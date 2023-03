L'oroscopo di sabato 25 marzo è pieno di novità e le previsioni astrologiche non vedono l'ora di svelare gli influssi delle stelle. Per alcuni segni zodiacali il lavoro, l'amore e la socialità saranno piuttosto turbolenti, mentre altri vivranno tutto con grande serenità. Inoltre è presente anche una classifica che mette in evidenza l'andamento generale dei dodici segni.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 25 marzo.

Oroscopo del 25 marzo: i segni più fortunati

Bilancia (1° posto): niente e nessuno potrà confrontarsi con la vostra spiccata sensibilità.

Da questo punto di vista non avrete alcun rivale. Ci metterete poco tempo per conquistare la fiducia del prossimo perché individuerete subito le parole da usare. Inoltre, non sarete affatto invadenti o eccessivi.

Ariete (2° posto): sarà un sabato piuttosto vivace. Avrete molti impegni da portare a termine, ma questo non vi stresserà affatto. Sarete pronti a immergervi nella vostra vita lavorativa, a interagire con gli amici e a essere presenti con il partner. Grazie alla vostra personalità, tutti i riflettori punteranno le luci su di voi.

Pesci (3° posto): non riuscirete a credere ai risvolti di questa giornata. Tutto andrà per il meglio, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Sarete spontanei con il partner e riuscirete a coinvolgerlo in tutte le vostre proposte.

Il vostro amore ne uscirà fortificato. Ovviamente, l'obiettivo sarà quello di migliorare ancora.

Scorpione (4° posto): smetterete di pensare all'amore. Deciderete di concentrarvi totalmente sul lavoro. Sarà una buona mossa perché inizierete a ottenere importanti risultati. La vostra carriera crescerà e, con essa, anche l'autostima.

Ovviamente, sarete sempre in contatto anche con gli amici.

Previsioni astrologiche del 25 marzo: i segni al centro della classifica

Capricorno (5° posto): sarete sicuri delle vostre scelte. Non avrete alcuna intenzione di scendere a compromessi. Potrete valutare alcune proposte, ma accetterete solo se sarete davvero convinti delle eventuali conseguenze.

Apparirete riflessivi, ma poco spigliati in ambito sentimentale.

Acquario (6° posto): nessuno avrà il coraggio di mettere bocca sulle vostre decisioni. In caso contrario la vostra reazione non si farà attendere. In alcuni momenti, però, il consiglio da parte di un amico potrebbe essere fondamentale. Sarà importante analizzare tutte le situazioni.

Vergine (7° posto): la vostra famiglia avrà un ruolo davvero importante. Lotterete per renderla felice e per trasformare la vita domestica in una bellissima favola. Purtroppo, il lavoro metterà a dura prova la vostra pazienza. Vi trasmetterà un alto livello di nervosismo che, successivamente, potrebbe influenzare i comportamenti adottati.

Cancro (8° posto): non riuscirete a concentrarvi sui vostri sogni.

La paura di non ottenere i risultati desiderati vi spingerà ad abbandonare la strada intrapresa. Per il momento, gli incoraggiamenti del partner e degli amici non genereranno grandi risultati, diversa sarà la situazione per quelli della famiglia.

Previsioni zodiacali del 25 marzo: i segni meno fortunati

Gemelli (9° posto): cambierete la vostra prospettiva. Vi renderete conto di poter ampliare il punto di vista adottato fino a questo momento. Sarà una scoperta soddisfacente, ma difficile da gestire. All'inizio avrete un po' di difficoltà a vivere secondo questo nuovo punto di vista. I consigli non mancheranno.

Sagittario (10° posto): anche questa giornata procederà tra alti e bassi. Purtroppo, non riuscirete ancora a trovare la vostra stabilità.

Le persone attorno a voi, inoltre, non saranno abbastanza gentili. Le loro parole vi feriranno, fino ad arrivare a farvi mettere in dubbio alcune scelte del passato.

Leone (11° posto): sarete certi di aver commesso diversi errori in ambito sentimentale. Vi guarderete indietro, senza riuscire a farvi una ragione dei recenti sviluppi del rapporto di coppia. Sarà importante cercare un contatto emotivo con il partner: la comprensione reciproca rappresenterà il primo passo.

Toro (12° posto): precipiterete all'ultimo posto della classifica. Non sarà una posizione piacevole, ma la realtà quotidiana di domani apparirà poco flessibile. Rimarrete a guardare senza riuscire a porre rimedio ai dispetti delle stelle. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non buttarvi troppo giù.