Inizia un nuovo mese per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 1 aprile con l'oroscopo e le stelle relative all' amore, al lavoro e alla salute per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in arrivo opportunità sentimentali, in particolare i single potranno fare degli incontri interessanti. A livello professionale cercate di non scoraggiarvi se le cose non vanno come vorreste.

Toro: a livello sentimentale il momento è positivo, cercate di mantenere la calma. Per quel che riguarda l'ambito professionale se avete delle idee in mente fatevi avanti, questo è il momento giusto.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di sabato 1 aprile sarà caratterizzato dalla Luna in opposizione, per questo motivo sarete particolarmente nervosi soprattutto in amore. Nel lavoro non mancano i progetti e le opportunità non tardano ad arrivare.

Cancro: possibili tensioni in ambito sentimentale, alcune coppie potrebbero risentirne a livello di fiducia. Per quel che riguarda il lavoro sono possibili dei fastidi da affrontare, cercate di rispettare le scadenze.

Leone: è una giornata in cui vi sentite più forti rispetto alla fine di marzo. L'inizio del mese vede grandi emozioni a livello sentimentale, presto Venere sarà in transito. Nel lavoro i cambiamenti sono favoriti, in particolare per chi è in cerca di una nuova occupazione.

Vergine: possibili polemiche in questa giornata, cercate di evitare discussioni inutili con il partner. In ambito lavorativo ci sono delle cose nuove di cui occuparsi, possibili preoccupazioni in vista.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: è un momento interessante per l'amore, anche se non siete del tutto soddisfatti dei rapporti in questo periodo.

Nel lavoro fate attenzione alle polemiche, che potrebbero creare qualche disturbo in più.

Scorpione: possibili agitazioni al livello lavorativo, presto arriveranno giornate migliori su cui puntare. In ambito amoroso le coppie che negli ultimi tempi hanno vissuto delle difficoltà potrebbero continuare a vivere delle tensioni.

Sagittario: la giornata di sabato 1 aprile sarà caratterizzata da energia e ottimismo in ambito amoroso, alcuni rapporti devono essere trattati con cura, soprattutto se negli ultimi tempi avete vissuto delle difficoltà. In ambito lavorativo sarà meglio concentrarsi su nuovi progetti.

Capricorno: alcune soluzioni sono in arrivo in ambito sentimentale, se ci sono delle tensioni sarà meglio non riversarle in ambito amoroso. Possibili discussioni da affrontare per quel che riguarda il lato professionale.

Acquario: giornata di recupero per il segno, anche se Venere rimane dissonante in amore. Per quel che riguarda il lato lavorativo sono in arrivo degli accordi, che potrete concludere entro la fine del mese appena iniziato.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di inizio mese sarà caratterizzata da discussioni in ambito amoroso, vivrete comunque delle sensazioni intense. Per la sfera lavorativa sono possibili dei problemi da affrontare riguardo il lato economico.