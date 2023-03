L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 marzo 2023 si prepara a portare una ventata di novità con ottime notizie sul fronte lavorativo e amoroso. Ovviamente l'oroscopo indica che non saranno proprio "rose e fiori" per tutti: alcuni segni avranno diverse difficoltà da affrontare e non avranno l'appoggio delle stelle.

Parlando di transiti planetari, due in particolare sono molto attesi: Venere in Toro e Mercurio in Ariete. La settimana in oggetto nel frattempo vedrà l'ingresso della Luna in Sagittario lunedì 13 marzo a cui farà seguito, mercoledì 15 marzo, il passaggio della Luna in Capricorno.

A seguire, venerdì 17 marzo vi sarà il transito della Luna in Acquario con, a fine settimana, il cambio di segno con la Luna in Pesci.

Scopriamo le previsioni astrologiche da lunedì 13 a domenica 19 marzo per la prima sestina con la relativa classifica a stelle settimanale per ogni segno.

Astri e stelline della settimana: previsioni e pagelle

♈ Ariete: voto 6. La Luna nel segno rende la giornata molto stimolante. L'arrivo di Mercurio nel vostro segno aggiungerà una giusta dose di positività: insomma, ci sono tutte le premesse affinché la parte centrale del mese di marzo riporti sintonia e fiducia con il mondo intero. Grande fermento martedì e domenica anche in campo sentimentale: novità possibili per chi è in coppia e pure per chi sta esplorando nuovi orizzonti.

La prima parte della giornata di venerdì sarà in parte offuscata da un imprevisto, ma per fortuna dal tardo pomeriggio in poi le cose andranno molto meglio e in serata ci sarà una graduale ripresa. Domenica a tavola con parenti e amici, ma non esagerare nonostante le numerose tentazioni.

La classifica settimanale con le stelle del periodo:

★★★★★ martedì 14 e domenica 19 (Mercurio in Ariete);

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 e sabato 18;

★★★ giovedì 16 marzo;

★★ venerdì 17 marzo.

♉ Toro: voto 9.

Ottimo periodo in arrivo per molti Toro. Questo giovedì potreste iniziare a guardare in modo diverso una persona: assecondate quest’istinto, giusto per vedere cosa succede. In campo professionale, mercoledì e venerdì sarete l’espressione dell’efficienza e i risultati non tarderanno ad arrivare. L’amore si colorerà di rosso passione giovedì, giornata all'insegna di Venere, in arrivo nel segno.

Vicino a voi in questo periodo c’è qualcuno/a disposto ad aiutare e magari anche a dispensare qualche prezioso insegnamento: mettete da parte l'eventuale diffidenza, anche perché in questo caso davvero non è necessaria.

La classifica espressa dalle stelline quotidiane:

Top del giorno giovedì 16 marzo (Venere in Toro);

giovedì 16 marzo (Venere in Toro); ★★★★★ mercoledì 15, venerdì 17 e sabato 18;

★★★★ martedì 14 e domenica 19;

★★★ lunedì 13 marzo.

♊ Gemelli: voto 5. La mattinata di giovedì sarà un po’ sottotono, ma le cose cambieranno nettamente dopo l’ora di pranzo e sarà un trionfo di allegria ed energia positiva. I sentimenti prenderanno forza dalla Luna, presente nel segno del Capricorno e da Venere che le lancia un trigono: proverete emozioni davvero forti e comincerete a coltivare importanti progetti per il futuro.

All’inizio della settimana avrete dalla vostra parte tanta buona fortuna: alcune questioni diventeranno particolarmente facili da sciogliere. Un consiglio? Fate una pausa venerdì, ricaricandovi con le persone che amate e poi tornate in campo.

La classifica con le stelle interessante i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 13 marzo;

★★★★ martedì 14, mercoledì 15 e domenica 19;

★★★ venerdì 17 e sabato 18;

★★ giovedì 16 marzo.

Oroscopo settimanale, stelle e pagelle da lunedì a domenica

♋ Cancro: voto 7. Che si tratti di lavoro, di rapporti sociali o di geometrie amorose, buttatevi nella mischia cari Cancro! Tutto andrà per il meglio e sarebbe davvero un peccato tirarsi indietro. D’altra parte, continuare anche a coltivare un progetto che sta particolarmente a cuore.

Cercate solo di non esagerare e di non rendere troppo ingombrante la vostra presenza. Un consiglio? Assecondate gli eventi senza porvi troppe domande. Per quanto riguarda le dinamiche familiari, provate a parlare di meno e ascoltare di più.

La scaletta con le stelline della settimana:

Top del giorno martedì 14 marzo;

martedì 14 marzo; ★★★★★ lunedì 13 e mercoledì 15;

★★★★ giovedì 16 e venerdì 17;

★★★ domenica 19 marzo;

★★ sabato 18 marzo.

♌ Leone: voto 7. Stanno arrivando nuove chance ma non è detto che voi abbiate tanta voglia di cambiare strada: pensateci con calma, poi decidete. La vita sentimentale invece potrà contare su certezze confermate o in via di definizione. I rapporti a cui tenete sono sempre più stabili e anche eventuali bufere passeranno in fretta.

Unico neo, l'inizio settimana: potreste sentirvi affaticati, in diverse situazioni o punti vista. La situazione finanziaria invece lascerà un pochino a desiderare, forse creando in qualche caso un pizzico d’ansia ingiustificata. Tenete duro e pensate positivo, ok?

La classifica delle stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 18 marzo;

sabato 18 marzo; ★★★★★ venerdì 17 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13 e giovedì 16;

★★★ mercoledì 15 marzo;

★★ martedì 14 marzo.

♍ Vergine: voto 6. In questo periodo tendete a perdere la pazienza con troppa facilità: sarà la stanchezza, il caldo, ma cercate di controllarti! E piuttosto cercate di fare un po’ di sana riflessione per individuare eventuali gesti sbagliati nei confronti di chi sapete.

In amore qualche carezza in più avrebbe un ottimo effetto. A metà settimana potreste finire nel mezzo di discussioni fin troppo accese. Per quanto riguarda la vita da single, esprimerete in modo fin troppo burrascoso il bisogno di calore e attenzione: perché non provate con maniere più blande? La salute è buona, ma forse state trascurando un po’ il vostro aspetto: perché?

La settimana valutata dalle stelle:

★★★★★ giovedì 16 e sabato 18;

★★★★ lunedì 13, venerdì 17 e domenica 19;

★★★ martedì 14 marzo;

★★ mercoledì 15 marzo.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica a stelline giorno per giorno.