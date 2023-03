Attraverso l'Oroscopo del 22 marzo i nati sotto i vari segni zodiacali saranno messi al corrente di tutto ciò che gli astri riserveranno alla loro giornata da un punto di vista strettamente sentimentale. Il Toro potrebbe risultare particolarmente geloso, mentre il Cancro dovrà trovare un suo equilibrio.

Previsioni zodiacali del 22 marzo 2023: prima sestina

Ariete: secondo l'oroscopo del 22 marzo se siete in coppia dovrete essere maggiormente propensi al dialogo e comprendere maggiormente il partner. Nel caso siate ancora alla ricerca dell'anima gemella dovrete continuare a mostrare tutta la vostra simpatia e spontaneità.

Toro: in questa giornata risulterete essere particolarmente gelosi, datevi una calmata la persona amata non merita questo trattamento. Se siete single prestate attenzione ad alcuni vostri comportamenti, non favoriranno nuove conoscenze.

Gemelli: potreste trovarvi davanti ad alcune discussioni poco piacevoli con la vostra dolce metà, cercate di non calcare la mano. Riuscirete a fare qualche conoscenza interessante se siete ancora dei cuori solitari, cercate però di non rendere tutto vano.

Cancro: cercate di ritrovare un equilibrio con il vostro partner, avrete bisogno di intimità e non di appuntamenti troppo mondani. Se siete single mostrate maggior raziocinio e non buttatevi in avventure che nascono male e finiranno peggio.

Leone: ultimamente risultate essere un po' troppo presuntuosi, alcune liti e incomprensioni dovrete addebitarle solamente a voi stessi. Comportatevi bene e cercate di capire anche gli altri se non volete restare cuori solitari a vita.

Vergine: se siete in coppia potreste andare incontro ad alcune problematiche, non preoccupatevi troppo, però, non sarà niente che non può essere risolto.

Se siete ancora single potreste aver conosciuto la persona adatta a voi.

Previsioni astrologiche del 22 marzo 2023: seconda sestina zodiacale

Bilancia: giornata tranquilla per quanto riguarda il rapporto di coppia, se volete cercate solamente di vivacizzarla un pochino. Se siete cuori solitari cercate di dimostrare più intraprendenza nei confronti di una persona che non vi è del tutto indifferente.

Scorpione: prendete con estrema calma alcune decisioni, ponderatele bene e coinvolgete anche il vostro partner. Potreste avere diversi appuntamenti, se siete ancora single, ma cercate di fare un'attenta selezione.

Sagittario: vivete il vostro rapporto di coppia in maniera più coinvolgente e non fatevi distrarre da situazioni che potrebbero portare solo fastidi. Se siete dei cuori solitari cercate di agire di più e pensare meno.

Capricorno: mostrate tutta la vostra intelligenza e non cercate lo scontro con la persona amata, sarebbe una cosa sbagliata e che non porta da nessuna parte. Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella non fatevi attrarre da situazioni alquanto improbabili.

Acquario: potrebbe essere la giornata giusta da dedicare in toto alla persona amata, cercate di farla sentire importante.

Se siete single potreste avere qualche difficoltà nell'approcciare nuove conoscenze, non affrettate i tempi e tutto si sistemerà.

Pesci: non siate troppo pretenziosi con la persona che vi sta accanto, su alcune cose non avete affatto ragione, se siete single non cercate cose troppo complicate e accontentatevi di ciò che vi fa stare bene.