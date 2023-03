Nella settimana che va da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile 2023, l'Oroscopo della fortuna vedrà il pianeta Giove entrare nella costellazione del Toro, quindi si prevede una settimana di occasioni e di successi professionali. Anche il Gemelli gioverà della presenza della buona sorte, in questo momento. Leone sarà un altro segno zodiacale favorito.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna: Giove nella costellazione del Toro

1° Toro: Giove entrerà nel vostro segno, e con la presenza anche di Venere si sprigionerà una intensa fortuna che svanirà solamente dopo moltissimo tempo.

Ci saranno proposte professionali e affaristiche che vi faranno guadagnare molto, ma anche arricchire sotto il profilo umano. Secondo l'oroscopo le avventure che farete grazie all'incremento del lavoro vi porteranno anche qualche bella sorpresa. La stabilità finanziaria sarà a portata anche delle persone che stanno ancora cercando un impiego.

2° Leone: arriveranno ottime notizie sul piano professionale e lavorativo, soprattutto dal punto di vista pratico. Avrete a che fare con nuovi incarichi che potrebbero essere decisivi per un investimento che potrebbe cambiare definitivamente la vostra quotidianità. Avrete una squadra che collaborerà con tutto l'entusiasmo di cui avete bisogno per rendere l'ottimismo praticamente inscalfibile, secondo l'oroscopo.

Per chi ha un progetto ambizioso ci saranno tutte le carte in regola per poterlo concretizzare.

3° Gemelli: il lavoro e la comunicazione andranno di pari passo nel corso di questa settimana. Secondo l'oroscopo infatti la parentesi di successi sarà dovuta principalmente a Mercurio, il quale vi renderà la collaborazione all'interno della squadra molto più dinamica e dunque anche più produttiva.

Generare guadagno quindi sarà una impresa molto facile e per niente stressante. L'ottimismo la farà da padrone in questo momento anche grazie ad un livello emozionale alto, supportato dalla Luna.

4° Acquario: la fortuna di questa settimana sarà portatrice di buone notizie per i guadagni, secondo l'oroscopo. Potrete davvero fare un salto di qualità che non solo sbaraglierà la concorrenza, ma vi darà anche quell'autostima che vi servirà per fare una ulteriore accelerazione verso il successo.

Avrete un ottimismo da vendere e una dose di allegria sul lavoro che non sarà da sottovalutare. Avrete una comunicazione che vi aiuterà a debellare ogni fraintendimento.

Successi per Ariete

5° Ariete: avrete molti successi professionali che con tutta probabilità vi renderanno sempre più richiesti nel mercato del lavoro, per cui anche l'ambito finanziario si prospetta decisamente interessante, secondo l'oroscopo. Avrete qualche piccola nota di stanchezza, ma questo non vi fermerà di certo nell'andare avanti con i vostri progetti. La prima metà della settimana sarà quella più dinamica, mentre la seconda parte potrebbe essere molto più rilassata, forse in attesa di vedere i risultati.

6° Sagittario: molte delle collaborazioni recenti saranno tra le favorite anche in questa settimana, secondo l'oroscopo.

L'atmosfera di sintonia che si verrà a creare con i colleghi potrebbe essere di enorme aiuto per i progetti in corso, ma anche per avviarne di nuovi. La seconda metà della settimana molti sogni nel cassetto verranno realizzati, mentre riuscirete a dare una nuova linfa alla comunicazione e rendere la vostra carriera molto più dinamica rispetto allo stato attuale.

7° Bilancia: la prima parte della settimana sarà molto fortunata, ma nella seconda dovreste necessariamente ridimensionare le vostre vedute dal punto di vista professionale, secondo l'oroscopo. Calibrare bene le questioni di carattere burocratico vi aiuterà con le finanze, per cui cercate di essere concentrati e al tempo stesso anche parsimoniosi con i vostri guadagni.

Dedicare il weekend al riposo potrebbe essere rivitalizzante per le vostre energie sia fisiche che mentali.

8° Vergine: il lavoro procederà liscio e tranquillo, forse troppo. Non ci saranno novità particolarmente rilevanti in grado di fare una svolta alla vostra carriera, ma neanche ci saranno ostacoli che possano in qualche modo darvi dei grattacapi significativi. Nel complesso potreste avere una bella energia che riuscirete ad utilizzare anche per fare attività fisica. Anche la concentrazione sarà una buona alleata per poter concludere prima dei progetti importanti. Il weekend sarà all'insegna del divertimento e del riposo.

Giove opposto a Cancro

9° Pesci: ci saranno promesse di successo davvero appaganti, ma dovrete lavorare sodo per poter arrivare ai traguardi che vi siete prefissati.

Il ritmo non vi mancherà per cui potreste fare anche qualcosa in più che possa darvi un anticipo davvero ragguardevole. Fate molta attenzione agli ostacoli, perché potrebbero esserne molti. Secondo l'oroscopo nel mezzo della settimana avrete la fortuna che vi necessita per dare il meglio di voi e sperimentare qualcosa di nuovo.

10° Scorpione: dovrete faticare un po' prima di poter dire di aver concluso qualche affare, perché se la squadra non collaborerà come previsto dall'oroscopo si presenteranno determinate condizioni negative. Di tanto in tanto si presenteranno delle occasioni lavorative discrete, ma dovrete comunque valutare caso per caso se queste saranno adatte al vostro disegno dal punto di vista della carriera.

Avrete un senso di sfiducia che però si spezzerà con l'incedere del fine settimana.

11° Cancro: l'opposizione di Giove potrebbe essere molto controproducente per qualche progetto in corso, perché le tempistiche per poter dare un giro di vite alla vostra carriera potrebbe tardare, e anche molto. Le energie potrebbero essere molte e con tutta probabilità dovrete necessariamente affidarvi esclusivamente a quelle per perseguire qualche obiettivo, in questo periodo. Sfruttare qualche piccola occasione, anche se troverete poco adatto abbassare i vostri standard, secondo l'oroscopo.

12° Capricorno: sarete letteralmente scarichi quindi non sempre riuscirete a stare dietro i tanti progetti che si accavallano gli uni sugli altri.

Vi distraete parecchio in questo periodo, per cui questa situazione se non corretta potrebbe essere motivo di insuccesso per molti dei vostri obiettivi. State confondendo qualcosa oppure qualcosa vi sfugge sul posto di lavoro, per cui evitate di farlo, soprattutto se lavorate in gruppo. Dovrete cercare di non procrastinare qualche affare nel corso del fine settimana.