L'oroscopo del 28 marzo ha in serbo tante sorprese. Questo martedì mette in evidenza lo stato lavorativo, sentimentale ed emozionale dei segni zodiacali. Le previsioni astrologiche, in particolare, si basano sui transiti planetari, sempre diversi e influenti. Ci sarà chi perdonerà il partner nonostante i torti subiti e chi sarà pronto a voltare pagina.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 28 marzo 2023.

Oroscopo di martedì 28 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: dall'esterno potreste apparire un po' duri, ma sarete caratterizzati da strati diversi e decisamente imprevedibili.

La persona amata si divertirà a scoprirvi con il tempo. Il capo, al contrario, pretenderà una persona abitudinaria e avente reazioni simili tra loro. Per fortuna, saprete adattarvi perfettamente al contesto circostanze.

Toro: la vita di coppia vi renderà davvero felici. Sarete lieti di aver intrapreso un simile percorso. La compagnia del partner, sicuramente, farà una grande differenza. Condividerete gioia, vivacità e tristezza. Alcune persone, però, potrebbero essere gelose. Gestire la loro cattiveria, soprattutto se ben nascosta, non sarà affatto semplice.

Gemelli: avrete bisogno di introdurre qualche piccolo cambiamento nella vostra vita. Questa si rivelerà la giornata perfetta per raggiungere l'obiettivo.

Le previsioni astrologiche, ovviamente, vi consigliano di procedere per gradi. Non sarà il caso di saltare alcune tappe fondamentali. Gli amici vi sosterranno con grande entusiasmo.

Cancro: la ricerca dell'anima gemella si rivelerà davvero ardua. Purtroppo, con il passare del tempo, vi renderete conto di avere un raggio di azione distretto.

Nell'altra persona vorrete solo determinate caratteristiche. Sarete esigenti, a volte un po' scontrosi, e non vi accontenterete di alcune lusinghe. Vorrete assistere a fatti concreti.

Previsioni astrologiche del giorno 28 marzo 2023: dal Leone allo Scorpione

Leone: non sarete molto soddisfatti del vostro lavoro. Attraverserete un periodo particolare, che potrebbe dare vita a qualcosa di molto diverso.

Ovviamente, per raggiungere lo scopo, dovrete crederci davvero. Gettare subito la spugna comporterà la perdita di un'importante occasione. Il supporto della famiglia stenterà ad arrivare.

Vergine: non avrete voglia di litigare con il partner. Sarete stufi di rovinarvi le giornate per via di alcune incomprensioni facilmente risolvibili. Proverete a cambiare atteggiamento, in modo da poter vivere una diversa quotidianità. Dovrete fare diverse prove perché, all'inizio, non sarà facile trovare il giusto equilibrio. La condivisione sarà essenziale.

Bilancia: tra voi e il partner ci sarà una bellissima sintonia. Vivrete una relazione di coppia stabile, divertente ed estremamente romantica. Vi piacerà ricevere i suoi complimenti, ma vorrete essere anche voi a prendere l'iniziativa.

Potrebbe essere il momento giusto per organizzare un piccolo viaggio o per dare vita a un nuovo progetto.

Scorpione: tenderete a ignorare gli amici per colpa di alcuni eventi che sono successi negli ultimi giorni. Verrete cercati in diverse occasioni, ma continuerete a mantenere un atteggiamento distaccato e poco incline al dialogo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non tirare troppo la corda: la situazione potrebbe evolversi in modo imprevedibile e spiacevole.

Previsioni zodiacali del 28 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non vorrete rivali sul posto di lavoro. Desidererete essere i migliori in modo da poter ricevere complimenti e riconoscimenti importanti. Il duro impegno non vi spaventerà, però, ben presto, vi renderete conto che non tutto potrà andare secondo i vostri piani.

Dovrete fare i conti con un accadimento inaspettato e un po' avvilente.

Capricorno: la giornata vi offrirà la possibilità di dare una svolta alla vostra routine. All'inizio, apparirete un po' perplessi, con il passare delle ore, però, deciderete di provare ad affrontare nuove esperienze. Vi sentirete decisamente bene, anche se dovrete un po' ambientarvi. Il partner proverà a infondervi tutto il coraggio necessario.

Acquario: vi prenderete cura degli altri in modo sincero. Presterete attenzione alle esigenze degli amici, della famiglia e del partner. La vostra generosità, con il passare del tempo, non passerà inosservata. Ci sarà chi farà di tutto per provare a ricambiarla e chi vi riempirà di ringraziamenti.

L'obiettivo, però, sarà solo quello di seguire le vostre inclinazioni.

Pesci: il vostro umore subirà dei netti cambiamenti. Durante le ore lavorative, per esempio, sarete un po' annoiati e scontrosi. Il pomeriggio, al contrario, si animerà di una ventata di positività. Nonostante tutto, vi mancherà avere accanto qualcuno di speciale con cui poter condividere la vostra quotidianità. Sarà importante non perdere le speranze.