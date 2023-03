L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 marzo. Riguardo i transiti astrali del periodo, alcuni risultano molto interessanti. La Luna si troverà nel segno del Sagittario, mentre il Sole risulta ancora in transito nel segno dei Pesci. Venere dal canto suo prosegue la sua passeggiata nel segno dell'Ariete, mentre Marte si troverà nel settore dei Gemelli. L'atmosfera in generale sarà distensiva e i rapporti interpersonali facilitati dalla Luna. Nel lavoro ci si aspetta una buona dose di creatività, utile a portare avanti progetti importanti.

Le vibrazioni astrologiche del periodo indicano altresì la possibilità di incontri in amore significativi, che potrebbero portare a una svolta decisiva nella vita di alcuni single.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 14 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 14 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata di martedì valutata certamente in positivo. Si profilano svolte interessanti in diversi campi, soprattutto per quanti di voi sono ancora in attesa di conferme o risposte. In campo affettivo dunque, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, si prevede un'ottima comunicazione e una buona profondità di sentimento come raramente successo in passato.

Single, se la giornata si preannuncia ottima, buona parte del merito andrà attribuito alle stelle e allo sprint che quest'ultime immancabilmente infonderanno. Sprizzerete energia da tutti i pori e ciò vi renderà molto belli agli occhi degli altri. Nel lavoro, il momento potrebbe essere quello giusto per mettere in campo nuove tattiche.

Scorpione: ★★★★★. Giornata preventivata vincente, ottimamente classificata nelle previsioni del giorno: pronti a sorridere alla vita? In amore vi sentirete fiduciosi delle vostre possibilità, perciò risulterete insolitamente docili e arrendevoli, più che mai disponibili ad ascoltare la persona amata. Molti di voi single ritroveranno la forza e lo spirito giusto per inanellare una serie di conquiste a sfondo sentimentale.

In coppia invece è proprio il momento giusto per regalare un po' del vostro tempo libero all'anima gemella: magari, visto l'andamento ottimo del periodo, fare un qualcosa insieme a chi si ama non sarebbe una cattiva idea. Nel lavoro invece, ultimamente molti hanno dovuto scontrarsi con momenti poco piacevoli. Da adesso è tempo di riordinare le idee: mirate più a lungo termine.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 14 marzo, in base a quanto espresso dal cielo astrale di vostra competenza, si preannuncia un martedì davvero degno di essere chiamato fortunato. L'Astrologia consiglia a chi è in coppia di avere fiducia nelle stelle: per molti potrebbe iniziare alla grande la giornata, pur senza un valido motivo.

In amore, vi divertirete un mondo insieme alla persona amata, magari trascorrendo quei pochi momenti di relax nel cercare di immaginare/progettare le prossime vacanze per l'estate 2023. Single, gli astri prevedono buonumore e una vita sociale giocosa, anche se non nell'immediato (sappiamo tutti il perché). Si prevedono altresì anche scambi d'idee brillanti, incentrati su tematiche sentimentali d'ampio spessore. Nel lavoro, calma: una momentanea situazione di emergenza richiede impegno.

Oroscopo e stelle del 14 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata relativamente buona, a tratti sulla linea della sufficienza, ma va bene anche così. Domanda: volete o no mettere ordine nella vostra vita di relazione?

Bene, allora non perdete tempo con persone inconcludenti o con questioni che ormai fanno parte del passato. Per quanto riguarda l'amore, cercherete di recuperare il tempo perduto con la persona amata, così da stare il maggior tempo possibile in dolce compagnia. In coppia altresì, giornata interessante nonostante Venere in quadratura. Single, la vostra energia sarà davvero alle stelle, e anche fisicamente vi sentirete in gran forma. Tutto questo aiuterà senz'altro ad affrontare la giornata come si deve. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno prevede un martedì positivo: potrebbero arrivare discrete soddisfazioni.

Acquario: ★★★★. La giornata sarà mediamente buona, anche se in certi momenti potrebbero sortire dal nulla problemi anche abbastanza importanti.

In amore poco o niente in termini di novità. In coppia altresì, la vita affettiva avrà un momento di tensione seguito da qualche parola di troppo. Chi ha avuto problemi con la persona amata, già da ora potrà finalmente godersi un po’ di tranquillità: ritrovare tanti validi punti d’accordo non sarà difficile, a patto di metterci il massimo impegno da parte vostra. Single, preservate il vostro benessere dovrà essere il vostro target per questo prossimo martedì. Nel lavoro invece, l'Astrologia del periodo invita a non indugiare come al solito ma cercate di non perdere tempo in quisquilie inutili: rimboccatevi le maniche e dateci dentro!

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 14 marzo, predice un periodo non troppo a favore indicato dagli astri con le tre stelle relative al "sottotono".

In amore toccherà ancora "sospirare": questa parte della settimana si presume non proprio felicissima: non mettetevi in mente di averla vinta a tutti i costi sul partner, ok? Servirebbe tenere un po' più a freno la tentazione di stuzzicare la persona amata. Il rischio di farla arrabbiare sarà alto, così tanto da poter iniziare una accesa discussione anche per motivi effimeri. Per i single, in base a quanto espresso dall'oroscopo di competenza, un consiglio spassionato: non sprecate energie, ma rilassatevi e riprendete fiato completamente. Nel lavoro, tenuto conto del momento non proprio esaltante, non spazientitevi per eventuali incomprensioni o per un qualche insolito imprevisto.