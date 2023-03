L'oroscopo di aprile 2023 per la fortuna è incentrato sull'ottimismo del Sole nella costellazione dell'Ariete e sulla fortuna che regalerà la comunicazione di Mercurio negli affari, presente nella costellazione del Toro. Il segno del Cancro ospiterà nei suoi gradi il pianeta Marte.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo di aprile 2023, fortuna: Acquario a tutta corsa

1° Leone: nel mese di aprile 2023 aprirete finalmente le porte alla vostra indipendenza e ai tanti successi sul lavoro. I guadagni arriveranno anche da quelle direzioni da cui vi siete allontanati da un po' di tempo, portandovi a una cifra davvero molto ragguardevole.

Energici e risoluti, affronterete ogni affare con una spigliatezza davvero magistrale. Secondo l'oroscopo la concorrenza sarà sbaragliata senza troppi sforzi. Avvertirete il brivido dell'avventura se si tratterà di un viaggio di lavoro all'estero.

2° Ariete: quella che vi caratterizzerà sarà una fortissima intraprendenza che vi permetterà di essere efficiente sul lavoro e negli affari, di stabilire il vostro piano di azione nel modo più attinente ai vostri ritmi e di collaborare con una squadra che funzionerà a dovere. Secondo l'oroscopo sarete anche molto più scattanti dal punto di vista fisico e pronti per fare anche l'attività fisica più faticosa. Le energie saranno a vostra completa disposizione anche dopo tante ore di lavoro.

3° Vergine: sarete molto entusiasti grazie a una mansione o a un incarico nuovo che dovrete affrontare, e con questi obiettivi raggiunti nell'arco di pochissimo tempo riceverete le vostre giuste ricompense in men che non si dica. Sul lavoro sarete sempre più rilassati e raggianti, complice anche l'atmosfera con i colleghi che si farà sempre più collaborativa.

Secondo l'oroscopo riuscirete a gestire la vostra vita professionale con un entusiasmo davvero fuori dal comune.

4° Acquario: ci saranno poche cose che possano fermarvi in questo momento, e molte di queste saranno inutili contro la vostra voglia sfrenata di emergere sulla scena professionale. Vi sentirete in grado di fare qualsiasi cosa, anche di caricarvi sulle spalle altri impegni rispetto a quelli che avete già preso.

Ci saranno possibilità di vedere i vostri guadagni aumentare.

Toro fortunato

5° Toro: sicuramente in questo aprile sarete voi i fautori della vostra fortuna, perché la combinazione delle vostre energie mista alla fortuna planetaria sarà determinante per portare avanti i vostri obiettivi senza vacillare. La vostra attenzione sarà concentrata sulla produttività che avrete da apporre alla vostra attività, e con questo ritmo potrete anche fare molto di più rispetto alla norma. I guadagni arriveranno, ma con un po' di pazienza non vi peserà un eventuale "ritardo".

6° Cancro: potreste avere un atteggiamento molto impulsivo sul lavoro, e le decisioni che prenderete in merito a qualche affare non sempre saranno quelle giuste.

Tuttavia, la fortuna potrebbe darvi qualche occasione lavorativa se siete alla ricerca di un impiego. Secondo l'oroscopo avrete molta più capacità di riflessione sul piano degli investimenti e questo potrebbe portarvi a fare qualche acquisto giusto o comunque adatto alle vostre esigenze e di quelle delle persone attorno a voi.

7° Bilancia: sarà il tempo di nuove idee, di progetti che potrebbero apportare nuovo entusiasmo all'ambiente lavorativo in generale. Potreste riscontrare qualche piccolo ostacolo facilmente superabile da qualche aiutino esterno. Gli affari potrebbero subire un leggero crollo a causa di qualche distrazione in più, ma niente che possa gravare davvero sulle vostre finanze.

8° Sagittario: avrete un bell'ottimismo da cui estrapolare la vostra voglia di mettervi in gioco, e la fortuna sicuramente sarà dalla vostra parte per supportarvi. Però dovrete fare qualcosa per frenare drasticamente le vostre spese, perché potrebbe capitare un imprevisto in tal senso. Evita la malinconia perché questa potrebbe togliere di tanto in tanto la vostra intraprendenza anche sul lavoro. Secondo l'oroscopo fare qualche piccolo sacrificio sarà decisamente utile.

Gemelli in fase di sblocco sul lavoro

9° Capricorno: risparmiare, fare qualche sacrificio e attendere con gli investimenti. Saranno questi i tre punti a cui dovreste aderire per evitare di scivolare in un luogo non molto accomodante, sul piano finanziario.

Gli affari potrebbero avere un lieve calo, e le spese potrebbero essere sempre le stesse. Pertanto, avere un po' più di parsimonia nella vostra tabella di marcia potrebbe essere una opzione che servirà moltissimo sia alla sfera personale che alla famiglia.

10° Gemelli: questo aprile prevede un periodo di sblocco sul lavoro che vi farà cominciare una nuova stagione di successi che però non saranno presenti in queste settimane, ma un po' più avanti nel tempo. Secondo l'oroscopo mantenere la concentrazione attiva potrebbe determinare un proseguimento più sereno dei vostri progetti e il raggiungimento più rapido dei vostri obiettivi. Sarete molto sportivi, ma dovreste stare attenti a non esagerare.

11° Pesci: la vostra impulsività in questo periodo potrebbe farvi fare qualche scelta sbagliata che non gioverà molto all'ambiente lavorativo, per cui sarà necessaria una notevole capacità di giudizio in questo momento. La creatività sarà presente, ma mancherà quella dose di fortuna che potrebbe altrimenti permettervi di fare faville con gli affari. I progetti saranno altrettanto fermi, ma arriverà il momento entro la fine del mese che attendete per fare un salto davvero in alto.

12° Scorpione: attualmente il vostro controllo sarà quasi completamente assente, per cui anche l'ambito professionale potrebbe perdere "punti" con una situazione simile. I conflitti con i colleghi potrebbero prolungarsi per tanto tempo, per cui iniziarli non sarà mossa molto produttiva. Avrete la necessità di fare molto sport che possa farvi riattivare la vostra dinamicità, ma stando ben attenti alla vostra situazione fisica.