L'oroscopo della giornata di domenica 26 marzo vedrà i nativi Sagittario un po' meno romantici a causa della Luna opposta, mentre Capricorno riuscirà a mantenere un'ottima stabilità con il partner. Giove e Mercurio porteranno importanti consigli professionali per i nativi Ariete, mentre per il Leone si aprirà un periodo di crisi e opportunità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 26 marzo.

Previsioni oroscopo domenica 26 marzo 2023 segno per segno

Ariete: un'ottima conclusione di settimana per voi nativi del segno grazie alla Luna che si troverà in sestile dal segno dei Gemelli.

Sarà più facile per voi condividere i vostri sentimenti con il partner. Anche voi single sarete più socievoli e amichevoli con le persone a cui più tenete. In ambito lavorativo procedete spediti con i vostri progetti, convinti delle vostre capacità e del successo che potrete raggiungere. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali soddisfacenti in ambito amoroso grazie al pianeta Venere nel segno. Anche se la Luna ha lasciato il vostro cielo, riuscite comunque a costruire un forte legame con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro il prossimo periodo sarà tutto sommato tranquillo, che vi permetterà di riflettere sui vostri prossimi progetti o massimizzare il risultato di quelli in corso.

Voto - 9️⃣

Gemelli: con la Luna che passerà nel vostro segno zodiacale, in amore godrete di una relazione forte e affiatata. Questo periodo vi aiuterà a capire come rendere migliore il vostro rapporto. Anche voi single vi sentirete più a vostro agio a contatto con gli altri. In ambito lavorativo ci sarà abbastanza serenità in voi, e riuscirete a capire quali sono le vostre priorità.

Voto - 8️⃣

Cancro: settore professionale non particolarmente brillante in questo periodo a causa di Giove e Mercurio negativi. Marte e Saturno saranno dalla vostra parte, ciò nonostante non sarà così semplice portare avanti i vostri progetti. In amore Venere porterà stabilità e romanticismo tra voi e il partner. Sarà un buon momento per voi cuori solitari per approfondire un legame sempre più importante.

Voto - 7️⃣

Leone: sarà un periodo di crisi e opportunità per voi in campo professionale. Le idee ci sono, ma se queste non vengono accolte non potrete di certo essere soddisfatti della situazione. Sul fronte amoroso la Luna in sestile dal segno dei Gemelli vi darà conforto. Sarà importante cercare di ottenere il consenso del partner e cercare di tenere in piedi il vostro rapporto in questo momento. Voto - 6️⃣

Vergine: un quadro astrale che vede qualche nube sopra di voi secondo l'oroscopo della giornata di domenica. La Luna sarà in quadratura, ciò nonostante avrete ancora Venere dalla vostra parte che vi aiuterete a dare stabilità al vostro rapporto. Nel lavoro avrete le idee un po' più chiare per i vostri progetti.

Ricordatevi però che non siete così abili al momento, dunque non siate troppo impulsivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in Gemelli vi permetterà di concentrarvi di più sulla vostra storia d'amore e concludere bene la settimana secondo l'oroscopo. Se siete single in questa giornata penserete di più al vostro benessere, come vivere meglio e sentirvi in ​​pace con voi stessi. Nel lavoro attenzione alle iniziative che prenderete, perché queste stelle potrebbero ostacolarvi. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna vi concederà un attimo di respiro secondo l'oroscopo, ma con Venere in opposizione non potrete comunque sperare in un rapporto particolarmente affiatato. Aprirsi al dialogo potrebbe esservi d'aiuto. Per quanto riguarda il lavoro avrete il controllo della situazione.

Sarete piuttosto realisti e punterete a ottenere risultati concreti. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale meno appagante del solito in questa giornata di domenica. La Luna sarà alle vostre spalle, e far trasparire buoni sentimenti nei confronti del partner potrebbe rivelarsi più complicato del previsto per voi nativi del segno. Un po' meglio nel lavoro grazie a Mercurio e Giove, pronti a darvi una mano anche nei carichi di lavoro più intensi. Voto - 7️⃣

Capricorno: ottimo cielo per voi dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo Venere vi sorriderà dal segno del Toro. Single oppure no, non avrete dubbi nel riporre i vostri sentimenti nel cuore della persona che amate. Nel lavoro invece sarà necessario maggior impegno e attenzione da parte vostra, considerato che stelle come Giove, Mercurio e Marte vi metteranno in difficoltà.

Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vede la Luna in trigono dal segno dei Gemelli secondo l'oroscopo. In amore non ci sarà un'intesa così elevata considerata Venere in quadratura, ciò nonostante sarà possibile cercare il dialogo e mostrare maggior comprensione. Molto bene invece il settore professionale grazie a Giove e Mercurio pronti a darvi una mano con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale in calo in questa giornata di domenica a causa della Luna in quadratura. Venere sarà ancora favorevole, ciò nonostante sarà importante non superare certi limiti all'interno della vostra relazione di coppia. Nel lavoro Marte vi darà la carica per le vostre mansioni, che procederanno secondo la vostra tabella di marcia. Voto - 7️⃣