Nella settimana che va dal 3 al 9 aprile 2023, l'oroscopo dell'amore vede il pianeta Mercurio avvicinarsi alla costellazione del Toro insieme al pianeta Venere, mentre il Sole sarà nei gradi dell'Ariete.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale dell'amore: segni di terra al 'top'

1° Toro: avrete una bellissima Venere nel segno, nella vita di coppia ci sarà tanta passione e una prospettiva di crescita, specie se avete qualche progetto davvero interessante per mettere su una famiglia o allargarla.

Le occasioni di incontrare qualcuno che vi farà battere il cuore non mancheranno.

2° Capricorno: dedicherete tanto all'amore, alla passione e agli incontri che potreste trovare decisamente interessanti, sia che siate già in coppia oppure no. Troverete tutto il calore di cui necessiterete sul piano familiare, oltre a degli appoggi che potranno sicuramente fare bene anche all'ambito puramente materiale. Avrete una comunicazione con il partner che riuscirà finalmente a chiarire qualche fraintendimento rimasto in sospeso negli ultimi tempi.

3° Vergine: l'amore sarà la vostra priorità. In questa settimana si verificheranno delle sorprese utili a ravvivare l'intesa che avete con il partner, e anche a pensare a qualcosa che possa farvi divertire entrambi.

Vedervi arrivare a una piena maturazione come coppia sarà eccezionale anche per chi vi vedrà dall'esterno. Il rapporto con i figli accrescerà il vostro senso di responsabilità, mentre con le amicizie potreste approdare ad una dimensione più 'intima'.

4° Gemelli: sarete molto focalizzati sulla vostra relazione, vorreste farla maturare e conferirle quella serietà che cercate da entrambe le parti.

Potreste anche fare delle amicizie che per voi avranno un enorme significato positivo per gli anni a venire, mentre con la famiglia il clima di intesa potrebbe dare vita a un progetto in comune che vi porterà lontano, magari in qualche viaggio. Secondo l'oroscopo avrete un buon ottimismo che nel fine settimana vi farà vivere un'esperienza emozionante.

Intesa ottima per Ariete

5° Sagittario: l'ambito familiare potrebbe regalarvi soddisfazioni. Sul piano passionale le cose potrebbero trovare un miglioramento abbastanza rapido, mentre con le amicizie si aprirà uno scenario fatto di svago. Fare qualche tuffo nel passato di tanto in tanto potrebbe essere davvero un toccasana per la mente.

6° Ariete: regnerà una bella intesa nelle questioni di carattere amoroso, nella coppia ci sarà un bel sereno che probabilmente non avete conosciuto nelle settimane precedenti. Però mancherà quel pizzico di romanticismo che potrebbe innescare qualcosa di più di una semplice complicità 'domestica'. Fare qualche sorpresa potrebbe accendere quella passionalità che la vostra relazione sta cercando da un po' di tempo a questa parte.

Nel fine settimana si aprirà qualche scenario interessante.

7° Scorpione: avrete tanto ottimismo in amore e farete prevalere il dialogo. Secondo l'oroscopo però sul piano passionale potrebbero esserci delle divergenze, per cui evitare le discussioni sarà uno dei pensieri principali. Mantenere un buon rapporto con le amicizie vi servirà in futuro.

8° Acquario: avrete una stabilità che forse non porterà a molto sul piano passionale, ma aiuterà a trovare dei punti di contatto con la persona amata, soprattutto se siete una coppia che sta insieme da tempo. Potrete finalmente amare voi stessi e prendervi più cura di voi stessi. Secondo l'oroscopo la famiglia sarà sempre e comunque al centro della vostra attenzione, mentre avrete un occhio molto critico nei confronti delle amicizie e di qualche persona all'interno della cerchia professionale.

Maturazione per Cancro

9° Bilancia: avrete parecchie prove da superare in amore e forse la più difficile potrebbe portarvi ad un allontanamento. Il partner potrebbe avere una visione diversa dell'amore e dei sentimenti, e probabilmente non coinciderà con la vostra. Dovrete fare i conti con qualche dissapore che intercorre nelle amicizie, forse delle gelosie, che però non saranno deleterie per voi in prima persona. Secondo l'oroscopo avrete un weekend molto riservato.

10° Cancro: essere alle ultime posizioni potrebbe non essere una cosa brutta, anzi. Nel vostro caso ci sarà una presa di consapevolezza di non volere una relazione in questo momento, magari di ridimensionare il vostro concetto di amore e indirizzarlo prevalentemente su voi stessi.

Secondo l'oroscopo la maturazione individuale potrebbe giovarvi molto di più dell'amore. Con la famiglia potreste avere qualche piccola tensione, ma questa potrebbe risolversi entro breve. Il weekend potrebbe essere molto divertente e interessante con le amicizie.

11° Pesci: sarete molto focalizzati sull'ambito economico, e in questo momento avrete molti pensieri per la testa. Non avrete quel pizzico di follia che serve per poter dare alla vostra storia d'amore una svolta, semmai potrebbe verificarsi l'esatto contrario. Secondo l'oroscopo anche in famiglia si creeranno dei contrasti, ma sicuramente non sconvolgeranno la vita complessiva in ambito domestico. Il weekend potrebbe essere molto più piacevole in solitaria.

12° Leone: la tanta concentrazione sul lavoro non lascerà molto spazio all'amore e ai sentimenti. Le emozioni saranno ridotte ai minimi termini e saranno relegate all'ambito finanziario. Sarete molto più vicini all'aspetto materiale che a quello mentale, ma con la famiglia probabilmente riuscirete a concedervi qualche momento spensierato che però non comprenderà il partner. Ora essere single è per voi un'assicurazione di completa libertà.