Lunedì 6 marzo troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Vergine, mentre Saturno assieme a Mercurio transiteranno nell'orbita dell'Acquario. Plutone, intanto, rimarrà nel segno del Capricorno, così come Giove e Venere protrarranno il moto in Ariete. Il Sole, Mercurio e Nettuno, intanto, proseguiranno il loro domicilio in Pesci come il Nodo Nord e Urano resteranno stabili in Toro e Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Pesci, meno entusiasmante per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: risultati top. Sia i liberi professionisti di casa Acquario che chi opera alle dipendenze altrui, avranno ottime chance nel corso del 6 marzo di ottenere dei risultati tanto interessanti quanto soddisfacenti per il quarto segno Fisso.

2° posto Pesci: scaltri. Riuscire ad abbindolare i nati Pesci in questa giornata di fine inverno potrebbe rivelarsi una vera e propria impresa, in quanto il dodicesimo segno zodiacale parrà essere corredato di una scaltrezza senza eguali che lo terrà al riparo da qualsiasi malintenzionato.

3° posto Scorpione: desideri. Acquistare quell'abito adocchiato in una vetrina al centro oppure prenotare in un ristorante in vista di una cena romantica saranno, c'è da scommetterci, alcuni degli eventuali desideri che i nati Scorpione riusciranno a soddisfare questo lunedì.

I mezzani

4° posto Ariete: risalita finanziaria. Il bottino economico del primo segno di Fuoco, durante le ventiquattro ore in questione, avrà buone possibilità di essere rimpinguato grazie a qualche entrata finanziaria extra.

5° posto Cancro: poliedrici. Sul fronte professionale ma anche durante lo svolgimento delle attività pratiche, i nati Cancro potrebbero dare sfoggio di poliedricità, spirito di sacrificio e voglia di mettersi in gioco anche quando si tratterà di ambiti non propriamente a loro congeniali.

6° posto Leone: generosi. Una delle qualità regina dei felini, ovvero la generosità, sembrerà acuirsi questo lunedì all'interno del loro carnet caratteriale, specialmente per la prima decade che non baderà a spese per regali o per aiutare persone care in difficoltà.

7° posto Vergine: il minimo indispensabile. La voglia di rimboccarsi le maniche non sarà, con ogni probabilità, preponderante come sempre per i nati Vergine, i quali in casa e al lavoro si limiteranno a fare lo stretto indispensabile.

8° posto Bilancia: umore altalenante. Il segno Cardinale trascorrerà presumibilmente un lunedì nel quale sarà in balia di un tono umorale ballerino che non gli consentirà di essere sempre sul pezzo sul fronte amoroso.

9° posto Capricorno: richieste d'aiuto. Mettendo da parte l'orgoglio e valutando con obiettività alcuni contrattempi di questo giorno di marzo, i nati Capricorno farebbero meglio a chiedere aiuto a chi ne sa più di loro.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: rancorosi. Lo sport preferito dagli arcieri, nel corso di lunedì 6 marzo, potrebbe essere legarsela al dito, in particolar modo nelle società professionali e nella cerchia amicale, ambiti dove il segno di Fuoco di mostrerà particolarmente rancoroso.

11° posto Gemelli: distratti. Meglio non sostenere colloqui di lavoro o cimentarsi in impegni gravosi per i nati Gemelli nelle ventiquattro ore in questione, in quanto sarà probabile che il segno Mutevole pecchi di reiterati momenti di distrazione.

12° posto Toro: scocciature. Presenziare ad una riunione di condominio oppure fare la fila alle poste saranno alcune delle probabili attività poco entusiasmanti che dovrà gioco forza affrontare il segno del Toro questo lunedì, scocciature imposte dalle circostanze alle quali non potrà sottrarsi.