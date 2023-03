L'Oroscopo di sabato 11 marzo vedrà i nativi Cancro più determinati in ambito lavorativo grazie alla buona posizione di Mercurio, mentre Vergine non dovrà essere superficiale con i propri progetti professionali. Scorpione riuscirà a essere particolarmente romantico, mentre nuove occasioni d'amore potrebbero coinvolgere i nativi Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 11 marzo.

Previsioni oroscopo sabato 11 marzo 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale favorevole all'inizio di questo fine settimana.

La Luna non sarà più in opposizione, e potrete godere di una storia d'amore più coinvolgente. I single mostreranno maggior interesse nei confronti di amici e familiari, forgiando un rapporto più solido. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone probabilità di successo con i vostri progetti grazie a Giove e Marte in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali non particolarmente entusiasmanti dal punto di vista sentimentale. La Luna in opposizione potrebbe causare qualche disagio tra voi e la vostra anima gemella. Anche voi single potreste adottare l'approccio sbagliato nei confronti della vostra fiamma. In ambito lavorativo riuscirete a prendervi cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, senza particolari problemi o imprevisti.

Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di sabato piacevole per voi dal punto di vista sentimentale. Venere vi sorriderà dal segno dell'Ariete e, single oppure no, dimostrerete una maggior intesa con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete a buon punto con i vostri progetti, in prossimità di raggiungere il successo che meritate.

Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi metterà più a vostro agio in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Venere sarà ancora in quadratura, ciò nonostante, tra voi e il partner si respirerà un'aria più leggera. Per quanto riguarda il lavoro mostrerete maggior determinazione grazie a Mercurio, raggiungendo egregiamente buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Leone: non inizierà al meglio il fine settimana per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione. Venere sarà ancora in buon aspetto, ciò nonostante meglio non avere grandi pretese al momento dal vostro rapporto. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi. In ogni caso, l'ambizione e la voglia di poter fare di più non si è ancora esaurita. Voto - 7️⃣

Vergine: con Marte e Mercurio in cattivo aspetto, non dovrete essere troppo superficiali con i vostri progetti secondo l'oroscopo. Dovrete riuscire a coniugare idee, tempo ed energie affinché i vostri progetti possano funzionare. In ambito amoroso vi sentirete piuttosto bene con la vostra anima gemella, merito della Luna in sestile dal segno dello Scorpione, che vi regalerà buone emozioni.

Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di sabato sfavorevole per provare a costruire un legame di coppia forte e affiatato. Single oppure no, con Venere in opposizione non sarà semplice costruire una storia d'amore affiatata con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee be chiare sui vostri progetti, e con l'aiuto di Marte le energie per andare avanti non mancheranno. Attenzione però a Giove opposto che potrebbe mettervi in difficoltà. Voto 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali favorevoli all'inizio di questo fine settimana secondo l'oroscopo. La Luna sarà dalla vostra parte e, single oppure no, potrete sentirvi più vicini alla persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade.

In ambito lavorativo la posizione favorevole di Mercurio vi permetterà di mettere sul piatto buone idee. Se saprete come gestirle, raggiungere interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: nuove occasioni d'amore potrebbero piombare nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, dovrete essere pronti a cogliere quest'occasione romantica. Il lavoro invece non si rivelerà particolarmente entusiasmante nel prossimo periodo, complice il pianeta Mercurio in quadratura che porterà qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in sestile vi darà una mano all'inizio di questo fine settimana, ciò nonostante, con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete non dovrete focalizzarvi solo sul romanticismo.

Cercate di risolvere eventuali problemi di coppia con serietà e maturità. In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti con efficacia grazie a Mercurio, ma attenzione a non dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo di sabato. Anche se Venere sarà in sestile, con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione faticherete a vivere un rapporto affiatato, soprattutto voi nati nella prima decade. Sarà il momento dunque di dimostrare quanto amate veramente la vostra anima gemella. In ambito lavorativo invece non avrete alcun problema a gestire le vostre mansioni grazie a questo cielo sereno. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di sabato convincente per voi nativi del segno.

Una splendida Luna in trigono vi permetterà di sentirvi vicini alla persona che amate, lasciando trasparire puri sentimenti. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, ma attenzione a Marte in quadratura che potrebbe stancarvi più del dovuto. Voto - 8️⃣