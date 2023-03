La Luna in Ariete porterà dei miglioramenti in campo affettivo per i nativi, Venere accompagnerà invece i Toro così come i Gemelli potranno vivere una giornata interessante per quanto concerne l'amore: questo e molto altro ci dice l'oroscopo valido per il giorno 19 marzo. Di seguito tutti i dettagli.

L'andamento dei segni per il 19 marzo

Ariete: in amore con la Luna favorevole fase che potrebbe portare dei miglioramenti. Nel lavoro alcuni piccoli problemi potrebbero non mancare ma riuscirete ad ottenere comunque dei risultati grazie a Giove.

Toro: per i sentimenti giornata dissonante che invita ad evitare azzardi.

Venere comunque è nel segno e può aiutarvi. Sul lavoro meglio dimenticare qualcosa che vi ha portato a delle difficoltà.

Gemelli: a livello sentimentale giornata interessante, tanta serenità dunque in vista. Nel lavoro ci sono stati alcuni problemi importanti, ultimamente state azzardando forse qualcosa di troppo. Siate più prudenti.

Cancro: in amore fase che porta maggiore energia, i nuovi incontri saranno favoriti. A livello lavorativo ci sarà la possibilità di andare incontro ad alcune novità ma fate attenzione.

Leone: a livello sentimentale, se ci sono state delle tensioni in famiglia, cercate di non alimentarle. Nel lavoro le discussioni che partono adesso potrebbero essere pesanti, evitatele o rimandatele.

Vergine: a livello sentimentale momento giusto per chiarire ma ci sono comunque dei problemi da dover risolvere. Sul lavoro è il momento giusto per portare avanti un nuovo progetto.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore si prospetta qualche possibile discussione. Sul lavoro tutte le novità saranno da valutare con attenzione, portate avanti comunque i vostri progetti ma siate prudenti.

Scorpione: a livello sentimentale fase di agitazione, potrà addensarsi qualche dubbio nella vostra mente. Sul lavoro piccoli problemi o ansie, qualcosa potrebbe non andare come volete ma restate sereni, le cose si sistemeranno.

Sagittario: per i sentimenti giornata che parte con il piede giusto grazie anche a Mercurio favorevole, evitate scontri inutili.

Sul lavoro c'è una persona in più dalla vostra parte, avrete così la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Capricorno: in amore giornata importante, le scelte che farete ora porteranno ad una maggiore serenità. Nel lavoro momento ideale per pianificare, ultimamente vi siete però agitati troppo e questo non va bene.

Acquario: a livello amoroso giornata da trascorrere con tranquillità, ci sono dei momenti di tensione da superare. A livello lavorativo meglio non strafare visto che alcuni pianeti sono dissonanti e potrebbero portare ad alcune difficoltà.

Pesci: in amore cercate di trovare una fase di maggiore equilibrio grazie anche alle stelle che sono della vostra parte. Sul lavoro cercate di portare avanti i vostri progetti con serietà e pazienza, ne trarrete profitto.