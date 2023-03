L'oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 marzo prevede un ottimo Saturno che favorisce i Pesci, soprattutto in ambito lavorativo, mentre Cancro sarà indaffarato, ma con buone possibilità di successo. Gemelli dovrà affrontare le nuove iniziative con cautela, mentre le emozioni faranno parte della vita dei Bilancia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 marzo.

Previsioni oroscopo settimanale dal 13 al 19 marzo 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno il pianeta Venere lasciare il vostro segno zodiacale.

Niente panico! Con la vostra anima gemella ci sarà comunque una buona intesa. Dovrete però impegnarvi per mantenere questa armonia. In ambito lavorativo v'impegnerete tanto per gestire al meglio le vostre mansioni. Giove e Marte saranno favorevoli, e vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: riuscirete a gestire in maniera davvero efficace i vostri progetti grazie al sostegno di Mercurio e di Saturno. Con il giusto umore inoltre, sarà possibile mettere insieme risultati migliori. In amore arriveranno interessanti novità per i nati del segno. Venere si affaccerà al vostro segno zodiacale, ciò nonostante dovrete avere un po’ di pazienza, almeno per il momento considerato che la Luna sarà spesso sfavorevole.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sostenere progetti dalla grande portata potrebbe rivelarsi più complicato ora che Mercurio e Saturno si trovano entrambi in quadratura dal segno dei Pesci. Affinché i vostri progetti possano funzionare, dovrete avere le idee ben chiare, ma soprattutto, dovrete avere i mezzi per poterle mettere in pratica.

In amore Venere non sarà più in sestile a partire da venerdì, ciò nonostante potrete ancora vivere un rapporto affiatato fino a quando non supererete certi limiti. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che finalmente vi sorride sul fronte sentimentale. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, Venere si troverà in sestile dal segno del Toro, e vi aiuterà a ricostruire la vostra storia d'amore.

Se siete single nuove conoscenze potrebbero diventare sempre più centrali nella vostra vita. In ambito lavorativo sarete parecchio indaffarati, ciò nonostante, questa volta avrete i mezzi necessari per poter gestire bene la mole di lavoro che avete. Voto - 8️⃣

Leone: il prossimo periodo potrebbe rivelarsi difficile da affrontare per i nati del segno. A partire da venerdì, dovrete fare i conti la Luna e Venere in cattivo aspetto, che potrebbero rendere asfissiante la vostra vita sentimentale. Non pensate di essere senza peccato, perché anche voi avrete la vostra parte di torto, e ammetterla fin da subito potrebbe aiutarvi molto. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma i risultati che otterrete potrebbero non soddisfarvi appieno.

Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un periodo difficile per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Saturno, Mercurio e Marte vi metteranno a disagio con i vostri progetti, causandovi qualche problema di troppo. In amore invece potrete vivere un rapporto davvero affiatato grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. La vostra anima gemella si rivelerà una spalla su cui poggiarvi. Anche voi single mostrerete maggior interesse verso una persona in particolare. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che finalmente si farà più interessante per i nati del segno. A partire dalla giornata di venerdì, il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, e vi permetterà di esaltare le emozioni con la vostra anima gemella, vivendo così un rapporto migliore.

In ambito lavorativo dovrete essere un po’ pazienti per poter raggiungere i vostri obiettivi professionali. Voto - 7️⃣

Scorpione: il lavoro comincerà a darvi buoni risultati secondo l'oroscopo della prossima settimana, merito della buona posizione di Mercurio e ora anche di Saturno. Saprete mettere insieme progetti più interessanti, che saprete gestire in modo ottimale, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore invece questa settimana vedrà il pianeta Venere mettersi in opposizione per i nati del segno. Affinché il rapporto con la vostra fiamma funzioni, dovrete avere maggior fiducia nella persona che amate. Voto - 7️⃣

Sagittario: non una settimana particolarmente soddisfacente per i nati del segno.

In ambito lavorativo faticherete a brillare a causa di stelle come Mercurio, e Saturno e Marte in cattivo aspetto. Anche in amore non sarete particolarmente amichevoli e romantici nei confronti della persona che amate. Avrete bisogno di trovare una motivazione valida per amare il partner al meglio delle vostre possibilità. Voto - 6️⃣

Capricorno: con il pianeta Venere che si sposterà nel segno del Toro, la vostra vita sentimentale si farà molto più interessante. Single oppure no, arriveranno nuove occasioni d'amore, che se sfruttate bene vi daranno grandi soddisfazioni. Anche in ambito lavorativo sarete messi bene grazie a Mercurio e Saturno in sestile. Soprattutto voi nati nella prima decade, potrete aspirare a progetti più ambiziosi.

Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale che purtroppo tenderà a complicarsi nel prossimo periodo per i nati del segno. Il pianeta dell'amore Venere si sposterà in quadratura dal segno del Toro. Potreste non essere così bravi a comprendere i sentimenti della persona che amate. Sul fronte lavorativo continuerete a raggiungere buoni risultati con i vostri progetti, anche se stelle come Mercurio e Saturno hanno lasciato il vostro cielo. Voto - 7️⃣

Pesci: un ottimo Saturno in congiunzione favorirà i vostri progetti professionali, permettendovi di poter mettere insieme progetti davvero ben realizzati. In amore il pianeta Venere si sposterà in sestile dal segno del Toro, e vi permetterà di vivere con maggior entusiasmo e romanticismo il vostro rapporto. Anche voi single potreste finalmente decidervi a rompere il ghiaccio e cercare di dare vita a un nuovo rapporto. Voto - 8️⃣