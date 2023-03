Cosa riservano le stelle per la giornata di martedì 14 marzo? Scopriamo insieme l'oroscopo completo per amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata vi sentite tesi, avete l'esigenza di vivere nuove situazioni. Sul lavoro la contingenza è migliorata rispetto a qualche tempo fa ma non andate troppo di fretta.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno si concretizza in questa giornata l'esigenza di chiarire alcune situazioni in sospeso in ambito amoroso. Nel lavoro non mancano le questioni da organizzare, cercate di programmare il tutto al meglio.

Gemelli: in ambito amoroso con la luna in opposizione non è semplice gestire i rapporti con le persone che amate. Sul lavoro possibili polemiche e momenti di tensione, mantenete la calma.

Cancro: in amore se lo desiderate potrete cercare di ritagliarvi del tempo con il vostro partner, sarebbe importante per la vostra relazione. Nel lavoro cercate di sistemare le situazioni in sospeso.

Leone: nella giornata di martedì 14 marzo, a livello sentimentale la Luna sarà favorevole e potrete trovare soluzioni a problematiche riguardanti il passato. Sul lavoro potrete risolvere delle questioni che vi portate dietro da tempo.

Vergine: possibili polemiche riguardano il lato sentimentale, in particolare le coppie che discutono da diverso tempo.

Sul lavoro possibili cambiamenti, potreste iniziare nuovi percorsi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: a livello della salute la situazione finalmente migliora. Con Venere che presto non sarà contraria si potrà recuperare il terreno perso anche a livello sentimentale. Possibili novità sul lavoro.

Scorpione: giornata importante per il segno, potreste ricevere risposte interessanti in campo lavorativo.

Possibili dubbi sorgono invece in amore, riflettete.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di martedì 14 marzo sarà caratterizzata da discussioni in ambito amoroso. Sul lavoro cercate di organizzare le situazioni stilando le giuste priorità.

Capricorno: possibilità di miglioramenti in amore, soprattutto se ci sono state discussioni negli ultimi tempi.

Sul lavoro non tutto andrà come vorreste.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale giornata che può dare qualche fastidio a livello della salute. Sul lavoro prima di accettare delle proposte, valutate bene. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale manca un po' di passionalità.

Pesci: è un buon momento per fare dei programmi importanti sul lavoro. In amore non pensate al passato ma guardate alle prospettive future.