Le previsioni dell'oroscopo del 31 marzo invitano i Toro ad andare oltre le apparenze. I Pesci dovrebbero trarre un po' le somme di quanto accaduto in questi ultimi mesi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: date tempo al tempo e vedrete che tutti i nodi verranno al pettine. Cercate di essere un po' più dinamici e risoluti, specie dinanzi i piccoli problemi della vita.

11° Pesci: secondo l'Oroscopo del 31 marzo i nati sotto questo segno dovrebbero fare un po' il punto della situazione. Ci sono delle novità da prendere in considerazione.

Cercate di non prendere delle decisioni troppo frettolose.

10° Gemelli: buon momento per quanto riguarda l0amore. Nel lavoro, invece, dovete essere un po' più determinati. Siete un po' suscettibili, quindi, prestate attenzione a quello che direte o farete nelle prossime 24 ore.

9° Cancro: siete un po' introversi e questo potrebbe crearvi qualche piccolo problema di comunicazione. In ambito professionale dovete avere un po' di pazienza in più.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: le stelle sono un po' altalenanti in questi giorni. Se in amore ci tenete ad una persona cercate di andare dritti al punto. Inutile nascondersi dietro un dito senza andare al nocciolo della questione.

7° Scorpione: siete molto schietti e sinceri, sia in amore sia nel lavoro. Attenti, però, a non essere troppo diretti perché ci potrebbero essere persone poco inclini a venirvi in contro.

6° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 31 marzo vi invitano ad essere un po' più disinvolti. Se in amore vi state relazionando ad una persona nuova cercate di mostrare il lato migliore di voi.

5° Ariete: la Luna è nel segno e questo vi rende particolarmente audaci. In amore è tempo di farsi strada e di andare avanti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Giornata piena di soddisfazioni.

Oroscopo segni fortunati del 31 marzo

4° in classifica Toro: ci sono delle situazioni che potreste fare un po' di fatica a gestire.

Ad ogni modo, tempo al tempo e tutto andrà per il verso giusto. Osate e non fermatevi alle apparenze.

3° Vergine: se in amore ci sono state delle incomprensioni, adesso è il momento di riprendere la situazione in mano e di recuperare. Siete molto produttivi sul lavoro, approfittate di questo momento.

2° Bilancia: l'oroscopo del 31 marzo vi invita ad essere determinati. Buon momento per inseguire i vostri sogni e per dire quello che pensate senza farvi troppi problemi. Cercate di essere più diplomatici.

1° Acquario: ottimo momento per riprendere in mano un progetto che avevate abbandonato da un po' di tempo per mancanza di tempo. Ricordate che lo spazio dedicato a se stessi è sempre importante.