Le previsioni dell'oroscopo del 7 aprile invitano i Bilancia a cogliere al volo certe occasioni. I Sagittario, invece, devono inseguire i propri obiettivi senza badare agli altri.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Sagittario: cercate di concentrarvi un po' di più su quelli che sono i vostri interessi e obiettivi. Non curatevi molto dell'opinione altrui. Ragionate con la vostra testa e andate avanti per la vostra strada.

11° Pesci: nella vita avete imparato a capire quale sia il momento di parlare e quello in cui invece è opportuno rimanere in silenzio.

L'autocontrollo è una grande dote, soprattutto dal punto di vista professionale.

10° Capricorno: ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro. L'Oroscopo del 7 aprile vi esorta a essere un po' più lungimiranti. Badare al presente va bene, ma sarebbe opportuno andare anche oltre.

9° Ariete: giornata piuttosto produttiva dal punto di vista professionale. Ci sono delle questioni da mettere al proprio posto. In amore è opportuno lasciarsi andare un po' di più.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Toro: siete un po' troppo intransigenti. Se ci sono state delle discussioni in questo periodo, forse è il caso di recuperare. Mettete da parte l'orgoglio, in certi casi è la soluzione migliore.

7° Gemelli: le stelle vi invitano a essere un po' più autorevoli. Ci sono delle faccende in sospeso anche dal punto di vista sentimentale. Non siate troppo rigidi con voi stessi e con gli altri.

6° Cancro: i single possono guardarsi intorno e iniziare nuove avventure. Le coppie stabili, invece, necessiteranno di un pizzico di brio e di novità per emergere e mettersi alla prova.

5° Leone: giornata alquanto produttiva secondo l'oroscopo del 7 aprile. Non soffermatevi troppo sulle apparenze e cercate di andare oltre l'apparenza di cose e persone.

Previsioni 7 aprile primi quattro segni

4° in classifica, Bilancia: alti e bassi in amore, mentre nel lavoro le cose saranno un po' più distese. Certi treni vanno presi al volo, altrimenti è molto difficile che possano ripassare.

3° Vergine: secondo l'oroscopo del 7 aprile i nati sotto questo segno devono darsi da fare un po' di più per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle buone nuove in arrivo, ma la cosa importante è non arrendersi.

2° Scorpione: siete propositivi e desiderosi di mettervi in gioco, e di cimentarvi in nuove avventure. Buon momento anche per quanto riguarda l'amore. Siate aperti e pronti a nuove esperienze.

1° Acquario: non precludetevi certe possibilità, soprattutto in amore, solo perché crediate che si tratti di situazioni troppo lontane dal vostro modo di fare. Nel lavoro stanno per arrivare delle soddisfazioni.