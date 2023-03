Il mese di aprile 2023 secondo l'oroscopo potrebbe essere davvero colmo di sorprese di stampo emozionale e sentimentale, soprattutto per il Toro dal momento che Venere sarà presente in questa costellazione. Marte invece sarà nella costellazione del Cancro, che conferirà una passionalità del tutto nuova sul piano amoroso.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di aprile per l'amore.

L'oroscopo di aprile 2023: Toro al 'top' in amore

1° Toro: questo mese sarà incentrato sulle relazioni in corso, prevalentemente su quelle più strette e con il partner.

Si avvieranno delle belle esperienze che vi fortificheranno come coppia, ma anche la famiglia sarà sempre più affiatata, di conseguenza le divergenze potrebbero calmarsi praticamente nell'immediato. L'amore si esprimerà in tutte le sue forme. Secondo l'oroscopo fare incontri sarà una grande occasione per i single di incontrare la persona che fa per loro e al contempo di stringere nuove amicizie.

2° Cancro: il pianeta Marte potrebbe essere davvero determinante per stimolare la passionalità e di esprimerla al meglio con la persona amata. La vivacità che si respirerà dalle vostre parti avrà anche altri tipi di risvolti, altrettanto speciali. L'amicizia sarà al centro della vostra attenzione. Ne farete moltissime grazie alla vostra spiccata voglia di interazione con gli altri e alla vostra capacità di coinvolgimento nelle vostre avventure.

Secondo l'oroscopo potreste anche rendere fattibile un viaggio con la famiglia.

3° Leone: la voglia di passionalità con il partner si farà sempre più intensa con il procedere del mese di aprile 2023, per cui nella coppia si instaurerà una intesa senza precedenti. Se siete sigle sarete sia inclini ad avventure che al perseguimento di una relazione stabile e duratura.

Il romanticismo si accompagnerà ad una complicità che sarà del tutto libera. Le amicizie potranno contare su di voi per tante occasioni, soprattutto quelle di svago.

4° Sagittario: in famiglia sarete molto permissivi, disponibili, inclini a risolvere i problemi più tosti e a riaffermare il vostro amore nei confronti della persona amata.

Si apriranno scenari di grande complicità e di una voglia davvero fuori dal comune di stare insieme e di fare anche qualche strappo alla regola. L'umore sarà un po' instabile, ma con le amicizie che avete intorno e che farete nel corso del mese per la maggior parte delle giornate sarà decisamente positivo.

Ariete ottimo con il partner

5° Ariete: avrete una forte tendenza ad occuparvi di voi stessi, alla cura del vostro corpo e all'attività fisica, per cui non ci sarà un focus a 360° per quanto riguarda l'ambito amoroso. Però avrete una forte intesa con il partner che non necessiterà di romanticismo o comunque di situazioni melense a cui aggrapparvi. La stabilità e la sicurezza dell'uno nei confronti dell'altro vi renderanno una coppia a prova di gelosia.

La serenità in famiglia sarà a portata di mano.

6° Capricorno: la famiglia sarà al centro dei vostri pensieri, anche di più dell'amore e del partner. Tra figli e genitori si instaurerà una grande armonia. Sicuramente la sintonia con la persona amata però potrebbe fare da collante che con l'avanzare delle settimane del mese di aprile 2023 si trasformerà ad un vero e proprio ritorno di fiamma. Arriverà anche il romanticismo per quelle coppie che sono in procinto di sbocciare.

7° Bilancia: l'incremento delle vostre capacità comunicative coinciderà con quelle amorose, sviluppando una grande propensione per il dialogo e il chiarimento. Finalmente avrete anche qualche opportunità di incontro che potrebbe fare la differenza anche in altri ambiti.

In famiglia ci sarà una forte collaborazione nonostante ci siano comunque molte divergenze di intenti. La propensione alla disponibilità sarà essenziale per la famiglia di origine.

8° Acquario: non avrete un buon rapporto con le persone, nel mese di aprile, ma neanche così disastroso come potreste pensare. Riceverete qualche replica pungente, che probabilmente vi irriterà fino ad un certo punto. Amerete molto di più la libertà, e in virtù di questa entrare in conflitto, seppure leggero, con la famiglia. Le delusioni saranno dietro l'angolo, e preferirete la solitudine a qualche avventura che poi potrebbe risultare temporanea.

Vergine in cerca di attenzioni

9° Pesci: sarete molto impulsivi con l'interazione interpersonale, soprattutto con gli affetti.

Potreste preferire le amicizie all'amore, per le quali potreste nutrire un affetto molto più sentito rispetto al partner. Se siete single avrete intenzione di incentivare la vostra solitudine andando a vivere soli o facendo un viaggio che possa essere per voi altamente rigenerante. Entro la fine del mese potreste avere qualche miglioramento con la persona amata.

10° Vergine: questo periodo non sarà esattamente idilliaco per le questioni amorose, al tempo stesso però questo mese per voi potrebbe significare una chiara richiesta di attenzioni amorose. Queste due posizioni opposte potrebbero entrare facilmente in collisione, finendo per arrivare a tensioni che con il procedere del mese di aprile dovreste cercare di appianare.

Concentrarvi su altro, come ad esempio la famiglia e le amicizie, sarà una possibilità da prendere in considerazione.

11° Scorpione: purtroppo per il vostro segno si presenterà una forte instabilità emotiva, di conseguenza questa si riverserà anche nei rapporti interpersonali. L'incertezza con il partner potrebbe portare a riflessioni che in fin dei conti non porteranno a nulla se non ad accrescere i dubbi. Dovrete cercare di essere il più calmi possibili, perché spesso e volentieri potreste far nascere tensioni che per la maggior parte dei casi non hanno motivi di esistere.

12° Gemelli: per il vostro segno questo mese di aprile potrebbe portarvi molti conflitti, situazioni di divergenza di opinioni molto forti che non sempre potrebbero risolversi in un batter d'occhio.

Potreste riscontrare delle incertezze molto pesanti con le amicizie, ma in alcuni casi anche con il partner stesso. Rivedere le vostre interazioni con gli altri potrebbe portarvi ad un periodo di solitudine, ma ne avrete bisogno per una più attenta riflessione che coinvolga tutte le parti in causa. La famiglia potrebbe non essere d'accordo con alcune vostre decisioni personali.