Nel fine settimana dell'11 e del 12 marzo 2023, l'Oroscopo della fortuna vede in ribasso il segno del Pesci e in risalita quello dello Scorpione. Ottimi i segni di fuoco, tranne il Sagittario che scenderà all'ultima posizione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della fortuna.

L'oroscopo del weekend 11 e 12 marzo, fortuna: notizie per Scorpione

1° Ariete: assisterete a guadagni eccezionali che successivamente vi porteranno anche a fare faville sul piano finanziario. Secondo l'oroscopo potreste anche essere in grado di fare tanta attività sportiva grazie a queste energie al di sopra delle vostre stesse aspettative, per cui ora prendervi cura di voi non sarà mai stato così facile.

2° Leone: sarete pronti per fare un investimento davvero ragguardevole, che vi permetterà di avere grandi agevolazioni nella vostra vita quotidiana. Lo slancio con gli affari che state vivendo in questo momento potrebbe essere favorito da una fortuna decisamente invidiabile.

3° Scorpione: potreste avere una bella notizia che potrebbe riguardare il settore economico, secondo l'oroscopo, dunque una fortuna che potrebbe scavalcare quella avuta già nel corso della settimana. Avrete anche una nuova vitalità che vi permetterà di essere sempre al passo con le novità riguardanti lo sport.

4° Toro: largo allo shopping, in questo weekend. Potreste davvero fare un rinnovo del vostro look che riesca finalmente a valorizzarvi e a rendervi irresistibili.

In questo momento anche l'umore sarà alto, grazie ad un notevole rialzo degli affari. La vostra capacità e determinazione nella giornata di sabato sarà encomiabile.

Guadagni per Cancro

5° Cancro: avrete dei guadagni davvero sorprendenti che potrebbero essere favorevoli sia a voi che alla famiglia. Fare dei vostri hobby il primo pensiero della giornata di sabato vi porterà a visitare e a fare cose davvero speciali ed inedite.

Potreste anche fare una bella conoscenza che potrebbe durare per gran parte della vostra vita.

6° Acquario: avrete degli affari molto buoni, che sicuramente faranno molto bene alle vostre finanze. Secondo l'oroscopo avrete delle belle esperienze del tutto nuove che vi porteranno a fare un viaggio o a esplorare orizzonti davvero sorprendenti.

7° Gemelli: avrete un umore abbastanza alto che vi permetterà di fare ciò che dovrete sul posto di lavoro senza dover necessariamente attendere oltre. I progetti in questo momento saranno coltivati con una cura davvero sorprendente, per cui potrete facilmente attenderne i risultati, secondo l'oroscopo.

8° Capricorno: avrete una fortuna discreta che vi permetterà di riposarvi adeguatamente in questo momento, secondo l'oroscopo. Potreste dedicarvi a ciò che amate senza dover necessariamente pensare troppo al lavoro e agli impegni che gravitano attorno ad essi. La forma fisica sarà da prendere in considerazione per il vostro benessere.

Miglioramenti per Vergine

9° Vergine: ci saranno miglioramenti dal punto di vista emozionale, per cui lasciarvi abbattere ora potrebbe essere controproducente per il vostro umore.

Le spese quotidiane saranno molte, ma al tempo stesso nascerà un ottimismo che vi farà vedere il futuro in una prospettiva positiva.

10° Pesci: dovreste essere parsimoniosi, perché ora le spese potrebbero essere sempre più pesanti da affrontare. Potreste avere qualche piccolo malessere che non vi permetterà di essere vitali e frizzanti, però riposare potrebbe portare a dei vantaggi inaspettati, secondo l'oroscopo.

11° Bilancia: sarete molto stanchi sia fisicamente che moralmente, e la fortuna adesso potrebbe non essere una compagna su cui puntare. Metterci del vostro per impegnarvi di più però al momento sarà poco indicato come mossa diversiva, secondo l'oroscopo.

12° Sagittario: dovrete necessariamente rimandare qualche investimento che avete in mente, perché i tempi purtroppo non permetteranno di fare passi in più rispetto a quanti ne state facendo ora. Staccare la spina per un po' potrebbe dare i suoi vantaggi, in questo momento. Sfruttate più che potete i momenti liberi.