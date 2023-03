Arriva il secondo giorno di questa settimana. Di seguito leggiamo le previsioni e l'oroscopo di martedì 7 marzo 2023 con tutte le novità e l'Oroscopo per l'amore e per il lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore non mancherà qualche momento di indecisione al mattino, ci sarà però una buona continuità nei rapporti con gli altri. Nel lavoro è una giornata importante per i progetti. Dei cambiamenti arriveranno a breve.

Toro: per i sentimenti è una giornata interessante, il periodo attuale vi permette di mettervi in gioco. Nel lavoro entro breve tempo avrete alcune questioni da rimettere a posto.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna dissonante chiede di stare attenti, il pomeriggio sarà migliore del mattino. Nel lavoro ci sono numerosi dubbi da dover risolvere adesso, ma nel complesso c'è una buona vitalità.

Cancro: in amore ci sono delle buone stelle, esse sono ideali per chiarire nei rapporti con gli altri. A livello lavorativo è meglio portare pazienza, alcune situazioni però si sistemeranno.

Leone: per i sentimenti è un momento interessante, in particolare per coloro che erano rimasti delusi da una storia. Nel lavoro meglio fare tutto con attenzione per cercare di risolvere ogni problema.

Vergine: in amore c'è una situazione di cambiamento, sarà però importante in questo periodo guardarsi attorno per concedersi qualche opportunità.

Nel lavoro periodo che vi invita a fare delle scelte da portare avanti.

La seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso è una giornata di recupero, vi sentite più forti al momento. Nel lavoro riflettete bene su quelle che sono le vostre capacità, Giove in opposizione vi invita a non fare il passo più lungo della gamba.

Scorpione: in amore questa giornata potrebbe portare alcune discussioni, è un momento di agitazione questo per voi.

Nel lavoro evitate scontri, portate avanti le vostre idee.

Sagittario: a livello sentimentale alcune persone potrebbero essere contro di voi, non alimentate le polemiche. Nel lavoro non mancheranno alcuni ostacoli, Giove favorevole comunque aiuta.

Capricorno: in amore il cielo permette di parlare e confrontarsi, gestite al meglio tutti i rapporti.

Nel lavoro è opportuno non fare passi falsi e stare attenti alle spese.

Acquario: per i sentimenti ci sono delle idee più chiare adesso e a breve capiteranno diverse cose nella vostra vita. Nel lavoro non si escludono nuovi incarichi ma bisogna tenere tutto sotto controllo.

Pesci: in amore occorre fare attenzione alle tensioni che vivrete in questa fase, siate più cauti adesso. Nel lavoro le cose che farete in queste ore sono destinate ad andare avanti, Saturno vi aiuterà a definire tutto.