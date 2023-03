Nella settimana dal 27 marzo al 2 aprile 2023, l'Oroscopo dell'amore annuncia che Marte sarà nella costellazione del Cancro, mentre Venere sarà nel Toro, mente la Luna splenderà in Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco relativamente all'amore.

L'oroscopo dell'amore: Toro passionale

1° Toro: la passione potrà finalmente sbocciare con il partner e coprire l'intero arco temporale della settimana. Anche sul piano quotidiano si instaurerà una complicità che andrà avanti nel tempo, mentre avrete in mente dei progetti che riuscirete a portare a termine entro il fine settimana.

Secondo l'oroscopo avrete anche delle sorprese originali da fare alla persona amata o a un familiare.

2° Vergine: avrete degli incontri che potrebbero farvi battere il cuore e portarvi una grandissima prospettiva per quanto riguarda le storie d'amore. Con il partner arriverà quella scintilla in più che potrà finalmente portarvi anche una novità, come un figlio oppure una sorpresa all'interno dell'ambiente domestico. Secondo l'oroscopo avrete a disposizione una bella famiglia affiatata che vi consiglierà adeguatamente anche con alcune decisioni di tipo prettamente personale.

3° Gemelli: avrete delle emozioni davvero positive che deriveranno dalle occasioni di fare nuovi incontri. Questi potrebbero portarvi a vivere esperienze uniche, anche semplicemente uscendo insieme.

Secondo l'oroscopo la comunicazione finalmente vi aiuterà a risolvere qualche dubbi nella coppia e di fornire materiale importante di dialogo all'interno del contesto familiare. Riuscirete anche a risolvere qualche litigio che si sta protraendo da tanto tempo.

4° Capricorno: Venere incrementerà l'intesa di coppia. Finalmente qualcosa cambierà in meglio nella vostra relazione, per cui non ci saranno gelosie che tengano di fronte a un'atmosfera così idilliaca, in questo momento.

Con le amicizie saprete capirvi a vicenda sempre di più. L'ambito domestico finalmente farà fronte alle difficoltà insieme e senza vacillare, soprattutto nel fine settimana.

Nuove amicizie per Ariete

5° Ariete: sarete molto propensi a fare amicizie nuove e a incentivare anche la complicità in ambito familiare. Potreste avvalervi di una esperienza che raggiungerà il suo culmine con un viaggio, forse nel fine settimana.

Però con il partner ci sarà un po' di nervosismo nella prima metà della settimana, e ciò potrebbe comportare un distacco molto marcato. Avrete di tanto in tanto bisogno di un po' di pause che rimettano in sesto la vostra mente.

6° Pesci: la sintonia con le persone che amate potrebbe essere davvero molto piacevole. Finalmente riceverete qualche novità che potrebbe realmente rendervi felici e che coinvolgerà direttamente il partner. Con quest'ultimo si sprigionerà una bella passione, anche se di tanto in tanto sarete presi da altro e di conseguenza soltanto il dialogo riuscirà a frapporsi fra voi e una eventuale incomprensione. Il weekend si prospetta decisamente romantico.

7° Cancro: la passione crescerà dentro di voi in modo davvero coinvolgente, ma dovreste necessariamente far entrare un po' più di romanticismo nella vostra intesa di coppia.

Con la famiglia andrete molto d'accordo, tanto che avrete anche modo di conoscere qualche parente più da vicino, mentre con le amicizie vi conviene fare una selezione a causa di qualche piccolo dubbio, che non si sa se poi si rivelerà vero oppure no. Secondo l'oroscopo le emozioni potrebbero accrescere la vostra autostima.

8° Acquario: dovrete rivedere qualche rapporto all'interno della cerchia delle amicizie, ma anche in quella familiare. Probabilmente ci sono delle tensioni che in un modo o nell'altro sono spesso mascherate per l'amore del quieto vivere, ma nel complesso dovrete lavorare affinché queste siano definitivamente debellate. Entrerete in una situazione di svago molto promettente nel corso del fine settimana.

Venere in opposizione per Scorpione

9° Sagittario: purtroppo non avrete delle emozioni che vi scalderanno il cuore in questo momento, soprattutto se avrete a che fare con una relazione che non decolla e che vi sta dando anche qualche grattacapo. Dovreste cercare di comprendere se una strada diversa sia migliore di quella attuale, mentre per i single non sempre ci saranno novità. Secondo l'oroscopo il fine settimana sarà ottimale per fare uno strappo alla regola.

10° Bilancia: la stanchezza che avete maturato nel corso di queste giornate potrebbe portarvi a non avere una bella comunicazione in generale, ma l'ambito amoroso potrebbe risentirne parecchio. Secondo l'oroscopo Mercurio non collabora con la vostra costellazione e potrebbe mandare a monte anche qualche appuntamento con gli amici oppure un viaggio a cui tenete particolarmente.

Cercate di curare di più la vostra persona e di allentare lo stress.

11° Leone: Venere in posizione sfavorevole potrebbe portarvi a qualche discussione, a litigi o più probabilmente a una tensione che non accennerà a diminuire per il momento. Probabilmente il vostro stress vi impedirà di essere disponibili e e potrebbe anche essere un motivo per una più attenta riflessione personale. Secondo l'oroscopo c'è un argomento che non vorreste affrontare con la persona amata, ma che con il trascorrere del tempo vi darà sempre più incertezze e che quindi andrà affrontato.

12° Scorpione: Venere in opposizione al segno creerà molto scompiglio nella vita amorosa. Le emozioni potrebbero essere presto sciupate dall'arrivo di una incomprensione che vi allontanerà l'uno dall'altro. Avrete comunque dei momenti di relax tutti da sperimentare: la solitudine in questo momento sarà una delle compagne più fidate.