Secondo l'oroscopo della settimana dal 27 marzo al 2 aprile troviamo sul piano astrologico la Luna spostarsi dal domicilio dei Gemelli al Leone (dove sosta Lilith), mentre Mercurio, il Sole e Giove risiederanno nell'orbita dell'Ariete. Marte, invece, protrarrà il moto in Cancro, così come Plutone resterà stabile nel segno dell'Acquario. Venere, Urano e il Nodo Nord, in ultimo, continueranno a stazionare in Toro come Nettuno insieme a Saturno permarranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Ariete, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Leone: di bene in meglio. Se per i felini la settimana in questione fosse una bevanda sarebbe senz'altro una bottiglia di vino pregiato, in quanto più trascorreranno i giorni e maggiori saranno le chance per il segno di Fuoco di ricavarne opportunità ghiotte che stimoleranno il loro entusiasmo. Da segnare sul calendario specialmente le giornate di martedì e del weekend, quando i nati Leone capiranno senza mezzi termini di aver intrapreso uno o più sentieri idonei alla loro crescita evolutiva.

2° posto Ariete: supporti pratici. Se a inizio e fine settimana i nati Ariete potrebbero riuscire egregiamente a cavarsela da soli, sia nelle faccende domestiche che nella gestione della prole, nelle giornate del 29 e 30 marzo invece sarà possibile che il segno Cardinale avverta la necessità di un supporto pratico.

Aiuto che giungerà ancor prima della loro richiesta esplicita e che si rivelerà una vera e propria manna dal cielo per permettere ai nati del segno di decelerare.

3° posto Cancro: focus familiare. Eventuali attriti, incomprensioni o momenti di gelidità in ambito familiare parranno sciogliersi come neve al sole per i nati Cancro, soprattutto da mercoledì in poi quando l'armonia tornerà a essere la protagonista del focolare domestico.

Diverrà quindi più facile per il segno Cardinale spiegare le ragioni che lo hanno indotto in precedenza a dire o fare qualcosa che ha creato diversi scombussolamenti e, di conseguenza, tali chiarimenti verranno percepiti nella maniera più lucida possibile dai membri familiari.

I mezzani

4° posto Toro: ammodernamenti. Ottime le effemeridi di casa Toro, soprattutto sino a venerdì, per apportare dei proficui ammodernamenti alla loro abitazioni, restyling che dovrà strizzare l'occhio alla funzionalità e alla lungimiranza.

Niente spese pazze per beni lussuosi fini a sé stessi, spazio invece ad acquisti mirati che possano valorizzare la dimora nativa. Nelle giornate di sabato e domenica, invece, il tono umorale del primo segno di Terra si abbasserà considerevolmente, col rischio di lasciarsi andare a qualche risposta piccata col partner.

5° posto Scorpione: cambio look. Avvertendo un sostanziale cambio di frequenze planetario, dovuto principalmente a Marte in Cancro e Plutone in Acquario, i nati Scorpione in questa settimana a cavallo tra marzo e aprile potrebbero decidere di dare una sferzata al loro look abituale. Sia che si tratti di un taglio di capelli diverso, di un tatuaggio o di un eccentrico gadget, nel weekend sarà probabile che alcuni Scorpione mettano seriamente in discussione la scelta fatta.

Niente paura, però, perché tali titubanze sul nuovo look saranno soltanto passeggere nonché figlie della Luna nel decimo campo.

6° posto Pesci: amore in primo piano. La criptica posizione del pianeta dei venti, aizzata mercoledì e giovedì dalla congiunzione Luna-Marte, indurrà presumibilmente i nati Pesci a interrogarsi sulle loro priorità amorose del momento, cercando di comprendere se le stesse siano mutate da quando hanno intrapreso la relazione sentimentale in essere. Se così fosse, il dodicesimo segno zodiacale sarà chiamato a mettere sul piatto la verità col partner, così da provare insieme a rinsaldare la loro connessione.

7° posto Acquario: voglia di rivoluzioni. Un pizzico d'insofferenza e sfiducia verso il prossimo futuro potrebbe farsi largo prepotentemente nelle menti di casa Acquario da giovedì in poi, coi nati del segno che avvertiranno una destabilizzante voglia di mandare all'aria alcuni progetti, nati da poco o ancora in fase embrionale, così da crearne di nuovi.

Il desiderio di rivoluzionare la sfera pratica e professionale, però, non andrebbe assecondato perché col duetto Saturno-Nettuno in Pesci sarà più che mai facile andare a impelagarsi in situazioni ancora più scomode di quelle attuali.

8° posto Sagittario: vedere in faccia la realtà. Sette giorni, ancor di più lunedì e martedì, dove gli arcieri saranno spinti dal parterre planetario a vedere in faccia la realtà delle cose, senza maschere, scuse, omissioni e soprattutto evitando di minimizzare. Guardare la realtà nuda e cruda sarà il primo step, mentre dal pomeriggio di venerdì in poi i nati Sagittario farebbero meglio a liberarsi in via definitiva di relazioni tossiche, vizi malsani o atteggiamenti controproducenti.

9° posto Gemelli: passeggeri della vita. Il sestile tra il Luminare giallo di Fuoco e Plutone nel loro Elemento acuirà, c'è da scommetterci, lo spirito percettivo di casa Gemelli, facendo rendere conto ai nati del segno di essersi adagiati un po' troppo sugli allori nell'ultimo periodo. Il segno Mutevole si accorgerà di essersi "seduto" notando di dare da un po' di tempo per scontato l'affetto della famiglia d'origine, l'amore del partner ma anche una professione che reputa stabile. L'alea per i nati Gemelli sarà di diventare passeggeri della loro stessa vita, permettendo agli altri di guidare il metaforico veicolo esistenziale e ciò sarebbe da evitare categoricamente.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: imparare a dire "no".

Un po' perché saranno più vulnerabili e un po' perché, purtroppo, non mancheranno le persone che vorranno approfittarne, i nati Bilancia questa settimana potrebbero doversi occupare di una mole di attività da perdere la testa. Per non dare di matto e arrivare con qualche forza residua al weekend, il segno Cardinale farebbe meglio a imparare a dire qualche "no", specialmente con chi gli affibbierà compiti solo per il gusto di delegare.

11° posto Vergine: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per il ménage amoroso di casa Vergine, in quanto i nati del segno questa settimana avranno ottime chance di non aver alcuna voglia di dedicare attenzioni al partner, rischiando di creare inutili diatribe in coppia pur di concentrarsi anima e corpo nelle faccende economiche e lavorative.

Se lunedì e martedì tale andazzo sarà pressoché inevitabile, i Vergine farebbero meglio a sforzare di divenire più romantici mercoledì e giovedì, giornate dove il carnet astrale premierà maggiormente il loro eventuale impegno in tal senso.

12° posto Capricorno: distratti. Ciò che potrebbe risultare assai difficoltoso ai nati Capricorno questa settimana, specialmente nelle giornate centrali, sarà di tenere alta la concentrazione quando si tratterà di cimentarsi in attività non troppo entusiasmanti ai loro occhi. Se, però, saranno chiamati ad adempiere a compiti gravosi, sarebbe meglio passare la palla a un collega più lucido. Nella giornata di sabato, inoltre, ci sarà il rischio per il segno di Terra di cedere a qualche provocazione in ambito familiare.