Le previsioni dell'oroscopo del 30 marzo [VIDEO] invitano i nati sotto il segno dei Gemelli a non demordere. Gli Ariete, invece, sono un po' sconfortati dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: meglio soli che male accompagnati. Nella vita vi siete sempre fatti portavoce di questo proverbio e lo troverete molto calzante soprattutto in questo periodo.

11° Sagittario: l'Oroscopo del 30 marzo vi invita a chiudere un po' i conti con il passato e a concentrarvi unicamente sul presente. I nati sotto questo segno devono essere un po' più dinamici.

10° Leone: le stelle vi invitano ad essere indipendenti. In ambito sentimentale non amate sentirvi vincolati a qualcuno. Nel lavoro è importante avere il proprio "posto nel mondo", altrimenti finirete per essere frustrati.

9° Scorpione: giornata molto intensa dal punto di vista professionale. In amore dovete lasciarvi andare un po' di più se nutrite un sentimento onesto e sincero nei riguardi di qualcuno.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: non amate le imposizioni e, soprattutto, andate su tutte le furie nel momento in cui vi vedete privati della vostra libertà o privacy. Non siate troppo irruenti nei rapporti di coppia.

7° Vergine: siete persone che tengono molto al valore dell'amicizia.

Di solito vi donate tanto ma, al contempo, se venite delusi o feriti vi chiudete in voi stessi e non lasciate spazio a nessuno.

6° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 30 marzo vi esortano a togliere un po' di preoccupazioni dalla vostra mente in modo da renderla un po' più libera. Cercate di essere audaci.

5° Toro: in amore siete persone che amano stare al centro dell'attenzione.

Desiderate essere amati e sentirvi il centro del mondo di qualcun altro. Ad ogni modo, è importante anche dare altrimenti potreste pentirvi.

Oroscopo primi quattro segni del 30 marzo

4° in classifica Gemelli: ci vuole coraggio, dedizione e un pizzico di fortuna per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti nella vostra vita.

non demordete e, soprattutto, non vi arrendete mai.

3° Cancro: siete molto creativi e pieni di spirito d'iniziativa in questo periodo. Approfittatene per mettervi in gioco e per cimentarvi in nuove avventure. Buon momento per iniziare un nuovo lavoro.

2° Capricorno: l'oroscopo del 30 marzo vi invita ad essere un po' più ottimisti. Cercate di lottare per raggiungere i traguardi che avete in mente di ottenere e non fermatevi al primo intoppo.

1° Pesci: le stelle sono molto favorevoli per i nati sotto questo segno. Se avevate delle faccende in sospeso, adesso è il momento giusto per mettere le cose al loro posto.