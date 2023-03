Martedì 28 marzo troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Marte transitare nell'orbita del Cancro, mentre il Nodo Nord, Venere e Urano risiederanno nel domicilio del Toro. Il Sole, Giove e Mercurio, invece, protrarranno il moto in Ariete, così come Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili in Pesci. Plutone, infine, continuerà a stazionare in Acquario.

Oroscopo del 28 marzo favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Capricorno e Sagittario.

Sul podio

1° posto Cancro: amorevoli. Tutto ciò che riguarderà coccolare e prendersi cura delle persone care sarà, con buona probabilità, l'intento primario dei nati Cancro in questo giorno di fine marzo, specialmente il primo decano che risulterà più amorevole che mai.

2° posto Scorpione: risultati top. Qualcosa parrà sbloccarsi sul fronte professionale di casa Scorpione, coi nativi che potranno presumibilmente beneficiare di alcuni risultati al di sopra delle loro aspettative ma, al tempo stesso, evitare di alzare ulteriormente il tiro in termini di investimenti.

3° posto Gemelli: sagaci. L'acume dei nati Gemelli, nel corso del 28 marzo, sembrerà essere a livelli da record, col segno Mutevole che si riscoprirà più percettivo ma anche loquace, ovvero in grado di intuire cosa si cela dietro le parole di qualsiasi interlocutore.

I mezzani

4° posto Pesci: pietra sopra. Ottime le effemeridi per il dodicesimo segno zodiacale che intenderà questo martedì liberarsi di una pressante zavorra emotiva, ad esempio perdonando in via definitiva una persona che li ha fatti soffrire non poco nella sfera sentimentale.

5° posto Leone: alleanze. Giornata d'inizio settimana che indurrà, c'è da scommetterci, i felini ad accantonare momentaneamente il mood individualista per constatare se sia il caso o meno di stringere qualche nuova proficua collaborazione.

6° posto Ariete: routine. Martedì dove in vista non dovrebbero esserci delle succulenti novità ma, al contempo, trascorrere una giornata dai tono routinari aiuterà i nati Ariete a ritrovare un pizzico di serenità in più.

oltre a godersi il sostegno di chi gli vuole bene.

7° posto Acquario: focus energetico. Le configurazioni astrali di questa giornata di marzo parranno suggerire ai nati Acquario di preferire concentrare le loro energie su tutto ciò che va nel verso giusto evitando, al contempo, di sprecare forze per sistemare quello che non va a dovere.

8° posto Bilancia: costrizioni. Alcune circostanze avverse potrebbero far sì che al cospetto dei nati Bilancia giungano degli obblighi da portare a compimento questo martedì, costrizioni che il segno Cardinale non avrà granché voglia di ultimare.

9° posto Vergine: ammorbidirsi. A prescindere dal ruolo rivestito, i nati Vergine saranno probabilmente chiamati dal carnet astrale delle ventiquattro ore in questione ad ammorbidire considerevolmente il loro atteggiamento nel rapporto genitore/figlio.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: speranze vanificate. Desideri come un aumento di stipendio o un upgrade professionale potrebbero, durante il 28 marzo, trasformarsi in speranze quasi utopistiche al momento per i nati Capricorno, i quali capiranno che i frutti in tal senso non saranno ancora maturi.

11° posto Sagittario: svogliati. La voglia di rimboccarsi le maniche segnerà presumibilmente il passo questo martedì per gli arcieri, i quali preferiranno di gran lunga dedicarsi ai loro passatempi prediletti piuttosto che faticare.

12° posto Toro: equivoci. Battibecchi, equivoci o inutili prese di posizione potrebbero nascere d'improvviso nel martedì di casa Toro a causa della scarsa lucidità che i nativi accuseranno, soprattutto la terza decade che noterà parecchie difficoltà nel mettere sul piatto le proprie ragioni.