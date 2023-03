L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 25 marzo 2023. Questo sabato di inizio weekend vedrà le stelle allinearsi in positivo, ben propense a regalare una giornata piena di sorprese e nuove opportunità ai "prescelti" dall'Astrologia. Diversi i segni zodiacali che nella giornata di sabato 25 marzo risulteranno tra i favoriti dall'oroscopo: pochi, ma certamente avranno la possibilità di vivere momenti intensi, significativi sia in amore che nel lavoro.

Marte in Cancro e Luna in Toro: l'oroscopo è servito

Sul piano dei transiti, il periodo vedrà l'ingresso del pianeta Marte in Cancro, mentre il satellite terrestre, ossia la Luna, risulterà ancora nel settore del Toro.

Queste due posizioni planetarie certamente possono influenzare in modo significativo l'energia astrologica del momento.

Marte in Cancro tende a influenzare emotività, con manifestazioni sentimentali spesso impetuose e al limite del fuori controllo. Ciò può portare a un aumento dell'irritabilità e della sensibilità, ma anche a una maggiore dedizione ai propri cari e ai sentimenti più profondi.La Luna in Toro, invece, porta sempre un'energia buona, incentrata sulla sicurezza materiale e sulla gratificazione sensoriale. Questa posizione tende a favorire gli approcci sentimentali in generale, ma anche la creatività, l'arte e la bellezza.

Continuate a leggere per scoprire cosa riserva l'oroscopo di domani 25 marzo: a voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Oroscopo e stelle del 25 marzo, amore e lavoro: le previsioni astrologiche

Ariete: ★★★★. Giornata di inizio weekend certamente buona sotto molti aspetti. Sarete in qualche caso abbastanza interessati ad analizzare il pensiero del vostro partner, sperando di avere una migliore comprensione di ciò potrebbe renderlo/la felice. Troverete un modo (finalmente!) per capirvi al meglio e nel dialogo saprete dimostrare chi siete veramente, soprattutto nel corso dei vostri rapporti intimi.

Single, lasciate stare la vostra timidezza e ascoltate i vostri veri sentimenti: diffondete solo amore intorno a voi, in modo da rendete più facile per voi e gli altri innamorarsi. Giornata decisamente florida e positiva per le vostre finanze: subiranno uno slancio verso l'alto. Persino il vostro lavoro sarà piacevole nel periodo.

Toro: ★★★★★. Un caldo slancio questo sabato caratterizzerà l’espressione dei sentimenti. Con la persona che senz'altro vi fa battere il cuore in ogni momento della vita, tutto procederà al meglio. Sarà la Luna, già presente nel segno, a fornire supporto e slancio condendo con romanticismo quando e dove fosse necessario. Sentirete il bisogno improvviso di comunicare la vostra felicità al partner e magari di condividere momenti indimenticabili con il vostro amore. Con diversi altri pianeti a favore, anche a coloro single verrà assolutamente spontaneo esprimere i sentimenti in maniera netta e sincera. Infatti, farete benissimo a osare, anche perché questo è assolutamente il momento di provarci.

L'amore regalerà grandissime soddisfazioni. Nel lavoro migliorerà il rapporto con i colleghi e si creerà un clima decisamente più sopportabile.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 25 marzo promette un sabato abbastanza buono. Prendetevi cura della vostra relazione d’amore, senza mai dare nulla per scontato: impegnatevi costruttivamente cercando di porre rimedio a qualsiasi imperfezione relativa al rapporto. Il sentimento, sappiatelo, è come una piantina che cresce: va costantemente innaffiata, accudita e coccolata. Sappiamo che molti di voi già lo sanno e giustamente si danno da fare affinché l’amore prosperi e fiorisca rigoglioso. Vi sembrerà più facile del solito entrare in sintonia con le persone che vi sono vicine.

Il merito sarà vostro ma anche della presenza armonica di Venere. Cercate quindi di sfruttare al meglio questi influssi positivi e di godervi la giornata, insieme ai vostri amici. Nel lavoro, potreste iniziare il periodo sotto ottime prospettive: un nuovo impegno vi darà parecchio da fare ma non disturberà, anzi, vi esalterà e vi terrà felicemente occupati.

Cancro: ★★★★★. Sarà sicuramente un'ottima giornata in ambito amoroso. L'armonia con il partner spazzerà qualsiasi tipo di turbamento e il vostro benessere interiore si rifletterà positivamente nel rapporto di coppia. Pianificherete tante attività e momenti allettanti, il che vi elettrizza al solo pensiero di poter realizzare ogni cosa insieme.

La Luna in questo periodo funzionerà come una vera e propria bussola, senz'altro capace di indirizzarvi al meglio in questo sabato. Potreste essere condotti, se single, verso una bella realizzazione legata alla sfera affettiva. Seguite ciecamente il vostro istinto, perché in questa giornata sarà proprio quest'ultimo a guidarvi. La situazione lavorativa altresì sta crescendo: dovrete saperla gestire con metodo e organizzazione.

Leone: ★★★. Periodo non efficace, valutato sottotono. In campo sentimentale le stelle vi ricordano che il partner si aspetta sempre che manteniate la parola data. Perciò impegnatevi seriamente in ciò che "vi tocca", in modo da rendere più coesa la relazione. Frenate quella voglia matta (ogni tanto vi prende) di mandare al diavolo tutto e tutti: è vero, spesso le stelle vi guardano di traverso, ma è anche vero che soltanto rimanendo lucidi riuscirete a gestire le situazioni nella maniera migliore, non solo per voi stessi ma per la vostra relazione.

Dovete affrontare di petto ogni lato oscuro del carattere, quelli, per intenderci, che non amate mostrare agli altri. Sapete bene che certi difetti esistono ma sapete anche che potete lavorarci su. Nel lavoro, non abbiate timore di dire quello che pensate: potreste ottenere molti più consensi di quanto immaginiate.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, 25 marzo, pone l'accento su di un periodo poco positivo. Evitate che qualche piccola gelosia sfoci in aggressività gratuita, specialmente nei confronti del partner. Tenete piuttosto i piedi ben piantati in terra e solo così potrete liberare i vostri sogni e dar respiro alla vostra fantasia. Presto realizzerete ciò che desiderate e questo darà modo di respirare aria nuova anche al vostro rapporto.

Aspettatevi già da domani eventuali piccole tensioni in ambito famigliare come pure in qualche rapporto d'amicizia. Una persona amica potrebbe deludervi, anche se non in maniera drammatica o irrisolvibile. Se necessario, pensate a voltare pagina: a volte è la soluzione migliore. Non sarà facile far buon viso a cattivo gioco nemmeno sul lavoro, perché? Diciamo che non siete mai disposti a "subire" in silenzio le critiche, anche se sono costruttive, figuriamoci dell'altro!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 25 marzo.