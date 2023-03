L'Oroscopo della giornata di giovedì 2 marzo prevede per i nativi Scorpione una fase di rinnovamento grazie alla Luna in trigono, mentre Leone cercherà di essere più parsimonioso, soprattutto in ambito economico e lavorativo. Giove, Mercurio e Marte permetteranno ai nativi Ariete di esprimere al meglio il proprio potenziale al lavoro, mentre Toro dimostrerà una buona intesa col partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 2 marzo.

Previsioni oroscopo giovedì 2 marzo 2023 segno per segno

Ariete: sarà un giovedì non molto entusiasmante in amore secondo l'oroscopo.

La Luna in quadratura potrebbe rendere più complicato il rapporto con il partner, attenzione a quello che potreste dire o fare. Sul fronte lavorativo troverete interessanti spunti per poter esprimere tutto il vostro potenziale, merito di stelle favorevole come Marte, Mercurio e Giove. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali convincenti sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Dimostrerete una buona intesa con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. I single riusciranno a essere più convincenti e romantici nei confronti della loro fiamma. In ambito lavorativo sarete alle prese con progetti un po’ più complicati, che non saranno così semplici da portare avanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale favorevole secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

Troverete una buona armonia tra voi e la vostra anima gemella, che vi permetterà di costruire un rapporto sano e duraturo. Se siete single sarà il periodo adatto per lasciar sbocciare nuovi amori. Sul fronte lavorativo avrete le idee ben chiare sui vostri progetti, arrivando sempre dritti all'obiettivo. Voto - 9️⃣

Cancro: periodo più incoraggiante sul fronte amoroso grazie alla Luna in congiunzione.

Single oppure no, vi sentirete più a vostro agio con la persona che amate, con la possibilità di coltivare un rapporto migliore. In ogni caso, attenzione comunque a Venere in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma dal punto di vista economico dovrete essere ancora pazienti. Voto - 7️⃣

Leone: gestirete le vostre mansioni in modo più parsimonioso in questa giornata di giovedì.

Alcuni progetti sono davvero importanti per voi, ragion per cui cercherete di metterci tutto il vostro impegno. Sul fronte amoroso non fatevi prendere dalla fretta. Il rapporto tra voi e la persona che amate è sano. Costruite il tutto giorno dopo giorno. Voto - 8️⃣

Vergine: ottimo cielo per voi nativi del segno, in particolare in ambito amoroso. Godrete di un rapporto equilibrato, fatto d'amore, ma anche di momenti di crescita che rafforzeranno il vostro legame. Nel lavoro attenzione a non prendere troppo alla leggera certe mansioni, perché questo cielo potrebbe mettervi in difficoltà. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che non girerà dalla vostra parte in questo periodo non particolarmente brillante e romantico.

Le prossime giornate saranno piuttosto nervose tra voi e il partner, colpa di questo cielo che vedrà la Luna e Venere in cattivo aspetto. Nel lavoro saprete gestire bene alcune mansioni, ma attenzione a non farvi prendere dalla fretta. Voto - 6️⃣

Scorpione: vivrete una fase di rinnovamento in questo periodo grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Cancro. La vostra relazione di coppia andrà a gonfie vele, ciò nonostante dovrete essere in grado di vivere questo bel periodo nel tempo. Per quanto riguarda il lavoro alcune mansioni potrebbero non essere così semplici da gestire. Pensate bene alle decisioni che prenderete. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottimo periodo in amore per voi nativi del segno.

Venere in trigono vi metterà a vostro agio con la persona che amate. Anche voi cuori solitari potrete concentrarvi di più sulla vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile vi aiuterà a gestire in modo più efficace le vostre mansioni. Con Marte opposto però, dovrete cercare di ottimizzare le energie che avrete a disposizione. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale non molto entusiasmante a causa della Luna in cattivo aspetto. Potreste prendere la vostra relazione di coppia in modo più distaccato, cosa che non farà così piacere alla persona che amate. Sul fronte professionale Giove in quadratura potrebbe rendervi un po’ sfortunati, ciò nonostante cercherete comunque di gestire al meglio la situazione.

Voto - 6️⃣

Acquario: cielo piuttosto soddisfacente in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Single oppure no, ci sarà una discreta tranquillità tra voi e la vostra fiamma, ciò nonostante meglio non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora una volta i primi della classe grazie a questo cielo e alla vostra incredibile voglia di fare. Voto - 8️⃣

Pesci: sarete piuttosto risolutivi sul fronte professionale secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Questa giornata sarà piuttosto impegnativa, al punto da non potervi permettere una cura maniacale nei vostri progetti. In amore la Luna porterà un'ottima stabilità di coppia, ma anche voi cuori solitari riuscirete a essere piuttosto romantici. Voto - 8️⃣