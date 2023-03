L'oroscopo di mercoledì 22 marzo 2023 vede indiscussi protagonisti i segni d'Acqua, anche se il Cancro purtroppo sarà nelle posizioni basse della classifica. Ottimi Gemelli e a Toro.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: per i Pesci sarà una giornata speciale

1° Pesci: sarà una giornata speciale, che potreste trascorrere con le amicizie, con la famiglia, oppure potreste fare un viaggio per poter ritemprare il vostro spirito. Sul posto di lavoro ci saranno tante idee da mettere in pratica, alzando anche la vostra carriera a un livello superiore.

2° Gemelli: per voi gli affetti sono al primo posto sempre e comunque, ma in questa giornata avrete un atteggiamento molto più gentile e predisposto ad accontentare la famiglia, che sia la vostra oppure di origine. Avrete molto tempo libero che vi darà l'opportunità di fare tanto shopping.

3° Toro: le sensazioni positive finalmente si faranno strada nel corso di questa giornata per il vostro segno, per cui l'allegria si farà sempre più strada nella vostra vita quotidiana anche oltre. La sincerità del partner vi aiuterà a essere sempre più disponibili e responsabili nei confronti della famiglia.

4° Sagittario: avrete tanta passionalità che potrebbe evitare una gelosia che non ha motivo di esistere.

Riscoprirete anche una propensione al dialogo e alla comunicazione, e questo favorirà anche l'intesa nella vostra storia d'amore. Potrebbero esserci anche delle nelle novità in arrivo.

Acquario tranquillo

5° Bilancia: l'umore si risolleverà non appena non penserete al partner. Sembrerà un paradosso, ma se liberate la mente le cose potrebbero andare molto meglio rispetto a quando siete molto pensierosi.

Stare con gli amici vi farà sentire ulteriormente meglio.

6° Acquario: avrete un atteggiamento sempre più tranquillo e comprensivo, per cui eviterete da soli le discussioni che potrebbero nascere sul posto di lavoro. Prendervi più cura di voi sarà uno degli obiettivi principali di questa giornata.

7° Cancro: si sta avviando un periodo di riappacificazioni.

In famiglia ci saranno situazioni e contatti che si ricostruiranno, seppure lentamente, per potervi dare reciprocamente una seconda possibilità. Secondo l'oroscopo ci sarà una collaborazione con i colleghi ridotta all'osso, eppure efficace.

8° Scorpione: la poca collaborazione con il partner e con le persone che vi circondano vi spingeranno verso un nervosismo sempre più accentuato, per cui evitare di avviare discussioni potrebbe essere una bella mossa per poter proseguire in tutta calma un progetto che vi sta particolarmente a cuore.

Malumori in famiglia per Ariete

9° Ariete: dovrete fare attenzione a qualche malumore in famiglia, perché se non ascoltato potrebbe essere alquanto deleterio per l'interazione.

Al momento il dialogo potrebbe essere assente dentro le mura di casa, ma consigliarvi con qualcuno sarà decisamente indicato.

10° Capricorno: avrete voglia di stare da soli e di riflettere, di portare avanti i vostri progetti sia professionali che personali in pace e senza l'intervento di nessuno e di nessun tipo. Potreste però gradire qualche piccolo diversivo in casa, come un film o una serie.

11° Vergine: probabilmente un malessere fisico potrebbe essere decisamente deleterio non solo per il vostro fisico, ma anche per la vostra mente. Dovrete staccare un po' dalle vicende quotidiane che vi hanno tartassati a lungo, arrivando successivamente a uno stato di quiete in serata.

12° Leone: probabilmente dovreste godere dei successi già raggiunti, perché in un primo momento ci saranno degli ostacoli che richiederanno molta pazienza da parte vostra. Finirete con l'essere alquanto scorbutici in questo periodo.