L'oroscopo della giornata di venerdì 31 marzo prevede i nativi Pesci particolarmente attenti in ambito lavorativo, mentre Leone potrà contare sulla buona posizione della Luna. Buone emozioni permetteranno ai nativi Ariete di vivere un rapporto sereno, mentre Vergine riuscirà a essere particolarmente comunicativa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 31 marzo.

Previsioni oroscopo venerdì 31 marzo 2023 segno per segno

Ariete: giornata in recupero dal punto di vista sentimentale ora che la Luna si troverà in trigono dal segno del Leone.

Tra voi e il partner ci sarà una maggiore intesa, che vi permetterà di vivere con serenità il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro il cielo in questo periodo esalta quei progetti ben curati con largo anticipo. In questo modo, riuscirete a mettervi in una posizione di vantaggio. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in lieve calo per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura dal segno del Leone. Certo, Venere rimane favorevole al vostro segno, ciò nonostante non dovrete essere troppo invasivi o impulsivi. Per quanto riguarda il lavoro sarete di buona lena grazie a Marte in sestile. Ricordatevi che un buon lavoro vedrà sempre ben ripagato. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali convincenti in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Single oppure no, il vostro modo di amare sarà prezioso, ma soprattutto apprezzato dalla vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo godrete della buona posizione di Giove e Mercurio, entrambi in sestile, per riuscire a svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Cancro: il lavoro in questo periodo si rivelerà impegnativo, ma proficuo secondo l'oroscopo.

Queste stelle non saranno estremamente favorevoli, ciò nonostante mostrerete abbastanza impegno e buona volontà. In amore perderete il sostegno della Luna, ma con Venere in sestile dal segno del Toro, potrete comunque godere di una relazione stabile. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale.

Vi avvierete verso un fine settimana migliore dal punto di vista sentimentale, con la possibilità di provare a ricostruire il vostro rapporto. In ambito lavorativo avrete buone idee grazie a Mercurio, utili per gestire in modo migliore alcuni progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale ottima grazie a Venere in trigono dal segno amico del Toro. Single oppure no, avrete occhi solo per la persona che amate, e imparerete a costruire un rapporto solido e convincente. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata tranquilla, ma nel complesso produttiva e soddisfacente. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di venerdì che vedrà la Luna venire in vostro soccorso secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda i sentimenti, godrete di interessanti ma delicate occasioni in amore, che dovrete saper sfruttare appieno per ottenere la felicità che state cercando.

Sul fronte professionale ci saranno importanti decisioni da prendere. Con Giove e Mercurio negativi non sarà semplice, per cui valutate molto bene la situazione. Voto - 7️⃣

Scorpione: ulteriori complicazioni potrebbero sorgere tra voi e la vostra anima gemella a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Dovrete preoccuparvi maggiormente della vostra fiamma, e curare maggiormente il vostro rapporto. Sul fronte professionale avrete grinta da vendere, ma oltre alla buona volontà bisogna anche sapere dove mettere le mani. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in risalto secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. La Luna in trigono dal segno amico del Leone vi permetterà di avvicinarvi alla persona che amate con dolcezza e delicatezza.

Se siete single con il giusto approccio potrete sperare in qualcosa in più. Sul fronte professionale alcune idee da parte di Giove e Mercurio potrebbero rivelarsi davvero efficaci, che vi permetteranno di fare importanti passi in avanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: godrete di un buon cielo dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in trigono. I problemi arriveranno in ambito lavorativo a causa di stelle come Giove, Mercurio e Marte, che vi metteranno in difficoltà con i vostri progetti. Troppe distrazioni e idee sbagliate potrebbero mettervi in cattiva luce e sarà necessario cercare riscatto. Voto - 6️⃣

Acquario: vita sentimentale in crisi a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Secondo l'oroscopo, faticherete a essere romantici nei confronti della persona che amate.

Voi single preferirete dedicare più tempo per voi stessi. Fortunatamente il lavoro procederà senza troppi intoppi, ciò nonostante non dovrete mischiare i vostri progetti con i vostri problemi personali. Voto - 6️⃣

Pesci: ottimo periodo per voi nativi del segno, grazie alla buona posizione di Venere, in sestile dal segno del Toro. Single oppure no, saprete come approcciare la persona che amate, e con un po’ di fortuna, sarete in grado di attirare la sua attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, con le giuste idee potrete mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 7️⃣