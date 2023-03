L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 marzo 2023. In evidenza la partenza della nuova settimana, valutata in relazione ai segni della prima sestina: ansiosi di sapere quali saranno i segni favoriti dalle stelle di lunedì? Bene, allora è inutile dilungarci ulteriormente, pertanto iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo di domani 13 marzo: a voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 13 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Giornata di normale amministrazione.

Ultimamente avete coltivato certi sentimenti a lungo e adesso forse è arrivato il momento di coglierli. Del resto, la Luna vi regalerà dei bei momenti in amore, tutti da gustare insieme alla persona compagna di vita. Se siete ancora cuori solitari, sappiate che presto una nuova fiamma prenderà spazio nella vostro cuore. Non soffocate ciò che di bello sta per nascere con le vostre abituali critiche e ipercritiche, anche perché la perfezione sapete bene che non esiste, dovreste averlo capito già da un pezzo! Plutone in alcuni casi donerà il coraggio per osare ma voi dovete fare il resto. In ambito lavorativo la situazione si prospetta particolarmente positiva: Mercurio vi aiuterà ad accettare alcuni cambiamenti che stanno per arrivare.

Toro: ★★★. Periodo poco favorevole al vostro segno. Avreste voglia di stupire il vostro partner con effetti speciali ma non è detto che il vostro progetto incontri la sua approvazione. A causa degli influssi dissonanti delle stelle, dovrete affrontare sentimenti contrastanti nei confronti di chi amate. Se il risultato dei vostri sforzi non risultasse all'altezza delle aspettative, probabilmente ci resterete molto male.

È davvero difficile per dei tipi metodici come voi avere a che fare con questa Luna, che sovverte l’ordine e le regole creando solo confusione. Per non perdere la calma, fate leva sulle vostre sicurezze interiori e sulla capacità di organizzazione. Sul lavoro, fate attenzione perché qualche cosa vi porterà verso una piccola crisi: questa potrebbe essere provocata da un collega che agisce contro di voi.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 13 marzo prevede un ottimo momento per i sentimenti. Questo lunedì alcuni pianeti risultano positivi, quindi potrebbero rappresentare opportunità importanti che vi permetteranno di traghettare la vita verso momenti molto più promettenti, di quelli a cui siete abituati. Vi godrete l'appoggio di Venere, che vi aprirà a una giornata di leggerezza, di buonumore, di facile sintonia con gli amici che vi stanno più vicino. Il pianeta femminile, ricettivo, capace di creare empatia tra gli esseri umani, vi consentirà di mettervi in contatto con nuove realtà, di aprirvi la mente su nuovi orizzonti. Sul lavoro, potreste ricevere dei grossi complimenti, alcuni dei quali veramente inaspettati, sarà decisamente possibile che questi complimenti siano stati anche assolutamente meritati!

Oroscopo e stelle del 13 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Cancro: ★★★★★. Periodo all'insegna della serenità. Un nuovo interesse sentimentale vi sta invadendo il cuore, consentendovi di vivere una stagione di primavera tutta dipinta di rosa, insieme al vostro compagno. Uno splendido Nettuno vi sorreggerà, potrete così, mettere le basi per una relazione di coppia destinata ad avere un futuro luminoso. Costruirete un amore unico e (non vi sembra vero), che non vivevate da tanto tempo. Sappiate sgombrare il campo dagli equivoci, dalle distrazioni, dai legami futili e dedicatevi interamente a questa nuova passione che vi ha invaso il cuore. Nel lavoro, otterrete risultati eccellenti anche per quanto riguarda la vostre finanze, perché state mettendo da parte un bel gruzzoletto, che vi sarà utile nei prossimi mesi!

Leone: ★★★★. La Luna vi renderà molto allegri e socievoli, forse è proprio questa vostra attitudine che vi fa amare tanto dalla persona che avete al vostro fianco. State vivendo una storia molto intensa e sentirete di essere legati al partner da qualcosa di molto più forte che una semplice attrazione fisica. Finalmente le cose vanno per il verso giusto, o meglio per il verso che in questo momento ritenete migliore per voi. Godetevi queste belle sensazioni di rivincita, perché i vostri amici, vorranno festeggiare con voi i vostri successi. Nel lavoro se avete ben chiara la vostra meta, non abbiate il timore di sembrare ottusi, perché la determinazione è una delle vostre doti migliori.

Vergine: ★★★★.

L'oroscopo di domani, 13 marzo, preannuncia abbastanza passione e anche un pizzico di belle emozioni. I prossimi giorni non farà eccezione, saranno la fotocopia dei precedenti. A qualcuno forse il periodo porterà un diverso coinvolgimento di sensi in una storia rimessa completamente a nuovo. Grazie ai sentimenti che provate per amico/a la giornata scorrerà via piacevole e veloce. Avrete il desiderio di fissare nella vostra memoria certi momenti e una fotografia potrebbe essere un buon modo per lanciare le emozioni vissute nel quotidiano direttamente verso il futuro. Nel lavoro, inquadrate bene un problema che si è verificato in passato e trovate le soluzioni: chiedete la collaborazione di un collega amico/a.

