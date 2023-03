L'oroscopo di sabato 1° aprile è caratterizzato da tante novità. Il mese si apre con un assetto astrale favorevole per alcuni segni e più complesso per altri. Le previsioni astrologiche del giorno non vedono l'ora di svelarne tutte le caratteristiche. È presente anche una classifica generale che consente di farsi un'idea più ampia dell'andamento.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 1° aprile.

Oroscopo del 1° aprile: i segni più fortunati

Ariete (1° posto): scalerete la classifica in modo costante. Il primo giorno del mese sarà ricco di novità, soprattutto dal punto di vista emotivo.

Sarete travolti da sentimenti forti nei confronti del partner e della famiglia. Sarà un'ottima occasione per aprirvi al prossimo e per esporre i vostri progetti.

Acquario (2° posto): non vi tirerete indietro davanti alle proposte del partner. Sarete intenzionati a portare avanti alcune idee decisamente particolari. L'obiettivo sarà quello di ampliare le opportunità lavorative. Nonostante la stabilità della coppia, non vi chiuderete a riccio, ma amerete il confronto con gli altri.

Bilancia (3° posto): i vostri dubbi lasceranno spazio a un'incrollabile autostima. Crederete in voi stessi e darete un'ottima dimostrazione sul posto di lavoro. Il capo vi affiderà compiti complessi perché sarà perfettamente a conoscenza del vostro impegno e della vostra determinazione.

In amore, andrà tutto per il meglio.

Leone (4° posto): il vostro umore cambierà drasticamente. Finalmente, tornerete a essere allegri e solari. Darete il meglio con il partner e coinvolgerete gli amici con la vostra positività. Non avrete paura di sperimentare o di gettarvi a capofitto nelle situazioni. Assisterete a una crescita personale notevole.

Previsioni astrologiche del giorno 1° aprile: i segni al centro della classifica

Pesci (5° posto): non sarà facile gestire la vostra emotività. Tenderete a perderete facilmente il controllo dei vostri sentimenti. Prima tenderete a esternarli, per voi pentirvi di esservi esposti così tanto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di affrontare l'argomento con la persona amata.

Gemelli (6° posto): sarete alla ricerca di un nuovo lavoro, in modo da sistemare alcune questioni. Vorrete una professione adatta alle vostre esigenze, che vi consenta di vivere bene e di dedicare anche tempo alla famiglia. Purtroppo, almeno in una fase iniziale, vi scontrerete con barriere difficili da abbattere.

Scorpione (7° posto): non accetterete molto volentieri i consigli da parte degli amici. Li troverete troppo invadenti, anche per le questioni più delicate. Questo vi spingerà a un progressivo allontanamento. Attenzione, però a non isolarvi troppo. Non sarà un bene adottare un simile atteggiamento.

Toro (8° posto): sarete molto esigenti con la persona amata. Proverete dei sentimenti molto forti, ma resterete feriti con altrettanta facilità.

Dopo un litigio, tenderete a rimanere in disparte e a mantenere il silenzio per molte ore. Per voi, non sarà facile accettare l'idea di perdonare o di chiedere scusa.

Previsioni zodiacali del 1° aprile: i segni più sfortunati

Vergine (9° posto): avrete la sensazione di non poter contare su aiuti da parte di parenti e amici. Vi troverete da soli, senza potervi confrontare con nessuno. I recenti eventi vi spingeranno ad accedere a una consapevolezza del tutto nuova. Molte cose potrebbero cambiare. Il pentimento non sarà da voi.

Capricorno (10° posto): le prime ore della giornata saranno caratterizzata da un costante turbamento emotivo. Inoltre, la stanchezza potrebbe giocare un ruolo cruciale in tutto questo.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di concentrarvi maggiormente sui vostri desideri e meno su quelli degli altri.

Sagittario (11° posto): il lavoro vi metterà sotto pressione. Purtroppo, per voi, sarà difficile scendere a compromessi. Le richieste del capo vi appariranno fin troppo eccessive. Cercherete di trovare una via di uscita, anche se dovrete essere molto pazienti. La famiglia vi supporterà solo in parte.

Cancro (12° posto): il mese di aprile non inizierà nel modo migliore per voi. Purtroppo, vi renderete conto di dovervi confrontare con situazioni inaspettate e poco piacevoli. La vostra pazienza verrà messa a rischio, ma anche lo stato emotivo in generale potrebbe rimetterci. Il partner non vi sarà di aiuto.