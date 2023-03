L'oroscopo settimanale dal 27 marzo al 2 aprile annuncia che il rinnovamento sarà alla base delle giornate di tutti i segni. In particolare, oltre al Sole ci sarà Mercurio nel segno dell'Ariete che potrà diventare molto più intraprendente, inoltre ci sarà lo spostamento di Marte che dai Gemelli passerà al Cancro andando in aiuto a tutti i segni d'acqua e di terra.

Oroscopo dal 27 marzo al 2 aprile: rinnovamenti nell'aria per tutti i segni

Ariete: la settimana sarà ricca da occasioni da prendere al volo e migliorare la propria posizione lavorativa, ma non si esclude neanche un colpo di fortuna nel gioco.

In amore ci sarà la possibilità di un incontro piacevole per i single in cerca dell'anima gemella.

Toro: la complicità con la persona amata sarà ancora al primo posto nei vostri interessi, ma le migliori novità arriveranno per i single con nuove conoscenze destinate a diventare relazioni importanti. Il consiglio delle stelle è avere ottimismo, il resto arriverà.

Gemelli: ci sarà un ottimo inizio per la settimana lavorativa, ma a differenza dei giorni scorsi nonostante i tanti impegni ci sarà una certa tranquillità che aiuterà ad affrontare tutto al meglio. In campo professionale, inoltre, non mancheranno le novità.

Cancro: l'amore sarà al primo posto e complice anche l'arrivo della primavera sarete più romantici e passionali che mai.

Non mancherà neanche la grinta giusta da sfruttare sul lavoro per riprendersi una bella rivincita nei confronti di qualcuno.

Oroscopo settimanale: Leone e Bilancia in difficoltà

Leone: non sarà un ottimo periodo per i sentimenti e le discussioni si faranno sentire, ma nel weekend ci saranno più occasioni di dialogo. Dal fronte professionale, invece, arriveranno belle soddisfazioni grazie alla vostra determinazione.

Vergine: la fortuna sarà dalla vostra parte grazie alla posizione favorevole di Venere che vi regalerà una domenica speciale per gli incontri importanti. Si aprirà un periodo davvero positivo in tutti i campi, dopo settimane piuttosto difficili.

Bilancia: la settimana non sarà delle migliori per voi che sarete confusi, nervosi e irrequieti e questo non gioverà ai rapporti.

Il consiglio delle stelle è prendersi una pausa, magari organizzando una breve vacanza per riprendere la concentrazione.

Scorpione: il rinnovamento è pronto a travolgere la vostra vita come la primavera che tanto amate. Nei sentimenti ci sarà ancora qualche ostacolo e si prospetta un weekend piuttosto turbolento per la vita di coppia, con discussioni e conflitti.

Sagittario in miglioramento, Pesci verso l'amore

Sagittario: a parte la giornata di lunedì che sarà caratterizzata da un certo nervosismo, la settimana sarà ricca di energie positive. La vita sociale e professionale regalerà tante soddisfazioni e in voi crescerà la voglia di viaggiare e fare nuove conoscenze.

Capricorno: l'Oroscopo settimanale dice che le energie non saranno al massimo e lavorare sarà davvero difficile con i nervi a fior di pelle, ma in ambito sentimentale ci saranno buone notizie.

La vita di coppia andrà a gonfie vele soprattutto nella giornata di domenica.

Acquario: dal punto di vista professionale arriveranno ottime soddisfazioni, ma lo stesso non si può dire dei sentimenti. Ci saranno dubbi e ripensamenti che toglieranno la serenità alla coppia, ma bisognerà avere solo un po' di pazienza.

Pesci: la determinazione aiuterà molti di voi ad intraprendere nuove strade nel lavoro, ma arriveranno grandi soddisfazioni anche in amore. Per i single, infatti, l'anima gemella potrebbe essere dietro l'angolo, quindi il consiglio è di uscire.