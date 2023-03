Nella giornata di venerdì 17 marzo 2023, l'Oroscopo vede protagonisti i segni di fuoco, prevalentemente il Leone e l'Ariete, seguiti però dal segno del Gemelli. Ritornerà a posizioni abbastanza accettabili il segno del Pesci.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 17 marzo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì: amicizie per Leone

1° Leone: le amicizie ora più che mai potranno davvero farvi trascorrere un tempo libero eccezionale, per cui avrete anche occasione di fare altre conoscenze che potranno essere molto durature in futuro.

Secondo l'oroscopo ci sarà una forte impronta di stampo familiare.

2° Ariete: avrete finalmente dei riconoscimenti per i vostri sforzi che potranno fare la differenza sia con le questioni finanziarie che per quanto riguarda l'ambito professionale. Secondo l'oroscopo potreste anche avere l'opportunità di fare qualche esperienza lavorativa molto interessante.

3° Gemelli: le probabilità di fare qualcosa di inedito e che possa in qualche modo rigenerarvi saranno al di sopra delle vostre aspettative. Pertanto, ci sarà molta più efficienza con il lavoro e con qualche progetto in essere.

4° Toro: questa giornata potrebbe essere tra le più fortunate in campo amoroso, perché la passionalità farà parte del vostro pomeriggio e della vostra serata.

Sul lavoro avrete un forte spirito collaborativo, per cui potreste anche avere idee eccezionali condivise.

Cancro indipendente

5° Sagittario: state riaffiorando sul piano amoroso con un'intesa di coppia che finalmente sta facendo il suo corso. Potrete fare moti progetti sul piano professionale, perché ora la condivisione sul posto di lavoro sarà agevolata da un'intesa molto forte fra colleghi.

6° Pesci: avrete in mente una bella opportunità che prima la sfrutterete e meglio sarà. Mettervi in moto in questo momento anche sul piano familiare potrà essere di aiuto nell'anticipo di alcune cose da fare e che necessitano di attenzione.

7° Capricorno: prendervi cura di voi stessi, del vostro corpo e della vostra mente, potrebbe essere una bella opportunità per riflettere anche su qualche decisione recente, che si tratti di amore o di lavoro.

Disfarvi di qualche cosa vecchia vi aiuterà a rinnovarvi ulteriormente.

8° Cancro: fare le vostre cose per conto vostro e senza chiedere a nessuno potrebbe essere uno dei passi che vi porterà ad una indipendenza maggiore. Anche dal punto di vista economico, con le prossime energie che al momento però saranno scarse.

Tensioni per Scorpione

9° Scorpione: ci potrebbero essere delle tensioni con qualcuno che conoscete e che in questo momento è teso e nervoso anche per altre motivazioni. Sul lavoro però ci sarà una atmosfera che vi aiuterà a valorizzare il vostro operato.

10° Bilancia: ci saranno alcune questioni sul piano sentimentale che proprio non riuscirete a risolvere in quanto l'altra parte potrebbe risultare abbastanza fredda e non propensa a fare qualcosa che possa rivitalizzare la vostra storia.

Sarà il momento di riflettere molto più approfonditamente.

11° Acquario: al momento tenderete a bandire tutto ciò che ha a che fare con i sentimenti, perché il lavoro vi sta dando parecchi grattacapi e non vorreste aggiungerne altri. Fare qualcosa che possa farvi uscire dalla situazione di nervosismo attuale potrebbe essere la soluzione.

12° Vergine: questa situazione di pressione e di tensione che state affrontando, per quanto non sia molto semplice, vi aiuterà a fortificarvi. Con le questioni di coppia però vi troverete letteralmente ad un punto fermo, senza possibilità di evoluzione o comunque di fare qualcosa di concreto, almeno per il momento.