggiungere i vostri obiettivi, superando agilmente ogni ostacolo. In amore in questa giornata ci penserà la Luna in sestile a mettervi a vostro agio con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Cancro: il rapporto con la vostra anima gemella potrebbe farsi burrascoso a causa della Luna in quadratura dal segno dell'Ariete.

Certo, Venere sarà dalla vostra parte, ciò nonostante non dovrete essere troppo appiccicosi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo alcuni progetti potranno andare avanti soltanto con le giuste idee. Voto - 6️⃣

Leone: alcuni nuovi progetti si riveleranno stimolanti in questo periodo, ciò nonostante non dovrete essere troppo impulsivi in quanto potreste arrivare a commettere piccoli errori.

Affidatevi a Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete. In amore la Luna in trigono vi darà una mano. Sarà importante dunque essere ragionevoli e pensare di più al benessere della vostra anima gemella. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale convincente in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Venere in trigono dal segno del Toro vi permetterà di vivere belle emozioni insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale la vostra capacità creativa sarà in aumento, ciò nonostante cercate di dosate bene le energie che avrete. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna non sarà favorevole in questa giornata di mercoledì, ciò nonostante l'intesa tra voi e il partner sarà comunque in aumento.

In questa giornata dunque, non siate troppo insistenti, ma neanche troppo distaccati nei confronti del partner. Sul fronte professionale ci saranno ancora delle complicazioni a causa di Mercurio e Giove negativi. Ricordatevi però di quanto siete riusciti ad ottenere finora e quanto ancora potete fare. Voto - 7️⃣

Scorpione: non un ottimo cielo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Diverse questioni di cuore avranno un peso non irrilevante per voi. Se siete single evitate momenti imbarazzanti. Circondatevi solo di persone che ci tengono davvero a voi. Sul fronte professionale prendere alcune decisioni non sarà semplice. In ogni caso, cercherete di fare del vostro meglio.

Voto - 6️⃣

Sagittario: oroscopo della giornata di mercoledì che vedrà la Luna in trigono per voi nativi del segno. In amore vivrete dei momenti poetici e passionali con il vostro partner. Voi single potreste avere un certo intuito verso potenziali storie d'amore. In ambito lavorativo riuscirete a trovare la vostra dimensione grazie al sostegno di Mercurio, con la possibilità di mettere insieme risultati più interessanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: alcune idee potrebbero non rivelarsi così appaganti secondo l'oroscopo. Mercurio in quadratura potrebbe portarvi fuori strada, e mettervi in difficoltà con i vostri progetti professionali. Per quanto riguarda i sentimenti Venere sarà dalla vostra parte, ciò nonostante con la Luna in quadratura attenti a non superare certi limiti.

Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vedrà la Luna e Venere in contrasto tra loro. In questo fragile equilibrio, il Sole in sestile farà pendere l'ago della bilancia dalla vostra parte, ma questo non significa che potrete fare tutto ciò che volete per vivere una bella storia d'amore. Sul fronte professionale invece sarete piuttosto abili a gestire i vostri progetti grazie a stelle favorevoli come Marte, Mercurio e Giove. Voto - 7️⃣

Pesci: ci sarà un buon equilibrio tra la vostra vita sentimentale e professionale in questa giornata di mercoledì. La vostra storia d'amore sarà abbastanza piacevole grazie a Venere in sestile dal segno del Toro. Per quanto riguarda il lavoro farete del vostro meglio per raccogliere buoni successi professionali. Voto - 8️⃣