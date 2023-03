L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 marzo 2023. Mercoledì sarà una giornata che vedrà l'influenza di diversi transiti planetari importanti. Saturno sarà in trigono a Marte, che potrebbe portare nuove opportunità e voglia di fare pace per molte persone, soprattutto in ambito lavorativo o familiare. Allo stesso tempo, il Sole in Pesci si prepara a iniziare il suo transito nel segno zodiacale dell'Ariete, segnalando di fatto l'inizio della primavera nell'emisfero settentrionale. Curiosi si scoprire qualcosa in più?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 15 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 15 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Giornata abbastanza buona per molti nati sotto questo segno. Dopo una fase un po’ di stanchezza potrete dedicarvi, con dedizione, alla vostra dolce metà. L’accordo su tutti i livelli che riuscirete a creare vi riempirà di gioia e vi inviterà a voler rassodare ancor più quei punti fermi, che sono le fondamenta per un rapporto perfetto. La Luna vi renderà allegri e pimpanti! Anche se il vostro istinto è sempre quello di passare del tempo da soli quando volete rigenerarvi, avrete molta voglia di trascorrere la giornata in mezzo alla gente, con grande socievolezza.

Nel lavoro, con una dose di buona volontà e un po' più fiducia in voi stessi, riuscirete a ribaltare a vostro favore ogni avvenimento.

Toro: ★★★★★. Ottimo periodo in arrivo: pronti a decollare in amore e nel lavoro? Presto approfondirete una relazione che nata da un incontro avvenuto quasi per caso qualche tempo fa: scoprirete la sorpresa di una sintonia impensata.

Urano spianerà i vostri passi e vi renderà decisi e questo piacerà moltissimo al vostro partner e agli amici più sinceri. L'entusiasmo che da sempre vi caratterizza sarà aumentato dalla presenza sempre più vicina di Venere. Avrete infatti tanta voglia di movimentarvi la vita, lanciandovi in nuove avventure, anche sentimentali, per sentirsi vivi o provare forti emozioni.

Sul lavoro state dimostrando di essere dei veri leader: sorprenderete tutti con la vostra ironia.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 15 marzo promette un mercoledì abbastanza positivo. Avrete un cielo illuminato da soddisfacenti transiti planetari: se non tanti, diversi corpi celesti saranno pronti a schierarsi al vostro fianco. La vostra affabilità, la volontà di aiutare chi vi sta accanto con tenera sollecitudine. In primo piano, dunque, una giornata serena da trascorrere in compagnia di chi vi piace. Ricordatevi sempre che siete solo voi gli artefici della vostra fortuna, anche se l'opposizione di alcune stelle vi porterà a pensare di essere sfortunati in amore, convincetevi che questo non è affatto vero!

Si tratta infatti, solo di una percezione che non ha assolutamente basi reali. Nel lavoro sorreggere un collega nuovo arrivato, che si troverà in condizione di temporanea difficoltà, vi farà sentire utili, vivi nel vostro posto di lavoro.

Oroscopo e stelle del 15 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Periodo previsto in ripresa progressiva. Gli splendidi influssi delle stelle vi aiuteranno a rimanere radicati nella realtà, senza però perdere il contatto con il mondo dell'immaginazione che tanto amate. Oggi vivrete dei momenti poetici e passionali con il vostro partner, che vi farà sentire vivi e felici. La Luna favorevole stimolerà il vostro intuito e vi farà percepire possibilità interessanti.

Seguite le piste che vi sembrano più agevoli e trascinate con voi persone che possano sostenervi nei vostri progetti, inoltre la serata, grazie ai vostri amici, potrebbe rivelarvi una piacevole sorpresa. Nel lavoro, il vostro coraggio e il vostro slancio saranno sicuramente premiati, continuate a portare avanti i vostri progetti così come state facendo.

Leone: ★★★. Diverse questioni di cuore avranno un peso determinante in questo periodo, e potrebbero distrarvi un po’ troppo dai vostri impegni. Se avete un rapporto sentimentale stabile, dovrete affrontare e risolvere qualche problema rimasto in sospeso, prima che sia troppo tardi. Prima di impegnarvi a fondo in una cosa pensateci bene perché in questo momento non siete del tutto lucidi.

Chiedere consiglio a una persona cara, potrebbe essere una buona opzione ma fatelo con prudenza e con diplomazia. Nel lavoro, la Luna punterà le luci sulla vostra situazione finanziaria e vi ricorda quanto sia necessario mantenere la lucidità prima di prendere decisioni definitive.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, 15 marzo, indica che alcuni sentimenti in questo momento sono un campo minato. Così, una relazione appena iniziata potrebbe subire una brusca battuta d'arresto e potreste anche lasciarvi prendere dallo scoraggiamento. La Luna vi esorta a fare una telefonata che state rimandando da tempo e che qualcuno sta aspettando da voi. Con stelle decisamente poco amichevoli però, potreste correre il rischio di non riuscire a dire tutto quello che pensate o quello che provate.

Nel lavoro sarà necessario prestare un occhio di attenzione in più ad alcune pratiche da cui dipenderà anche il vostro benessere economico.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 15 marzo.