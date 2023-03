L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 marzo. La giornata di mercoledì si preannuncia molto favorevole per gli Scorpione, segno valutato al "top del giorno". Ottimo il giro di boa infrasettimanale anche per Sagittario e Pesci, entrambi considerati in periodo da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 29 marzo consultando il responso dell'Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. È davvero difficile per dei tipi metodici come voi avere a che fare con questa Astrologia così "pazza", che sovverte l’ordine e le regole e crea spesso confusione.

Per non perdere la calma, fate leva sulle vostre sicurezze interiori e sulla capacità di organizzazione. Nel lavoro non accantonate i vostri progetti assumendo un atteggiamento vittimistico, solo perché alcune situazioni non vanno come vi aspettate. Datevi da fare per superare l’impasse. In amore intanto, estro ed espansività non sono il vostro forte, ma se riuscirete a lasciarvi andare, il partner non avrà davvero nulla da ridire sul vostro conto. Programmate se possibile una vacanza. Magari un breve soggiorno in una beauty farm, giusto per regalarvi un po’ di coccole e lasciare a casa lo stress.

Scorpione: "top del giorno". Ottimo mercoledì per gran parte di voi del segno. Approfittate dei benefici influssi della Luna in Cancro per raccogliere le gratifiche morali che vi spettano, sia in amore che nella vita pratica e professionale.

Sotto la spinta romantica della musa dei poeti vi vien voglia di sognare, di fare e di esprimersi con fantasia e sensibilità. Saranno i settori legati ai sentimenti in generale, della creatività e delle collaborazioni a brillare di una luce speciale questo mercoledì. Se ancora non avete al vostro fianco un partner adeguato, cercate nel vostro entourage di amici, troverete qualcuno disponibile ad apprezzare le vostre proposte.

Periodo produttivo e dinamico anche in campo professionale. Serenità d'animo, successi meritati. Siate predisposti a lavorare con impeto e determinazione in modo da farvi valere.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 29 marzo promette un periodo convalidato da cinque stelline indicative di buona fortuna. In questo periodo fantasia e gusto per l’innovazione vi aiuteranno nelle cose che più vi interessano, soprattutto se vi occupate di comunicazione, pubbliche relazioni, arte o tecnologia.

Progetti interessanti da mettere subito in cantiere movimenteranno la giornata mandano su di giri il buonumore. Si profila una giornata davvero fortunata per i vostri affari. Vi converrà tirare fuori la grinta e mostrare i vostri numeri. In amore, ce non c'è nessuna incomprensione da chiarire, allora una bella chiacchierata a due è sempre utile per tenere vivo il rapporto e accesa la fiamma della passione.

Oroscopo e stelle del 29 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Periodo valutato generalmente sottotono. In questo momento con la Luna in Cancro poco propensa a collaborare potreste andare incontro a un guazzabuglio planetario. L’intesa di coppia potrebbe entrare in crisi oppure alcune questioni legali potrebbero ingarbugliarsi ulteriormente.

Anche se sceglierete di mostrarvi indifferenti, sarete amareggiati dall’atteggiamento di chi avete accanto. Nel lavoro non fatevi prendere dal panico ma rispondete agli attacchi della concorrenza utilizzando le stesse armi: calma e sangue freddo. In amore finitela con le ripicche e i musi lunghi, altrimenti non potete lamentarvi se il partner si adegua prendendo le dovute distanze. Quando siete agitati, il vostro stomaco è il primo a risentirne e poi il fegato: la medicina migliore? Boccate di serenità tre volte al giorno.

Acquario: ★★★★. Partita alla pari in cielo: questo mercoledì a vostro favore avete il trigono Marte-Saturno, ma a contrastare il vostro segno c’è la speculare negatività della Luna in Cancro, indubbiamente un osso duro.

Siate disponibili e disinvolti con le nuove compagnie, avendo atteggiamenti insofferenti con chi conoscete da anni. Nel lavoro creativi e concreti: potreste però faticare a emergere dal gruppo. In amore. Invece sarete teneri e gioiosi soprattutto se vivete una storia appena nata, ma aggrottati e severi se il rapporto è più datato e risente della noia e dell’abitudine. Avrete forse un’abilità speciale nel far fruttare intelligentemente alcune vostre risorse: imminente un miglioramento della parte economica.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 29 marzo, pone l'attenzione su un periodo davvero ottimo da vivere. Con la Luna nel segno del Cancro e anche in perfetta sintonia con Venere e Urano (sestile), in questo periodo sarà difficile tenervi testa.

Giornata quindi assai ricca di buoni presagi. Riuscirete a risolvere con facilità problemi che vi trascinate dietro da tempo e quasi non vi sembrerà vero. Nel lavoro, qualsiasi problema abbiate, dimenticatelo: lo risolvete senza sforzo, proseguendo per la vostra strada lastricata di successi, anche insperati. In amore stesso refrain per quanto riguarda la vita di coppia che da single. Ogni difficoltà si dissolverà, lasciando spazio soltanto ai buoni sentimenti e alla felicità. Finalmente recupererete serenità e sorriso. Con l’umore alle stelle, infatti, vi sentirete capaci di sollevare persino le montagne!