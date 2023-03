L'Oroscopo della giornata di martedì 28 marzo prevede una Luna crescente tra il segno dei Gemelli e del Cancro, entrambi fortunati in amore, mentre Sagittario sarà talentuoso al lavoro grazie alla posizione favorevole di Giove e Mercurio. Leone dovrà avere le idee più chiare in ambito professionale prima di buttarsi in nuove iniziative, mentre Vergine vivrà un periodo più emozionante in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo di martedì 28 marzo.

Previsioni oroscopo martedì 28 marzo 2023 segno per segno

Ariete: l'amore potrebbe non essere al centro dei vostri pensieri nel prossimo periodo, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Cancro.

Single oppure no, attenzione a non essere impulsivi nei confronti della persona che amate. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con discreto entusiasmo, portando interessanti idee. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale ancora ottimale per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna e Venere vi sorrideranno, e vi metteranno a vostro agio dinanzi la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito professionale il sostegno di Marte si rivelerà utile per portare avanti i vostri progetti con maggiore grinta. Voto - 9️⃣

Gemelli: la Luna lascerà il vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di martedì, ciò nonostante il vostro rapporto sarà comunque piuttosto soddisfacente.

Se siete single le occasioni d'amore continueranno ad arrivare, dovrete solo mettere in mostra le vostre qualità. In ambito lavorativo sarà una giornata abbastanza produttiva, con risultati piuttosto soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Cancro: l'arrivo dell'astro argenteo nel vostro segno zodiacale vi permetterà di vivere il vostro rapporto con una marcia in più.

Anche voi single sarete più agguerriti in amore, convinti di poter ottenere ciò che volete. Nel lavoro Marte vi aiuterà a gestire con maggior energia i vostri progetti, ma dovrete essere in grado di superare gli ostacoli di Giove e Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali complicate per voi nativi del segno.

Questo periodo non si rivelerà così soddisfacente per voi, fatto di delusioni, non solo in ambito amoroso. Nel lavoro state rincorrendo sogni difficili da raggiungere. Non mollerete, questo sì, ma dovrete tenere a mente che potreste non riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna e Venere in buon aspetto vi guideranno verso una storia d'amore piena di passione, ma non solo. Secondo l'oroscopo, il periodo sarà adatto per portare a un livello superiore il vostro rapporto. Sul fronte professionale porterete avanti i vostri progetti con sicurezza ed entusiasmo, ciò nonostante dovrete anche essere in grado di gestire eventuali imprevisti. Voto - 8️⃣

Bilancia: questo martedì si rivelerà un po’ deludente dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Trovare il giusto benessere con la vostra anima gemella potrebbe essere più complicato del previsto a causa della Luna in quadratura. Anche in ambito lavorativo non sarà facile raggiungere i vostri obiettivi. Prendetevi il vostro tempo per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: l'arrivo della Luna in trigono dal segno del Cancro porterà un po’ di benessere nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. Lasciatevi trasportare dai buoni sentimenti e impegnatevi per ricostruire il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti andranno presi con la dovuta calma e concentrazione. Voto - 7️⃣

Sagittario: il talento non vi mancherà al lavoro in questa giornata di martedì, merito di stelle come Giove e Mercurio che vi aiuteranno nei vostri progetti.

Sul fronte amoroso l'astro argenteo non vi darà più fastidio a partire dal pomeriggio, e potrete concentrarvi al meglio sul vostro rapporto, con amore e lucidità. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in calo in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà, creando possibili malintesi con la vostra anima gemella. Anche nel lavoro dovrete tenere gli occhi aperti, considerato che stelle come Marte, Giove e Mercurio potrebbero causare qualche imprevisto e rallentarvi molto. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo favorevole in ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di martedì. I vostri progetti funzioneranno molto bene, le soddisfazioni arriveranno e potrete andare avanti con le vostre ambizioni.

In amore invece dovrete tenere gli occhi aperti. Venere in quadratura potrebbe motivo di malintesi. Anche voi single potreste non essere sempre a vostro agio con persone davvero importanti per voi. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna che passerà nel segno del Cancro recupererete stabilità all'interno della vostra relazione sentimentale. Se siete single, vi sentirete più in vena di nuove intriganti conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro Marte porterà buone energie, utili per portare avanti efficacemente le vostre mansioni. Voto - 8️⃣